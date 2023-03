“Si esto no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está?”, vitorearon cientos de militantes que arribaron en la tarde de este viernes a La Huella de Seregni para respaldar al Frente Amplio (FA), que, mediante su presidente, Fernando Pereira, criticó con dureza el discurso y los anuncios de “alivio tributario” que el jueves realizó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ante la Asamblea General. Por un lado, el mandatario anunció que habrá una “rebaja” del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) y, por otro, del impuesto a la asistencia de la seguridad social (IASS), además de disminuciones impositivas para las micro, pequeña o mediana empresa (mipymes).

Desde filas frenteamplistas entienden que el gobierno “inició la campaña electoral” al hacer ese anuncio de “devolución tributaria”: “Es una devolución y no una rebaja, están devolviendo lo que quitaron”, expresó Pereira en conferencia de prensa, y adelantó que están de acuerdo con la medida -aunque crean que es modesta- y que la van a votar una vez llegue el proyecto al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo.

No obstante, recordó que durante la pandemia se aumentó el IVA para toda la población “sin excepciones” y que, además, se cambió la forma de ajustar el IRPF “que hizo que más trabajadores pagaran y que a todos les aumentara”. “Mucha de la gente que hoy deja de pagar es la que comenzó a pagar hace dos años. Hoy aflojan un poquito la cincha con la que habían apretado a la gente en uno de los peores momentos del país”, sostuvo el presidente del FA, quien agregó que las modificaciones propuestas no implican “ningún cambio sustancial ni conceptual” tanto en el IRPF, como en el IASS.

El presidente del Frente Amplio, en la Huella de Seregni. Foto: Camilo dos Santos

“No hay cambios en las definiciones de ingresos, ni se plantean cambios conceptuales en las deducciones, no hay nuevas deducciones. Todos los cambios son, simplemente, cambios de valores en los parámetros”, apuntó, y expresó que haciendo las modificaciones así “aumentaron los impuestos en pandemia y los sacan en campaña electoral”.

Para el FA, Lacalle Pou desconoce que la “enorme mayoría” de los trabajadores -según los cálculos de la oposición, 70% no aporta IRPF por tener bajos ingresos. Además, se quejaron de que no haya medidas para aquellos que ganan entre 15 y 30 mil pesos, que en muchos casos “no llegan a fin de mes”.

Pereira recordó que el presidente hizo referencia a las trabajadoras domésticas en su discurso cuando sostuvo que dejarán de pagar IRPF. El presidente del FA contrastó que la “gran mayoría” no paga IRPF porque sus salarios no llegan al mínimo. “El fondo del asunto es que Uruguay lleva tres años de caída de jubilaciones, pensiones y de salarios. Ese es el peor impuesto, luego de 15 años de aumento consecutivo del salario real, el salario ahora cada vez rinde menos. Los precios de los productos de primera necesidad no dejan de subir y llegar a fin de mes es cada vez más difícil”, añadió, y recibió los aplausos de los frenteamplistas.

De mano tendida

Por otra parte, se refirió a la entrevista que el mandatario mantuvo este viernes con Primera mañana, de radio El Espectador, en la que planteó que el FA no estaba preparado para la rotación en el poder. Pereira aseguró que Lacalle Pou debe “abandonar el modo campaña electoral y aceptar que el FA es una fuerza profundamente democrática”.

La diputada Betiana Díaz durante la reunión de la Mesa Política del Frente Amplio. Foto: Camilo dos Santos

En ese sentido, rememoró cuando el expresidente Tabaré Vázquez le entregó con “un abrazo de celebración democrática” la banda al presidente el 1º de marzo de 2020. A su vez, destacó cuando Vázquez llevó a Lacalle Pou a la asunción de mando en Argentina de Alberto Fernández, que se dio en medio de la transición entre el actual jefe de Estado y Vázquez. También hizo foco en cuando José Mujica, expresidente, acompañó a Lacalle Pou a la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. “El presidente actuó como un dirigente político, y no como un jefe de Estado: ¡Otra vez el presidente en campaña electoral!”, se quejó Pereira, y pidió que gobierne para todos los uruguayos.

En la misma línea, expresó que no hacen política “sólo para ganar elecciones”, sino “para cambiar el país”. Pereira expresó que ya están construyendo el programa de cara a las elecciones de 2024, en las que, según las últimas encuestas, pelearía en un balotaje con el Partido Nacional. “Vamos a seguir ofreciendo propuestas al gobierno, aunque no las considere” porque el FA “es una fuerza constructora y democrática, y vamos a seguir tendiéndole la mano al gobierno”, tal como lo hizo, por ejemplo, con la sequía actual, la seguridad y la crisis económica, indicó.

“Hemos votado todas las leyes que consideramos positivas, por mínimas que sean. Sin embargo, todas las propuestas que le hicimos al presidente no han tenido una respuesta, ni siquiera formal. Pero vamos a seguir haciendo propuestas, con seriedad y sin soberbia”, expresó.

En síntesis, Pereira aseguró que Lacalle Pou presenta una “ilusión desteñida por la realidad”, cosa que se nota en el marco de sus recorridas del Frente te escucha. “No queremos hablar de las encuestas de opinión, aunque nos den bien, queremos hablar de lo que vemos en el cara a cara con la gente”, apuntó, y dijo que queda claro que hay dos proyectos de país: “El progresista y el conservador”.

“La peor cara”

Según definió la Mesa Política, en el marco del balance de los tres años de gobierno, la ley de urgente consideración (LUC), buque insignia del gobierno que fue refrendado por la ciudadanía a fines de marzo del año pasado, “muestra su peor cara la mayoría de veces que se aplica”.

“Hay decenas de mujeres cumpliendo años de cárcel por entrar con unos gramos de marihuana a las visitas de la cárcel. Cuatro años presas con sus hijos, la misma cantidad de años que [Alejandro] Astesiano”, expresó Pereira, y recordó que hay legisladores oficialistas en el Senado que buscan un cambio.

Sobre la reforma educativa, indicaron -a diferencia de lo que dijo Lacalle Pou-, que se eliminó la participación de maestras y profesores en órganos de la educación para llevar adelante cambios “en medio de un caos, con recorte de presupuesto, horas docentes, eliminación de grupos, plagios de programas”. “No hay reforma que sea efectiva si no se consulta a los docentes, si se hace de espaldas a los docentes, a las direcciones en los centros, a los estudiantes”, expresó.