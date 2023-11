Captura de la nota de The Washington Post sobre el tema.

“Renuncia canciller de Uruguay tras filtración de audios relacionados con escándalo de pasaportes”, tituló The Washington Post su nota referida a la renuncia del canciller Francisco Bustillo tras difundirse audios grabados por la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache, en los que el exjerarca la instaba a no entregar pruebas a la Justicia en el caso de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. Fue una de las tantas notas de medios internacionales que se publicaron esta semana y que dieron cuenta de uno de los hechos más graves que involucran al gobierno de Luis Lacalle Pou. Según un relevamiento realizado por la socióloga Elina Gómez y publicado en sus redes sociales, el 60% de las notas publicadas sobre el caso entre el 1º y el 2 de noviembre fueron de medios internacionales, en particular de Argentina y de Estados Unidos.

Bloomberg también optó por el término “escándalo”, pero agregó la referencia al narcotráfico en el titular de su nota sobre el tema: “Renunció el canciller uruguayo Francisco Bustillo, tras escándalo de audios por caso narco”. “El ahora exfuncionario le pedía a su vicecanciller que extraviara un teléfono”, añadió. El medio agregó que se trata “del segundo escándalo que involucra al círculo de funcionarios más cercano al presidente Lacalle Pou, luego del ‘caso Artesiano’ a fines de 2022”.

AFP y CNN también destacaron la referencia al narcotraficante en su titular: “El canciller de Uruguay renuncia por audios sobre la tramitación del pasaporte a un narco”, encabezó la agencia de prensa, y esta frase fue replicada por varios medios a nivel internacional, en particular franceses. Mientras tanto, la cadena estadounidense tituló: “Renuncia el canciller de Uruguay en medio de un escándalo por el otorgamiento de un pasaporte al supuesto narco Sebastián Marset”.

Amplia cobertura del caso en Argentina

Bustillo fue embajador en Argentina entre 2005 y 2010. En 2007 fue investigado por la Justicia argentina, después de que una auditoría interna de la cancillería de ese país detectase irregularidades en la compra de autos para diplomáticos de diversas embajadas. La fiscal a cargo del caso pidió investigar a Bustillo por “presentación de documentos falsos” y “otorgamiento de patentes para autos que todavía no habían llegado al país”. Sin embargo, el gobierno uruguayo ratificó la inmunidad diplomática de su embajador y Bustillo no pudo ser juzgado.

La noticia de su renuncia a la cancillería esta semana tuvo amplia difusión en la vecina orilla. “Crisis en el gobierno de Lacalle Pou: renunció el canciller uruguayo por un escándalo con audios”, tituló La Nación. “Escándalo en Uruguay por el pasaporte de un narco: el canciller renunció tras filtrarse audios”, informó Perfil. “Renunció el canciller de Uruguay Francisco Bustillo tras quedar involucrado en el caso del narco Sebastián Marset”, tituló Infobae. “La crisis en el gobierno de Lacalle Pou: audios, escándalo y renuncia del canciller” fue la opción de Página 12. Y añadió: “Francisco Bustillo abandonó el gobierno tras ser acusado de facilitar el otorgamiento de un pasaporte uruguayo a un narcotraficante que está prófugo e involucrado en el asesinato de un fiscal anticorrupción paraguayo”.

Por su parte, Ámbito Financiero hizo énfasis en la recurrencia de los escándalos en el gobierno de Lacalle Pou cuando informó sobre la designación como canciller interino de Diego Escuder: “Nueva polémica: el flamante canciller fue nombrado por Carolina Ache en los audios”. El medio calificó todo lo sucedido como un “escandaloso episodio”.