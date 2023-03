Luego de que se filtrara un audio de la fiscal Gabriela Fossati, encargada del caso del exjefe de la seguridad presidencial Alejandro Astesiano, el Frente Amplio (FA) advirtió que se está ante una situación grave y reclamó que se vaya más a fondo en la investigación. “Surgen los nombres de todas las personas que están dirigiendo los organismos que uno tiene que investigar; en realidad, quienes tendrían que estar preocupados por los resquicios evidentes que hay en sus instituciones de lo único que se preocupan es por tratar de taparlo”, dijo la fiscal en el audio, y agregó que “del otro lado están los que quieren sangre pero por un interés político”.

Señaló que “acá la justicia no le importa a nadie, a ninguno de los dos lados”. “Unos quieren tapar todo; fijate que quienes están mencionados siguen siendo los que dirigen a quienes me tienen que auxiliar”, afirmó. También agregó que el fiscal de Corte, Juan Gómez, “da señales claras en cuanto a que me quiere clavar a mí con los malos resultados de una investigación que no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes”.

Tras la filtración del audio, que corresponde a una conversación entre Fossati y el periodista Carlos Peláez, el periodista Gabriel Pereyra informó que la fiscal envió una carta a Gómez en la que pidió, por segunda vez, que la releve del caso Astesiano.

Ante esta situación, en la tarde del lunes se reunió la Mesa Política del FA para analizar el tema. Al finalizar la reunión, en una conferencia de prensa en la sede de la coalición de izquierda, la senadora Liliam Kechichian señaló que en el audio la fiscal expresa conceptos “de una enorme gravedad”, ya que sostiene “claramente que no hay voluntad de investigar por parte del Poder Ejecutivo” y que “por todos los ministerios involucrados, e incluso por el Ministerio del Interior” se trata “de tapar el caso”. Por lo tanto, subrayó que es una información que a los dirigentes del FA los “alarmó” por “la evaluación que hace” Fossati “de las posibilidades de investigar”.

Es así que la senadora resaltó que resolvieron exigir al Poder Ejecutivo “que dé una respuesta a estas afirmaciones que aparecen en el audio”. Recalcó que hace pocas horas escucharon al presidente Luis Lacalle Pou decir que la Justicia “había hablado” y que, por lo tanto, “el tema estaba terminado”, y “puso la responsabilidad de las filtraciones en dos medios de comunicación, que después se encargó de decir que eran de izquierda”.

“En ese sentido, nosotros creemos que el Poder Ejecutivo tendrá que responder en estas horas a ver cuál ha sido la labor y la contribución de los ministerios y de la propia Presidencia de la República, que hasta hace poco dijo que estaba contribuyendo en todo lo que podía a esta investigación. Por lo tanto, no hay duda de que las expresiones de la fiscal ponen en tela de juicio la colaboración y la propia investigación”, aseguró. Agregó que sobre la licencia médica de la fiscal no van a expresarse, y que van a esperar a conocer las medidas que pueda tomar el fiscal Gómez luego de que termine esa licencia, “pero hoy el que tiene que responder, porque es el que está en el centro de estas declaraciones como actor del impedimento de la investigación, es el Poder Ejecutivo”.

Minutos después, la Mesa Política del FA publicó una declaración en la que se resaltó que “las expresiones de la fiscal ponen en tela de juicio la colaboración a la que está obligado el Poder Ejecutivo en tanto auxiliar de Fiscalía”. “Como lo planteamos desde el primer día, reafirmamos, una vez más, nuestra exigencia al gobierno para que cumpla con sus responsabilidades institucionales y colabore con la investigación que logre aclarar un hecho tan relevante para la salud institucional de nuestro país. Reiteramos la exigencia a las autoridades [de] que se establezcan las responsabilidades políticas que permitieron estos hechos, ya que, hasta el momento, solamente han sido removidos mandos policiales. Reafirmamos nuestro compromiso con las instituciones democráticas del Estado, asumiendo la responsabilidad de actuar con la firmeza política que este momento histórico requiere”, finalizó el comunicado.

Carrera: que se den “las garantías para que el sistema de justicia pueda actuar”

El senador del FA Charles Carrera, denunciante por el espionaje en su contra en el marco del caso Astesiano, declaró a la diaria que “el contenido de esos audios es muy grave” y “están demostrando” que “todo aquello que nos dijeron el presidente de la República [Luis Lacalle Pou] y el Poder Ejecutivo de que se investigara, de que cayera el que tenía que caer, en realidad no se cumplió”. “La fiscal lo que nos está señalando ahí es, en primer lugar, el rol que tiene el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, como auxiliar de la Justicia; acá no se actuó como auxiliar de la Justicia, porque la fiscal lo que dice ahí es que se le pusieron obstáculos”, señaló.

Entonces, como lo que denuncia la fiscal es que “siempre se buscó obstaculizar”, en el FA están “muy preocupados” por la situación y lo que van a exigir es que se lleve a cabo “una investigación profunda del caso Astesiano”, porque “hay muchas dimensiones que todavía no se tocaron”.

“Acá primero se le imputó [a Astesiano] una asociación para delinquir; bueno, hay que encontrar cuáles eran los socios, quién era el jefe de esa organización para delinquir. Hay tráfico de influencias, ¿a quién se benefició? Hay espionaje a opositores, a disidentes; eso hay que profundizar”, pidió Carrera.

El senador reclamó que se den “las garantías para que el sistema de justicia pueda actuar”, ya que “lo que dijo la fiscal en ese audio es que tuvo limitaciones para actuar”, lo que lleva al FA a “exigir responsabilidades políticas e institucionales del Poder Ejecutivo”.

“Es una situación muy grave. Lamentablemente, guste o no, hay un deterioro de la institucionalidad uruguaya”, sostuvo Carrera, quien también se preguntó que “si se le pusieron obstáculos” a la fiscal, “por qué no se denunció a esas personas por encubrimiento”, y agregó que “en ningún ámbito del Estado se realizaron investigaciones administrativas serias en torno a este tema”.

Carrera reclamó que “no puede pasar que haya una sensación de impunidad” en la sociedad en cuanto a “que hay ciertos espectros del Poder Ejecutivo no se tocan y no se investigan”. Consultado acerca de la continuidad de Fossati en el cargo, luego de pedir ella misma su relevo en dos ocasiones, dijo que “hay que focalizar en el resorte institucional de la República, hay que focalizar en el Poder Ejecutivo, que no le ha dado las garantías a la ciudadanía en su conjunto de que esto se investigue como se tiene que investigar”, pero “si es la segunda oportunidad en que la fiscal está pidiendo ser removida del caso, me parece que debe ser removida del caso porque no está en condiciones de proseguir”.

El otro senador frenteamplista que denunció espionaje a raíz de chats de Astesiano, Mario Bergara, fue consultado al respecto en el programa Doble click, de la FM Del Sol, y respondió que “realmente es muy grave la situación porque, de alguna manera, es un reconocimiento de que en la investigación” por la que “se había planteado que se recibía todo el apoyo desde el gobierno” ahora “la propia fiscal reconoce que no era así, que más que apoyo lo que tenía era obstáculos”.

A su entender, “eso le quita el marco de garantías que da el sistema judicial, porque si la propia fiscal reconoce que no va a poder hacer la investigación necesaria por falta de apoyos reales, a la ciudadanía eso no le da garantías”. Apuntó que “quien vaya a seguir adelante con la investigación va a tener que mostrar claramente que se avanza tal como debe ser”.

Bergara recalcó “la necesidad de que se encamine desde la Fiscalía un proceso que dé garantías”, y consultado sobre si Fossati debe ser relevada del caso, dijo que “da la sensación”, por los audios, “de que debería cambiar la persona encargada”. También consideró que el acuerdo de proceso abreviado por el que se condenó a Astesiano “queda un poco cuestionado porque es un acuerdo al que se llega en un proceso en el que la propia fiscal reconoce que no pudo investigar a fondo”.