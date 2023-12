Espacio País, el sector del Partido Nacional (PN) que nuclea a Mejor País (conocido coloquialmente como “el grupo de los intendentes”), Espacio 40 (liderado por el ministro de Defensa Javier García) y Plan País (encabezado por el diputado Álvaro Dastugue), es de los pocos grupos blancos que todavía no oficializó detrás de qué precandidato irá a la elección interna de 2024. Pero la incógnita dejará de serlo en pocos días, dado que este sábado a las 13.00 el sector hará una acto en el Club Atenas en el que revelará su apoyo.

Dentro del sector había algunos dirigentes que querían impulsar la precandidatura de García (en especial, el senador Sergio Botana), pero la mayoría se venía inclinando desde hace meses por apoyar al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado (que renunciará a su cargo en una semana para dedicarse de lleno a la campaña).

la diaria consultó a varios dirigentes del sector, y si bien antes del sábado quedan algunas reuniones pendientes entre correligionarios para hablar sobre la interna, ya dan por hecho que el sábado harán oficial el apoyo a Delgado, a tal punto de que está confirmada la presencia del secretario de Presidencia, que cerrará el acto.

Así las cosas, el apoyo de Espacio País a Delgado se suma al de –obviamente– Aire Fresco, el sector del secretario de Presidencia y del presidente Luis Lacalle Pou; D Centro, el grupo creado por dirgentes escindidos de otros sectores blancos, y Futuro Nacional, liderado por la vicepresidenta Beatriz Argimón.

Un legislador de Espacio País subrayó a la diaria que se decidieron por Delgado porque les parece “el mejor candidato por lejos” que tiene el PN, ya que representa “la continuidad y la profundización de los cambios que ha logrado este gobierno”, y es una persona “probada y aprobada, que salió a dar la cara en las malas y lo hizo muy bien”. Además, creen que “ha pasado con excelente nota” la función que el presidente Lacalle Pou le dio, que es, “nada más y nada menos, que ser su mano derecha”.

El dirigente de Espacio País subrayó que el ministro García también sería “un excelente” candidato a la Presidencia, pero explicó que a la ahora de definirse por Delgado primó “la unidad del partido”, porque entienden que si impulsan una nueva candidatura, la interna blanca podría atomizarse más. Por último, la fuente subrayó que la posibilidad de apoyar la precandidatura de Laura Raffo (impulsada por el herrerismo, Alianza Nacional y el Movimiento Nacional de Rocha, nucleados en Sumar) nunca estuvo en consideración, porque antes estaban las figuras de Delgado y García, que “tienen más credenciales para ser precandidatos” que la economista.

Se suman precandidatos y Sartori sigue sin definirse

En la elección interna pasada (2019) el PN tuvo cinco precandidatos (en orden descendente de resultados): Luis Lacalle Pou, Juan Sartori, Jorge Larrañaga, Enrique Antía y Carlos Iafigliola.

Por ahora, los confirmados para la interna blanca de 2024 también son cinco: Delgado, Raffo, el senador Jorge Gandini (líder de Por La Patria), el exdiputado Carlos Iafilgliola (líder de la Lista 252, Corriente Social Cristiana-Movimiento Adelante-Pro Vida y Familia, que, por ahora, de los precandidatos confirmados, es el único que repetiría postulación respecto de 2019), y, a principios de diciembre, se confirmó que también competirá la abogada Roxana Corbran, de la agrupación Fuerza Nacionalista.

A todo esto, todavía resta por saber qué hará el senador Sartori. El dirigente Alem García, del sector de Sartori, dijo a la diaria que aún no se ha resuelto el tema, aunque lo tienen “en agenda”, y que él es partidario de que Sartori sea precandidato, aunque aclaró que es una decisión “personalísima” del empresario.

Alem agregó que no hay fecha límite para definir si Sartori será candidato o no; no obstante, piensa que marzo sería “el tiempo límite”. De todos modos, otro dirigente de Sartori, en diálogo con la diaria, se mostró más optimista y aseguró que el empresario “se va a tirar” como precandidato, pero va a “estirar” la oficialización “hasta último momento”.