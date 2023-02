Con un álgido debate, la Comisión Permanente sesionó este jueves para citar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a comparecer ante el Parlamento por la cifra de los delitos, en especial, los homicidios. Si bien el oficialismo se había comprometido a votar la citación, a último momento se optó por no hacerlo porque José Nunes, senador del Frente Amplio y legislador convocante, propuso que se sume a la comparecencia dos casos de presuntos abusos policiales, según dijo la senadora Graciela Bianchi.

Heber había planteado que el martes podía comparecer ante los legisladores “para hablar de los homicidios” porque no llevaría tanto trabajo, según deslizó la senadora nacionalista Graciela Bianchi, coordinadora de la bancada del Partido Nacional en la Comisión Permanente. En un principio, Bianchi había dicho que como PN “votamos todo y siempre vamos a votar todo, tradicionalmente lo hacemos”. No obstante, expuso que “usamos el sentido común” pues el FA “ya dijo que va a llamar a Heber por otros temas”. “No nos interesa si es por [el narcotraficante Sebastián] Marset, [el exjefe de custodia presidencial Alejandro] Astesiano, el Chapo Guzmán o lo que se les ocurra”, agregó.

En conferencia de prensa, Nunes lamentó “profundamente” la decisión de la coalición porque el “ánimo” de la oposición “era contribuir a buscar soluciones al grave problema de seguridad que enfrentamos”. En ese sentido, sostuvo que pese a las “grandes diferencias políticas”, el FA está participando de un grupo de trabajo convocado por el Ministerio del Interior, “buscando soluciones, porque nosotros somos oposición pero sabemos que tenemos que contribuir a solucionar los problemas de la gente”.

El senador socialista sostuvo que con las cifras de enero se confirma una “tendencia creciente” de los asesinatos. Asimismo, indicó que el oficialismo pretendió “circunscribir” el debate “a una ecuación en materia de números cuando es indudable que la consideración del tema de los homicidios tiene diversas implicancias que no pueden estar ajenas a un intercambio”.

“Decía que tenía un plan para combatir los homicidios que habían tenido lugar en los primeros meses del año pasado. Ese plan ha fracasado, la violencia es muy aguda y el ministro no va a concurrir a discutir, e intercambiar en el Parlamento sobre esta situación y sobre las propuestas para mejorar”, añadió.

Esta semana el FA ha analizado seriamente citar a Heber por el caso Astesiano y sus distintas derivaciones, en especial, por el relacionamiento del excustodio con los jerarcas policiales, algunos de ellos que serán removidos el 28 de febrero, según anunció el propio secretario de Estado este miércoles.

Para Bettiana Díaz, diputada por el FA, “se falló a la palabra de citar a Heber” por lo tanto, dijo, no iban a presentar otra moción. Sostuvo que en ese caso le pedirán a la bancada del FA del Senado que invite al ministro a la Comisión de Seguridad y que luego evalúe interpelarlo en la cámara: “Si el problema era la consecuencia que pudiera tener la Comisión Permanente en una interpelación, que la tenga el Senado. Nos llama la atención que por un lado se diga que hay disponibilidad de dar información, pero que por el otro estemos en esta situación. El FA no tiene la mayoría necesaria para una comisión general, iremos a una interpelación y a un llamado, pero acá no”, aseguró, y añadió que hay una gestión “desastrosa” en el Ministerio del Interior.

Sesión terminó a los gritos entre oposición y oficialismo

Previo al cuarto intermedio final, Bianchi se había comprometido a que el PN votaría sólo si se mantenía el capítulo de homicidios y, por sentido común, lo que “deriva” de ese tema. En tanto, el senador por el Partido Colorado Germán Coutinho había dicho que era “buena cosa” que los ministros asistieran al Parlamento, porque es “saludable para la democracia”. Pero agregó: “Si esta es la moción, no vamos ni a firmar ni votar como partido. Es una citación exclusivamente política, acá están ampliando los temas que se había coordinado”.

Asimismo, sostuvo que si el FA llamaba para interpelación, “ahí estaremos para defender la gestión de Heber”.

Por su parte, el diputado frenteamplista Diego Reyes indicó que no los “pueden limitar” en la cantidad de temas que se pueden plantear en una moción. “Me parece que están sobreponiendo mucho lo que refleja que quieren que venga cualquier ministro menos el ministro del Interior. Eso es lo que se refleja en esta sesión y en la manera en que se están expresando los legisladores de la coalición”, criticó.

Bianchi le pidió que se ajustara a reglamento y que no adjudicara intenciones. En suma, sostuvo que para la oposición es “mucho más fuerte políticamente” que el ministro “venga al Senado”. “Si quieren con todos los temas, no lo queremos limitar nada. No tenemos cabeza de partido único y no admiramos dictaduras”, fustigó.

Luego, Coutinho agregó que al ministro “lo van a traer decenas de veces más, y tiene los votos para que lo hagan”. Sin embargo, dijo que “puntualmente en este tema es que se llama por un tema y termina siendo otro”, por eso no aprobaron la moción.

Por su lado, Díaz retrucó y expresó que Heber había anunciado un plan en junio de 2022 “que fue tan exitoso que ayer descabezó a toda la cúpula policial”. Sin tener la palabra, Coutinho le gritó a Díaz, quien pidió que se la amparara en el uso de la palabra porque “ningún varón me va a callar a los gritos”, exclamó. También se dirigió a Bianchi por levantar la voz: “¿Me querés gritar, Graciela? Estoy en el uso de la palabra. Este es el respeto que tienen a la oposición. Cuando manifestamos nuestra postura, nos empiezan a gritar encima”, señaló la frenteamplista.

“Evidentemente hay un cómo llegamos hasta acá que tiene que ver con diferentes acciones que tiene el gobierno desde 2020 hasta aquí. Hablar de homicidios implica hablar también de un montón de cosas más”, añadió Díaz. Finalmente, la moción, que no fue aprobada por orden de la coalición multicolor, establecía que era “a fin de considerar la situación del país en materia de convivencia y seguridad pública, en particular en relación con los homicidios y las declaraciones y anuncios realizados a la prensa por Heber”, en alusión al plan de prevención de homicidios financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo “y otros”.