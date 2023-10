Los días corren para Sartori, que se encuentra intimado por la Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep) a presentar en un plazo de 15 días hábiles la declaración jurada de su esposa, Yekaterina Rybolóvleva, y los balances de sus empresas.

En caso de no cumplir con estas obligaciones, según la Ley 17.060, que regula la actuación de los funcionarios públicos, “no podrá ejercer nuevamente la función pública hasta tanto no presente la declaración omitida”, y deberá pagar una multa por aproximadamente 80.000 pesos.

Para Da Silva, es un tema que abarca el “ser y el deber ser”, y de “pragmatismo”, por lo que no necesariamente tendría que abordarse en la Comisión de Ética del PN. “La esposa tiene derecho a no querer presentar uno de los patrimonios más importantes del mundo y Uruguay no tiene capacidad de auditoría de ese patrimonio”, argumentó. Agregó que, por un lado, está “el deber ser”, que indica que debe presentar la declaración jurada y, por otro, “el ser”, que indica que “es medio inviable el control, entonces puede terminar en una pérdida de tiempo”.

Mientras tanto, para Blás, “Juan quedó embretado” con el “sistema” de declaraciones juradas, que genera “problemas” porque tiene que “cumplir con la voluntad de declarar lo de otra persona, más allá de que sea la esposa de uno”. “Son cosas que pasan, lo que ha podido hacer ahora Sartori es presentar su declaración jurada, que es lo que depende de él. Lo otro, si bien es un problema política y legal, nace en un tema personal de difícil solución”, estableció.

Al ser consultado sobre si el caso Sartori debería pasar a la Comisión de Ética, el senador respondió que no lo cree dado que “es un problema que no depende de él, sino de la voluntad de su esposa”. "Esto deja de ser un problema político para ser un problema personal con la ley y la Jutep”, agregó.