El líder y senador de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, se mostró disconforme con la situación de seguridad en la que se encuentra el país, luego de que hubiera nueve homicidios en los últimos cuatro días.

“Las condiciones de seguridad en las que vive la población hoy no son aceptables”, apuntó en diálogo con Telemundo, y agregó que desde su partido no pueden estar conformes con una realidad que “se está agravando, aparentemente día a día”.

En la misma línea comentó a Tv Ciudad que “claramente no se terminó el recreo”, de acuerdo con que aún “los delincuentes siguen operando y poniendo en jaque a la ciudadanía, sobre todo al trabajador y a aquellos más débiles de la sociedad que no tienen otra forma de defenderse que no sea a través de la policía y el Estado”.

Manini Ríos apuntó a la necesidad de encarar cambios, y en ese sentido dijo que desde CA se han hecho “propuestas claras desde el primer día” que en su mayoría no se han contemplado. “Será momento de empezar a considerar nuestras propuestas”, agregó.

El legislador, a su vez, destacó que “una cara importantísima del tema seguridad es el combate a las drogas”. En ese sentido, agregó que desde su partido apuntan a las “dos caras”: el combate al narcotráfico por un lado y la demanda por otro, algo que desde su punto de vista “no se está atendiendo en la medida necesaria”.

“Hay que hacer una campaña nacional de sensibilización a todo nivel, pero principalmente en nuestros jóvenes, empezando en las escuelas y liceos para concientizar sobre el daño irreversible que genera el consumo de droga”, explicó.

Por último, se refirió a los allanamientos nocturnos y subrayó que se trata de una “herramienta”, pero que “por sí solo no va a cambiar la realidad de la seguridad”. Agregó que desde CA están de acuerdo con su implementación, aunque siguen buscando “ciertas garantías como la presencia del fiscal” o “la disponibilidad de equipamiento y el entrenamiento apropiado por parte de la policía”.