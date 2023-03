El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie opinó este lunes a favor del anuncio del presidente Luis Lacalle Pou sobre la rebaja impositiva en el IRPF y el IASS. Para el jerarca “más allá de compromisos y demás, esto hace un año que se está estudiando” y no tiene “la más mínima duda” de que es el paso correcto a realizar por parte del gobierno.

Recordó, en diálogo con radio Carve, que la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo “claramente que en las cuentas que hace el ministerio eso está incluido, desde el momento que está incluido en las proyecciones, bajo condiciones normales, la regla fiscal se sigue cumpliendo y no hay motivos para no hacerlo”.

Además de los estudios que habilitan a hacer esta rebaja impositiva, Alfie opinó que “el IRPF claramente es un impuesto malo, bastante malo y como está diseñado en Uruguay es muy malo, con unas tasas muy altas” por lo que cree que “es una buena cosa” esta propuesta de reducción.

Sobre las advertencias que hizo el Consejo Fiscal Asesor, Alfie dijo que “podrá entender lo que entienda, pero también hubo otras cosas a lo largo del año, hubo aumento de dotaciones presupuestales bastante más importantes que esta reducción de impuestos y no dijo nada”, señaló.

A pesar de lo “malo” del impuesto, el jerarca de la OPP reconoció que se recaudan 2.400 millones de dólares por año de IRPF e IASS por lo que no es fácil dar marcha atrás. “Para bajarlo hay que tener mucho tiempo y mucha conducta, el tiempo pasa y la conducta se va armando y el gobierno ha armado conducta, a mí me parece bastante claro y hasta ahora se han podido cumplir las cosas”, comentó.

Alfie también se refirió a la crítica hecha por algunos dirigentes del Frente Amplio (FA), que señalan que más que una rebaja se trata de una “devolución” que responde a los cambios hechos para establecer las franjas en las que se paga el IRPF, que pasaron a ajustarse por el Índice Medio de Salarios en vez de por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). “Realmente me resulta insólito esa información, me asombra de algunos de quienes han hablado, porque técnicamente tienen estudio más que suficiente como para no decir eso”, apuntó.

El director de la OPP explicó que “el FA subió siempre las franjas por el IPC y este gobierno lo que dijo es que para que la gente se mantenga en eso hay que subirlo por Índice Medio de Salarios”. Para Alfie “es una cuenta muy simple, es más, es cierto que en los años anteriores subieron algo más los precios que los sueldos, pero este año que pasó subieron más los sueldos que los precios”.

El jerarca subrayó que a diferencia de lo que asegura el FA, “nadie empezó a pagar a raíz del cambio en las franjas, habrá empezado a pagar más si tuvo la fortuna de tener un aumento en el sueldo”.

Asimismo, sobre la posibilidad de trabajar en una rebaja de impuestos a través de un IVA personalizado con las tarjetas de débito, Alfie dijo que los consumos con esa modalidad de pago “no se concentran en las personas de menos ingresos, sino en medios altos y altos”.

Además, indicó que el ajuste que se hizo en este gobierno, que bajó la reducción que se hacía al pagar con tarjeta de débito, se debe a algo que ya estaba reglamentado. “De nuevo, es una franquicia fiscal transitoria, no es una suba de impuestos. No están pagando más, esto ya estaba previsto, la verdad sea dicha: es una cifra bastante menor, de vuelta, había una ley y se está cumpliendo”.