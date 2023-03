La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se presentó este jueves en el Palacio Legislativo, acompañada de su gabinete departamental, para entregar ante la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, la evacuación de la vista que le pidió la Comisión de Constitución y Legislación, que días atrás resolvió dar inicio al proceso de juicio político en su contra.

En el documento, al que accedió la diaria, Cosse indicó que “la acción tendiente a promover este juicio político es un uso improcedente, equivocado e irresponsable de las herramientas constitucionales de contralor”, y explicó los motivos. Señaló que “en el año 2021 fueron 234 los pedidos de informe solicitados y en el 2022 fueron 278”, y la intendencia ha “respondido el 100%”.

Pero además apuntó que la comuna capitalina es la “mejor rankeada en el índice de transparencia generado por la Agesic [Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento]”.

“La totalidad de los pedidos de informes fueron respondidos, por lo que a la fecha de la convocatoria” a la Junta Departamental a la que Cosse no asistió y motivó la denuncia de los ediles opositores, “había caído el supuesto normativo que exigía la comparecencia personal de la intendenta”.

Carolina Cosse y Beatriz Argimón, el 30 de marzo, durante la reunión en el Parlamento. Foto: Ernesto Ryan

“Esta denuncia mediante la cual se está intentando promover un juicio político, por supuestamente no contestar pedidos de informe que fueron contestados, es absolutamente improcedente y a la vez irresponsable”, escribió Cosse. Además cuestionó que “el Ejecutivo Departamental [representado por el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi, y el prosecretario general, Daniel González] no fue escuchado por los promotores de la medida” ese mismo día, “quienes no tuvieron ningún interés en recibir la información, y luego de promover la presente acción, se retiraron de sala”, a excepción de dos ediles colorados.

“Es decir, convocan a sala bajo el supuesto de que no contestamos los pedidos de informe y que no reciben de este Ejecutivo la información que solicitan. Cuando comparece la intendencia a explicar y ampliar información, en vez de escuchar las respuestas -previamente a accionar el mecanismo que nos convoca- se retiran de sala”, agregó.

La intendenta de Montevideo consideró que “estamos asistiendo a un proceso en el que importa más tener algunos minutos en los medios de comunicación o lo que se expresa en las redes sociales que lo que acontece en los órganos institucionales”.

“En la Intendencia de Montevideo no dejaremos de trabajar en lo que es verdaderamente importante: las necesidades de las montevideanas y montevideanos”, dijo Cosse, que cerró el documento pidiendo a la cámara alta que “archive las presentes actuaciones enviando un mensaje al sistema político de prudencia y adhesión a los valores republicanos”.