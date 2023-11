Este domingo de noche, ni bien se conocieron los resultados oficiales del balotaje en Argentina, que dieron ganador a Javier Milei, gran parte de los políticos uruguayos se expresaron, muchos de ellos en redes sociales. Una de las primeras reacciones fue la del presidente Luis Lacalle Pou, que saludó al presidente electo en su cuenta de X y escribió: “Tenemos mucho para trabajar en conjunto y para mejorar nuestras relaciones bilaterales”.

A su vez, en la misma red social, la vicepresidenta Beatriz Argimón, que por estas horas es presidenta en ejercicio dado que Lacalle Pou está en China, escribió: “Felicitaciones al presidente electo de la República Argentina, Milei, y a la vicepresidenta electa [Victoria] Villarruel. Les deseamos éxitos en su gestión, augurando lo mejor a todo el pueblo argentino. Asimismo, seguiremos estrechando los vínculos entre nuestros países hermanos”.

En tanto, el secretario de Presidencia y precandidato del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, felicitó a Milei a través de su cuenta de X, y agregó: “Vamos a trabajar para afianzar el vínculo entre nuestros países para el beneficio de nuestros pueblos”. Otra de las precandidatas del PN, Laura Raffo, también se pronunció: “El pueblo argentino se expresó y los resultados democráticos son muy importantes para la región. Esperamos trabajar hermanados para buscar más prosperidad y bienestar para nuestros pueblos”, escribió en X.

En la misma red social, el senador Jorge Gandini –precandidato de Por la Patria– felicitó a los argentinos porque “apostaron por un cambio, votando contra el continuismo y el fracaso kirchnerista”. “La bronca y la esperanza le ganaron al miedo, hasta en bastiones peronistas. La opinión le ganó al aparato, a la estructura y a la corrupción. Milei conectó con la gente, la gente le creyó y ganó. Mucho para aprender”, sentenció.

Da Silva: “El pueblo, cuando se cansa de la corrupción y la hambruna, reacciona”

En tanto, el senador nacionalista Sebastián da Silva dijo a la diaria que “el pueblo, cuando se cansa de la corrupción y la hambruna, reacciona, y el que mejor canalizó ese hartazgo fue Milei”. Subrayó que no le sorprendió la victoria de Milei porque “era la lógica”. “Ahora le va a tocar lograr gran parte de lo que prometió en un sistema político muy complejo como el argentino y en una sociedad muy empobrecida”, señaló.

Sobre si un gobierno de Milei puede beneficiar a Uruguay, Da Silva dijo que “hay una causalidad muy positiva”, que es que el presidente Lacalle Pou está en China, ya que Milei anunció que “el cambio del Mercosur va a intentar que sea radical” y, desde ese punto de vista, “está bastante alineado con lo que ha pedido el gobierno uruguayo”.

Da Silva subrayó que Uruguay y Argentina son “incomparables” en el terreno político, pero acotó que “es cierto que las derechas tienen cara de libertario y ha habido derechas exitosas electoralmente”, como las que encabezaron los expresidentes Donald Trump (Estados Unidos) y Jair Bolsonaro (Brasil), y “le va a tocar a Milei no cometer los errores de Trump y Bolsonaro, que no pudieron ser reelectos”, pero ambos “hicieron muy buenos gobiernos”. “Es el nuevo estilo de las derechas, que hoy en el Uruguay no se avizora, pero es un fenómeno mundial”, señaló, y aclaró que el gobierno de Lacalle Pou “no es de derecha, sino más a la uruguaya, no es tan disruptivo, es de centroderecha”.

Por su parte, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech dijo a la diaria que “los argentinos quisieron un cambio de orientación en el gobierno y a eso responde la opción por Milei”. Agregó que le desea “la mayor suerte” al país vecino y subrayó que “una Argentina próspera le haría mucho bien al Uruguay”. Domenech sostuvo que le sorprendió que Milei ganara por una diferencia importante, porque pensaba que la victoria de cualquiera de los dos candidatos “iba a ser por un margen ajustado, dado el gran aparato del peronismo y la gran tradición peronista de Argentina”. “Se ve que soplan vientos de cambio en Argentina, y esperamos” que “todo sea para bien”, finalizó.

“El voto bronca le ganó al voto espanto”

En filas frenteamplistas, las primeras impresiones tras conocerse los resultados oscilaron entre la sorpresa y la decepción. “Qué tristeza Argentina”, expresó el senador de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía al ser consultado por la diaria una vez que Massa reconoció el triunfo de Milei. Mahía dijo que “un poco” lo sorprendió el desenlace de la elección, y en un primer análisis consideró que “el voto bronca le ganó al voto espanto”.

Con respecto a cómo puede incidir este resultado en la región y en Uruguay, Mahía opinó que “el triunfo de Milei genera mucha incertidumbre”, y que si “hoy fuera integrante del gobierno uruguayo tendría muchas preocupaciones, sobre todo por la incertidumbre en cuanto al manejo de la economía, el impacto que pueda tener en Uruguay con respecto al dólar en Argentina y demás”. “Es difícil adelantar lo que pueda pasar, porque las ideas de Milei tenían apariencia inaplicable, algunas de ellas, en la realidad argentina”, continuó el legislador, y sostuvo que espera que algunas de estas ideas “se moderen” en los hechos; por ejemplo, la desmantelación de las políticas de protección social”.

Ante la consulta de qué elementos cree que determinaron la derrota del candidato de Unión por la Patria, Mahía consideró que “sobre todo incidió la crisis económica y social, que le generó un peaje que no pudo pasar Massa”.

En una línea similar, el senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista, calificó el resultado como “muy negativo en términos de programa”. “Es difícil imaginar la Argentina del futuro”, apuntó, y entrando en el análisis coincidió en que “ha sido un factor determinante el económico y, fundamentalmente, el inflacionario”, dado que Massa se desempeñaba como ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández. Rubio citó al expresidente de Bolivia Evo Morales al decir que “en un contexto de alta inflación se pierde el horizonte de predictibilidad”, lo que “genera una situación inmanejable para la vida cotidiana de la gente”. En ese sentido, consideró que “era una verdadera hazaña llegar a revertir, desde alguien que es miembro del gobierno, una situación que tiene esos indicadores económicos y sociales”.

El triunfo de Milei “preocupa mucho por el futuro del Mercosur y los procesos de integración”, agregó Rubio, y evaluó que el resultado es parte de una coyuntura mundial de “disputa en los países, con vuelcos hacia el progresismo o hacia la derecha dura”. Sobre esto último, consideró que el programa de Milei “va a tener un fuerte impacto social y en cuanto a la defensa de los activos de soberanía nacional y económico y demás”, y aunque matizó que “es posible que las cuestiones más extremas que planteó no las concrete por falta de respaldos parlamentarios o por otras razones”, señaló que le “resulta extremadamente difícil” imaginarse “un futuro donde no haya fuertes conflictos sociales”.

“Con que haga el 25% de lo que dijo [en campaña] es un desastre para la gente”, consideró, a su turno, el socialista Daniel Olesker, durante el primer acto de los cuatro candidatos del Frente Amplio en Montevideo. El exsenador y actual presidente de la Comisión de Asuntos Sociales de la fuerza política reflexionó que lo central no es “qué es lo mejor para Uruguay”, sino que “lo que importa es qué es mejor para los argentinos, sobre todo para la clase trabajadora argentina”, y en ese sentido consideró negativo “que gane Milei, que va a operar con todo el equipo político económico y social del macrismo”.

Entre los precandidatos frenteamplistas, los primeros en pronunciarse fueron Carolina Cosse y Mario Bergara, ambos con breves mensajes por X. La intendenta de Montevideo escribió: “El pueblo argentino se expresó y decidió democráticamente y pacíficamente como lo ha venido haciendo hace 40 años de forma ininterrumpida. Argentina es una gran nación y deseo lo mejor para su gente”, mientras que el senador fue aún más sintético al decir que “el pueblo argentino se ha pronunciado” y le deseó “la mejor de las suertes a su nuevo gobierno por el bien de su gente”.

