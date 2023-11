Un día después de que, en Maldonado, el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) habilitase las cuatro precandidaturas a la presidencia, Yamandú Orsi, Carolina Cosse, Mario Bergara y Andrés Lima protagonizaron este domingo el primer acto electoral juntos en Montevideo, en un escenario armado frente al Cementerio del Buceo. Ante cientos de militantes frenteamplistas, cada uno de ellos habló por un lapso de diez minutos, con distintos énfasis en diferentes temas.

El intendente de Canelones fue el primero en tomar el micrófono. En su discurso, Orsi evitó confrontar abiertamente con la coalición de gobierno. Manifestó que en la próxima elección “no podemos fallar” por “lo que hay detrás de esta maravillosa fuerza política”. “Tampoco le podemos fallar al futuro, donde infancia y pobreza no serán sinónimos, donde seguridad no sea un simple eslogan para que con conceptos casi fascistas nos llevemos puesta a la convivencia”, afirmó.

El candidato del Movimiento de Participación Popular y la Vertiente Artiguista, entre otros grupos, sostuvo que “no le podemos fallar a ese concepto de la salud como algo bastante más y bien distinto a la mercancía”, y tampoco a la vivienda, “como un gesto de dignidad”, o a la educación, “que históricamente entendimos que igualaba las oportunidades de todas y todos”. En definitiva, “no le podemos fallar al Uruguay que está por venir”, dijo.

Para no fallar, Orsi le pidió a la militancia “seguir engrosando las filas de nuestro FA”. “No tenemos más enemigos que aquellos que se oponen a la pública felicidad, porque sabemos bien que el Uruguay que está por venir precisa al FA en el gobierno”, finalizó.

Cosse: “Un programa de valores humanitarios”

A continuación, subió al escenario la intendenta de Montevideo. A diferencia de Orsi, Cosse nombró al comienzo de su discurso al “señor Álvaro Delgado”, quien “dijo que este era el peor FA de la historia, y un tiempito después varios personajes han entrado a repetir [que este es] el peor FA de la historia”. “Hay que reconocerles la capacidad de coordinación”, ironizó.

Según Cosse, que tiene el apoyo del Partido Comunista y el Partido Socialista, entre otros sectores, la coalición “es un gobierno que no ha sido bueno haciendo, pero ha sido bueno diciendo”; es decir, “un gobierno que no hace, pero dice que hace”. En cambio, el FA “actúa y siempre pensando en la mañana siguiente”. A modo de ejemplo, señaló: “El presente, la fibra óptica en el hogar. La mañana siguiente, el cable submarino. El porvenir, llega la pandemia y no tenemos que suspender la educación”.

Cosse dijo que actualmente “estamos viviendo una crisis de valores” y afirmó que el programa de gobierno del FA, todavía en discusión, “es un programa de valores humanitarios”. “El FA es la izquierda del siglo XXI en el Uruguay. Nuestro programa de valores va a ser una gran herramienta de unión, entre nosotros y con todos los compatriotas, porque al final del día los uruguayos y las uruguayas honestas queremos lo mismo. Soñar con valentía, pensar en un mundo mejor”, cerró.

Lima: “El gobierno con más actos de corrupción que ha tenido este país”

En tercer lugar habló el intendente de Salto. Al principio de su discurso, Lima mencionó dos “dificultades” que a su entender tendrá el gobierno que asuma en marzo de 2025. Por un lado, “generar trabajo”. “Habrá que poner el foco en los jóvenes, porque hoy en este país entre los jóvenes de 18 y 24 años la desocupación es del 23%, y ese es el Uruguay de los mejores cinco años que nos querían dar”, cuestionó.

Por otro lado, señaló que actualmente en Uruguay “tenemos algo así como 22.500 unidades productivas de carácter familiar”, esto es, “8.000 menos que en 1999”. El candidato del Encuentro Federal Artiguista aseguró que dicha “concentración de la tierra” se profundizó “cuando el FA no ha sido gobierno”, y apuntó que es una de “las realidades que como FA tendremos que revertir”.

Luego, Lima disparó contra el gobierno y el presidente de la República. “Lo podemos decir claramente: este es el gobierno con más actos de corrupción que ha tenido este país, y logró algo que pensábamos que jamás iba a suceder: superar al padre”, acusó, en referencia a Luis Lacalle Herrera. El público montevideano respondió con aplausos a estas palabras del intendente de Salto.

Bergara: “Necesitamos un gobierno que se haga cargo de verdad”

La última oratoria fue la del senador Mario Bergara, quien sostuvo que el FA tiene que recuperar el gobierno “porque no queremos seguir teniendo un gobierno que gobierne exclusivamente para los malla oro”, y además con “actos de corrupción”. “Necesitamos un gobierno que se haga cargo de verdad”, manifestó.

El candidato de Convocatoria Seregnista-Progresistas afirmó que en un eventual cuarto gobierno del FA habrá algunas equivocaciones, “como también nos equivocamos en el pasado”, pero aseguró que, en el balance de los 15 años de administración frenteamplista, “no hay dudas de que este país era un mejor país, con más igualdad, más bienestar y más derechos”.

Bergara afirmó que un nuevo gobierno del FA es lo que “Uruguay necesita”, y enlistó: “Que necesita la gente más humilde, la clase media, los productores, los estudiantes, los científicos, los cooperativistas, los trabajadores y las trabajadoras...”. En ese momento, desde el público alguien lo interrumpió y agregó “los jubilados”, y entonces, por primera y última vez, se habló sobre la seguridad social en el acto del FA.

“Y que los jubilados y las jubiladas necesitan”, continuó Bergara, “porque el 2 de marzo de 2025 vamos a llamar a un gran diálogo, de verdad, para hacer una reforma jubilatoria justa, no como la que hicieron ellos, que sólo la pagan los trabajadores y las trabajadoras”. Si bien el plenario nacional de la fuerza política acordó que el plebiscito que impulsa el PIT-CNT no formaría parte de “los mensajes que se desarrollen en las actividades centrales y comunes de la fuerza política”, este domingo en el acto había militantes del FA juntando firmas para la iniciativa.

La corrupción y la campaña electoral

“Lacalle tiene que explicar”, “Destruir evidencia es delito” y “Liberar a un narco es un delito” fueron algunos de los carteles que la militancia del FA levantó en el acto de este domingo. El caso Astesiano, el caso Marset y también el caso Penadés estuvieron en varios de los discursos de los precandidatos.

Para la senadora Silvia Nane, la corrupción “se convirtió en un tema central” de la campaña electoral. En diálogo con la diaria, consideró que en el caso Marset, por ejemplo, “eso después termina golpeando en las puertas de las casas con gurises metidos en situaciones de adicción”, por lo tanto, “tenemos que ver cómo eso también permea la vida de la gente”, esté o no esté “politizada”.

Por su parte, el senador Alejandro Sánchez dijo a la diaria que, si bien “es cierto que es un elemento que se ha colocado”, ya que fueron “muchos episodios que ha tenido este gobierno”, la corrupción no debería ser el único tema de la campaña electoral. “Hay muchos temas que le preocupan a la gente. Estos cinco años han sido de retroceso y el Uruguay necesita avanzar nuevamente; creo que lo que está faltando en el Uruguay es trabajo”, expresó.

El exsenador Daniel Olesker, en tanto, dijo a la diaria que el centro de la campaña electoral tiene que ser “los dos modelos en pugna”. El modelo de la coalición, “que básicamente es un modelo de desigualdad”, en el cual “la corrupción es funcional a la desigualdad”, dado que “son corruptos porque son desiguales”, y el modelo del FA, “distributivo y ético”.