Este miércoles fuentes del Poder Ejecutivo expresaron que Luis Lacalle Pou evalúa vetar proyecto del Frente Amplio para cubrir parte de los adeudos a extrabajadores de Casa de Galicia, que fue aprobado definitivamente por el Senado el martes. La posibilidad del veto se viene manejando desde hace varias semanas, cuando la propuesta estaba a consideración de las comisiones y de las dos cámaras.

En este marco, la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) convocó a la prensa para referirse al proyecto aprobado y al veto, este miércoles. “La aprobación significa que las empresas consulten la bolsa [de trabajadores] como debieron hacer desde un principio” y que los trabajadores cobren lo que pauta la Ley 19.690, es decir, hasta 105.000 unidades indexadas (UI) por persona, expresó Flor Constanzo, integrante de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia.

A su vez, valoró que la iniciativa finalmente aprobada es más abarcativa que el planteo inicial del Poder Ejecutivo, que destinaba a los adeudos entre ocho y nueve millones de dólares. Los 170.000 pesos que el Poder Ejecutivo planteó inicialmente por trabajador implicaba renunciar “al 80% del monto que teníamos que cobrar”, lo que equivale a montos muy significativos si se considera que la mayoría son trabajadores con más de 20 años de trabajo, reflexionó Constanzo.

La posibilidad del veto la ven “con mucha tristeza” porque lo que hace la ley es establecer que se cumplan leyes “que ya existen” y que pautan lo que debe suceder cuando una empresa quiebra. “Lo que me pasa por la cabeza son las jefas de familia que no tienen ningún trabajo y ahora escuchan hablar sobre el fantasma de vetar la ley”, sostuvo. Lacalle Pou es quien dijo que “se iba a levantar todas las mañanas a acompañar a los trabajadores”, recordó Constanzo, y planteó que “no puede, no va a vetar esta ley”.

Este martes en el Senado la propuesta se aprobó por 19 votos en 20, y además de ampliar la cantidad de UI para el pago de adeudos se vela por el cumplimiento de la Ley 20.022, que estableció la distribución de socios y extrabajadores, entre otros prestadores de salud tras el cierre de la mutualista, en diciembre de 2021.