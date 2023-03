El lunes, el fiscal de Corte, Juan Gómez, decidió trasladar a la fiscal de Flagrancia de 12° turno, Gabriela Fossati, por discrepancias con su actuación en las últimas semanas. Fossati irá a la fiscalía de Flagrancia de 16° turno, que estaba vacante, pero no ya, dado que luego de conocerse su traslado pidió licencia médica por un mes; en su lugar quedará la fiscal Sabrina Flores.

Este cambio provocó que aumentaran las críticas de legisladores del oficialismo hacia Gómez, que incluyen hasta pedidos de renuncia, y volvió a poner en el tapete las posibilidades de designar a un nuevo fiscal de Corte. En ese tema estuvo hace varios días la senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi, que mantuvo conversaciones con sus pares del Frente Amplio (FA) para intentar llegar a un acuerdo, y así nombrar tanto a un nuevo fiscal de Corte como a su adjunto.

El artículo 168 de la Constitución establece que la designación del fiscal de Corte le corresponde al presidente de la República, con venia de tres quintos de los componentes del Senado, y la misma cantidad se necesita en caso de que se lo quiera destituir. Los fiscales de mayor antigüedad de Montevideo son Daniel Gutiérrez, Mónica Ferrero y Enrique Rodríguez, y entre ellos tres podría estar el nombre elegido, pero por ahora entre el oficialismo y la oposición no hay muchas luces verdes para negociar.

En diálogo con la diaria, Bianchi subrayó que ella dio “el primer paso”, pero todavía no recibió respuesta. De todas maneras, señaló que no cree que el FA “negocie nada ahora”, porque “con el búnker que tienen en Fiscalía, no van a cambiar a Gómez”. Además, aclaró que el intento de negociación con la oposición lo realizó “hace tres semanas”, antes de que Gómez separara a Fossati del caso Astesiano, porque “había que llegar a una solución”, ya que “así no se puede seguir”.

“Ahora espero la respuesta; si no, no voy a hacer ningún planteamiento más, por lo menos por ese lado. Pero mi opinión es que, obviamente, con el búnker que tiene el FA en Fiscalía, que todos lo sabíamos pero ahora quedó probado, no creo que quieran negociar”, insistió.

A su vez, el senador blanco Sergio Botana señaló en rueda de prensa que es necesario que se empiece a hablar sobre la renovación del cargo del fiscal de Corte, y resaltó que ya se deberían haber alcanzado los acuerdos para eso, pero “seguramente algún interés de carácter político ha demorado por tiempo indeterminado esa decisión del sistema político nacional”. “Lo que está sucediendo, con fiscales que se están peleando, con la acción del propio fiscal de Corte, de sacar de un caso tan trascendente a la fiscal Fossati, por haberse peleado con otro fiscal, todo suena a persecución y manipulación política. Y no puede ser que la ciudadanía esté desconfiada, porque si la ciudadanía empieza a desconfiar de que la Fiscalía tenga la debida ecuanimidad, las instituciones empiezan a correr riesgo”, sostuvo.

Botana agregó que Gómez “debe renunciar”, porque “está en el adecuado momento para dejar su lugar y que se recupere la credibilidad en el sistema, en la Fiscalía y en el funcionamiento de la República”. Si bien aclaró que no necesariamente esa es la posición de todo el PN, su opinión “obviamente recoge el sentimiento de la nación en el día de hoy”, ya que “nadie puede tener una Fiscalía que no se esté manejando con el debido equilibrio, responsabilidad y ecuanimidad”.

Por su parte, el fiscal de Corte subrayó a la diaria que no tuvo ni tiene “ningún problema con ninguna institución, mucho menos con Presidencia de la República”, en referencia a los dichos de Fossati en una nota con El Observador, en la que dijo que Gómez tiene “problemas con Presidencia”. “Es un disparate rotundo”, señaló el fiscal. A su vez, dijo que el pedido de renuncia que hizo Botana lo toma como una opinión de un senador al que respeta. “Me gustaría que me lo manifestara directamente, personalmente, porque muchas veces he tenido el gusto de recibirlo. Pero si considera eso, respeto su opinión”, insistió.

En cuanto a la posibilidad de un cambio de fiscal de Corte, Gómez subrayó que es “una cuestión del sistema político” y que no lo pueden responsabilizar por algo en lo que no tiene “nada que ver”. Y si el día de mañana nombran a otro en su puesto –añadió–, “encantado, aplausos y felicitaciones”.

Para el FA, un “negociador válido” podría ser el senador del PN Gustavo Penadés

Por otro lado, el senador del FA Charles Carrera subrayó a la diaria que la decisión que tomó Gomez “es ajustada a derecho, a la ley y a la Constitución de la República”, dado que, como jefe del servicio administrativo, “no podía admitir los desbordes que estaba teniendo la fiscal Fossati”. “En ese sentido, consideramos que es acertado, y desde el FA queremos que avance la investigación y se llegue a la verdad material de todas estas causas”, agregó.

Además, señaló que “no es momento de negociar el cambio” del fiscal de Corte, cuando “los legisladores del PN están saliendo con tanta dureza a cuestionar a la Fiscalía y al fiscal de Corte”, y agregó: “Consideramos que Graciela Bianchi, con todas las manifestaciones públicas que ha realizado, no es un interlocutor válido para venir a dialogar con nosotros. Tiene que existir tranquilidad. Debemos esperar que la causa avance y que se restablezca la situación. Hace 30 días que estamos hablando de temas vinculados a la fiscal y no estamos conversando de lo que tenemos que hablar, que es la causa Astesiano, que es el mayor caso de corrupción, que involucra a la Torre Ejecutiva y tiene dimensiones que no han sido investigadas”, sostuvo.

Carrera insistió con que “no es momento de sentarse a dialogar” la posibilidad del cambio de fiscal de Corte, “y más cuando hay ataques que son inadmisibles e improcedentes”. “Pedidos de renuncia y ataques a funcionarios públicos que lo que merecen es respeto. No corresponde que el sistema político esté haciendo estas valoraciones del sistema de Justicia con estos descalificativos”, agregó.

A su vez, el senador del FA Alejandro Sánchez dijo el martes en rueda de prensa que la decisión de Gómez “es más que razonable” y que “cualquier uruguayo sabe que la especie de culebrón que se estaba generando en la Fiscalía no estaba contribuyendo nada más y nada menos que a perseguir la verdad, que es lo que todos queremos”, y subrayó que se está “hablando más de los fiscales que del caso”.

En cuanto a la posibilidad de designar a un nuevo fiscal de Corte, Sánchez dijo que están dispuestos a conversar, y lo han hecho, “pero en esto el gobierno es mano, porque quien tiene las mayorías es el que tiene que jugar, convocar a conversar y buscar la forma de alguna manera, porque es el que tiene la responsabilidad de conducir institucionalmente”. “El gobierno no ha tenido –no sólo en este caso sino en muchos otros– la capacidad de negociar. Eso es lo que le está faltando a este gobierno, la capacidad de sentarse tranquilamente a conversar y negociar cómo designamos gente que nos dé garantías a todos, porque de eso se trata, por eso requieren mayorías especiales”, subrayó.

Por último, según supo la diaria por fuentes del FA, para la oposición, un “negociador válido” y que “respetan” del PN, para hablar sobre el posible cambio del fiscal de Corte, es el senador Gustavo Penadés porque “es un hombre serio”.