La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, que tiene a estudio el proyecto de ley para reformar la Caja de Profesionales, recibió este martes por primera vez a varias delegaciones de profesionales. La mayoría planteó críticas y sugerencias al texto enviado por el Poder Ejecutivo, que fue aprobado por mayoría en el directorio de la Caja de Profesionales.

Una de las delegaciones que concurrieron fue el Sindicato Médico del Uruguay (SMU). En diálogo con la diaria, Zaida Arteta, integrante del Comité Ejecutivo del gremio, señaló que la asamblea general del SMU expresó su rechazo al proyecto en abril de 2023, cuando todavía era un borrador, y este martes ratificó su posición contraria ante los legisladores de la comisión.

El proyecto establece, entre otras cosas, un aumento de la tasa de aportación, un nuevo impuesto a las jubilaciones y “transferencias” por parte del Estado hacia la Caja de Profesionales por un total de 2.000 millones de pesos. Al igual que el SMU, varios colectivos han manifestado su rechazo a la iniciativa; algunos de ellos, como la Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales y el Sindicato Anestésico Quirúrgico, han solicitado que lo recaudado por el IASS de los profesionales se destine a la Caja de Profesionales y no al Banco de Previsión Social, como, por ley, ocurre actualmente.

Consultada al respecto, Arteta dijo que el SMU no comparte el reclamo de redireccionar el IASS porque, conceptualmente, “un impuesto no es propio, si no, no sería un impuesto”. “Yo no te saco el impuesto de la vereda a vos para arreglar tu vereda. Te lo saco para arreglar la ciudad. Esto es lo mismo, entonces, ese concepto no lo compartimos, pero sí lo que estamos pidiendo es una asistencia temporal un poco más fuerte del Estado”, expresó.

El proyecto establece que la primera transferencia estatal se hará en 2025. Para Arteta, tiene que ser “antes” para “darle viabilidad a la caja” y para “hacer una reforma realmente más profunda”.

Arteta señaló que actualmente la Caja de Profesionales “está fundida” y “no tiene viabilidad”. A título personal, opinó que “los profesionales que quieran tener una jubilación mayor tienen que aportar de una manera en un sistema para tener una jubilación mayor”; de lo contrario, los profesionales “tendríamos que tener las mismas reglas” que el resto de “los trabajadores y las trabajadoras de todo el país”, porque “no somos personas diferentes”. Eso, sostuvo, es una discusión “más de fondo”, pero para el gremio “es la que hay que dar”.

La semana pasada, cuando concurrió a la comisión a explicar el proyecto, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, indicó que a lo largo de su trayectoria los profesionales aportan en promedio “entre el 35% y el 40% de lo que se recibe” al momento de jubilarse. Afirmó que se trata de “núcleos cerrados”, que “no se sostienen de manera individual”. “Por eso se optó en la ley general [20.130] por la convergencia, por un sistema global”, agregó.