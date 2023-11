El presidente electo de Argentina, Javier Milei, recibió a las 4.30 de la mañana la llamada del mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, que se comunicó desde China. Según contó Milei en entrevista con radio Mitre fue “una charla verdaderamente formidable”.

“Me invitó a Uruguay para contarme en qué están las relaciones y cuáles son los temas que tenemos que juntarnos para resolver y dado que tenemos mucha afinidad lo vamos a resolver asado mediante”, explicó.

Milei fue consultado sobre si su primer viaje como presidente electo sería a Uruguay, pero el líder de La Libertad Avanza explicó que en estos días irá a Estados Unidos y a Israel, y que en ambos casos se trata de viajes “con una connotación más espiritual que de otras características”, a visitar a sus amigos rabinos en Nueva York y Miami.

El mandatario electo reafirmó su intención de tener sólo ocho ministros en el gabinete y dijo que ya están “todos trabajando”. Algunos nombres ya se conocen, como el de la futura canciller, Diana Mondino, pero otros aún son desconocidos, como el próximo responsable del Ministerio de Economía.

Según Milei la intención era anunciarlo este lunes, pero la decisión del actual ministro de Economía y excandidato Sergio Massa de tomarse licencia le cambió los planes. “Yo tenía ciertas hipótesis de trabajo, pero lo que hizo el ministro Massa ayer es sorprendente”, expresó.

“Eso de tomarse licencia, después de armar un descalabro macroeconómico para tratar de ganar una elección y como no le sale pide licencia, y encima me acusa de los problemas que él mismo causó durante el último año y medio y que su gobierno causó durante cuatro años. Yo ahora no puedo exponer a mi ministro de Economía a un tembladeral por la irresponsabilidad del ministro Massa”, acusó Milei.

De todas formas insistió en que la persona que encabezará el ministerio ya está trabajando en “la ingeniería financiera” necesaria que llevará a la destrucción del Banco Central y hacia la dolarización de Argentina.

Según estimó Milei, el anunció de su próximo ministro quedará para una fecha más cercana a la asunción, porque de lo contrario “me parece que me van a estar torpedeando al ministro de Economía antes de salir, porque nos están responsabilizando de lo que va a pasar, pero esto es consecuencia de cuatro años de gobierno, no le pueden estar achacando a mi gobierno de las cosas que están pasando, poniendo en la silla eléctrica a un ministro que está haciendo un trabajo enorme”.