El senador nacionalista Jorge Gandini criticó la actitud del exasesor en comunicación del presidente Luis Lacalle Pou Roberto Lafluf durante la polémica sucitada por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

En una entrevista con el programa Fácil desviarse de Del Sol FM, este martes, el senador se refirió a la serie de publicaciones en su cuenta de X luego de que se divulgaran los audios que presentó la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache ante la Fiscalía.

En particular, destacó su mensaje a los militantes, compañeros y dirigentes del Partido Nacional a los que les pidió perdón y reconoció que él también estaba “enojado, como muchos”. “Me parece que hay que defender al presidente, los demás que se arreglen”, sostuvo el legislador y expresó su descontento en especial con Lafluf.

“Mientras yo me estaba rompiendo el alma ahí, el asesor del presidente estaba con la Conmebol haciendo plata en otro negocio. A mí me molesta, como a muchos les molesta”, señaló. Gandini señaló que aunque el presidente defendió a Lafluf en la conferencia de prensa del sábado, porque “fue su compañero de ruta 15 años y no está mal”, a él, que es un “militante” y no lo conoce, la actitud del publicista le molestó.

Asimismo, el senador dijo que en el momento en que el presidente aceptó las renuncias del excanciller Francisco Bustillo, del exministro del Interior Luis Alberto Heber, del exsubsecretario Guillermo Maciel y Lafluf, se puso un punto final a la “crisis política”, aunque continúan “todos los efectos”, que hay que trabajar.

“Los cuatro fueron apartados, ya está. ¿Qué esperaban? ¿Qué hubieran hecho si el presidente los sostenía? Ya está. No transformen una victoria en una derrota”, dijo el senador dirigiéndose a la oposición. Además, dijo que el Frente Amplio está “indignado” por el nivel de intención de voto que arrojan las encuestas y destacó que “el presidente sostiene la popularidad” a pesar de este hecho y “aparentemente otros” en los que se ha visto envuelto el gobierno.

“Esta es una oportunidad porque el agua ahora llega cerca de los pies del presidente, están muy cerca todos estos entredichos del piso 11, pero creo que el presidente aventa toda duda en la medida en que él pone la cara, como no la han puesto otros presidentes”, manifestó.