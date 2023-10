“A todos ustedes no les digo ‘acepto’ ser candidato, porque en la política no se acepta: les digo que quiero ser candidato y voy a ser candidato”, dijo el senador y líder de Por la Patria, Jorge Gandini, este miércoles de noche en el teatro Metro, en el evento en el que anunció oficialmente que será precandidato a la presidencia por el Partido Nacional (PN).

Varios dirigentes de su sector pasaron al frente para pedirle que se postule. Entre ellos estuvo Silvia Ferreira, hija del histórico político blanco Wilson Ferreira, a quien se hicieron múltiples referencias durante toda la noche. “Se es blanco todo el día, se es blanco toda la noche, se es blanco en el trabajo, en la casa, en la esquina, en el fútbol, donde sea”, fueron algunas de sus palabras que resonaron en el teatro.

En su discurso, Gandini repasó parte de lo que viene diciendo en los últimos actos: por ejemplo, que se debe “recomponer el espacio wilsonista” dentro del PN porque “es la mejor manera de representar y abrir más”. Agregó que la candidatura del sector debe venir “desde el pie, de la gente, de abajo”, ya que no tienen quien les designe el postulante, porque no está Wilson Ferreira ni tampoco Jorge Larrañaga.

“No hay un arriba para nosotros, hay un montón de gente, de militantes”, acotó, y dijo que los wilsonistas son “minoría” en el PN, pero son “la diferencia” y “ni uno puede quedar afuera”. “Nos hemos hecho daño cuando confundimos al adversario con el compañero, pero hoy sabemos que el adversario está afuera, que los problemas son el enemigo y que adentro son todos compañeros”, subrayó, y la sala se llenó de aplausos.

Más adelante, Gandini dijo que es “imprescindible para el país” que el PN gane la próxima elección, y subrayó que algunos creen que ganar “es sólo sumar votos en las urnas”, pero “muchos, que no saben lo que es ser blanco, nunca entendieron, porque hay una cosa que va por dentro” y los hace “diferentes”. “Hace casi 120 años cayó [Aparicio] Saravia en Masoller. Algunos creen que perdimos, y nosotros vamos todos los años porque sabemos que ganó el país y ganó el partido”, sostuvo.

Luego preguntó a los presentes, en forma retórica, si creen que cuando Wilson Ferreira se embarcó para regresar a Uruguay, la noche del 16 de junio de 1984, “no sabía que iba a ir preso”. “¿Ustedes creen que el resultado en las urnas nos hizo perder? Desde aquel día somos más orgullosamente blancos y ganamos”, dijo. Agregó que en campaña construirán “pistas de aterrizaje” para que lleguen “desencantados de otros lados y quizás también de dentro” del PN.

“Un ciclo largo de cambios”

Pensando en la elección de 2024, Gandini sostuvo que se pondrán en tensión “dos modelos de país”, y repasó algunos de los caballitos de batalla del gobierno, como la ley de urgente consideración y la reforma de la seguridad social. También mencionó la reforma educativa, recordando que José Mujica, cuando asumió la presidencia, en marzo de 2010, en el segundo gobierno del Frente Amplio (FA), dijo “educación, educación, educación”, y luego expresó: “No pudimos, los sindicatos no nos dejaron”. “No les pedimos permiso a los sindicatos, hicimos la reforma educativa, que está en marcha”, subrayó Gandini.

“Otra vez se van a enfrentar esos dos modelos, pero créanme que esta es una elección bisagra. Porque el FA va a tratar de recuperar el poder para quedarse, y si nosotros logramos que [el presidente] Luis [Lacalle Pou] le ponga la banda a un blanco, en la siguiente la izquierda se va a volver a encontrar con él, y habrá un ciclo largo de cambios, estructurales, en valores, tangibles e intangibles. Habrá otro rumbo, nos seguirán mirando desde el mundo como nos miran hoy; somos un oasis de diferencia”, aseguró.

El precandidato dijo que la “libertad responsable” que “puso” Lacalle Pou “fue superadora del Uruguay batllista” y “frenteamplista posterior” que “le encomendó siempre al Estado hacer todo lo que hay que hacer” y según el cual “el Estado controla, hace, y el ciudadano espera o se queja”. Pero hubo “un cambio muy importante”, porque “la libertad responsable le dio al Estado lo que el Estado tiene que hacer, y no faltaron vacunas, ni camas de CTI, ni seguro de desempleo ni subsidios, nada” durante la pandemia. “Pero le entregó al ciudadano la responsabilidad de hacer lo que le toca hacer”, acotó, destacando que no se obligó “al encierro, a la cuarentena”.

Puja con el directorio por la Convención

Por último, dijo que tienen que hacer participar al PN, y contó que hubo una diferencia en el directorio nacionalista, porque ese órgano resolvió suspender la Convención, y Por la Patria votó en contra de esa decisión. Señaló que, por lo tanto, no habrá Convención durante cuatro años seguidos –la última fue en 2019–, y eso le “duele”. Entonces, anunció que por estos días empezará a juntar firmas para citar igual a la Convención, porque “los que se rompieron el alma para ser convencionales se van a ver la cara antes de que termine el período”.

Finalizado el evento, Gandini fue consultado en una rueda de prensa por la alianza entre los sectores de la vicepresidenta, Beatriz Argimón, y el senador y empresario Juan Sartori, que busca hacer crecer el ala wilsonista. Al respecto, dijo que le parece “bárbaro”, y que Argimón “tiene un origen wilsonista”, pero de Sartori no sabe, y finalizó con una ironía sobre el empresario: “Capaz que hasta vino en el barco [con Wilson, en 1984], yo no me acuerdo”.