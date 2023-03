Acá Estamos es el nombre del festival que organizó la Intendencia de Montevideo (IM) en conmemoración por el Mes de la Mujer, que se realizará el domingo 19 de marzo en la rambla Wilson, en Punta Carretas. La entrada para el espectáculo musical tiene un costo de 400 pesos y se puede adquirir a través de Tickantel.

El show contará con la presencia de las artistas nacionales Laura Canoura, Vanesa Britos, Catherine Vergnes, Agus Padilla, Sole Ramírez y Agus Morales, pero también con la participación de cantantes internacionales como la argentina Lali Esposito y la brasileña Daniela Mercury.

Según la resolución de la comuna, que fue divulgada este martes por VTV, Espósito cobrará 256.478 dólares, mientras que Mercury recibirá 62.387. La comuna adujo que Espósito fue invitada al festival porque, además de “ser una reconocida actriz y cantante de renombre internacional, expone en sus intervenciones su compromiso social con la igualdad de género y el derecho de las mujeres”. Respecto de Mercury, indicó que “es una abocada filántropa vinculada a organizaciones que benefician a los niños y niñas y en los últimos años sumó un fuerte activismo feminista y LGBT”.

Asimismo, la IM argumentó en el documento que el objetivo del espectáculo es “romper con los paradigmas tradicionales y promover la representatividad, el liderazgo y la igualdad de oportunidades en la cultura para que la voz de las mujeres sea escuchada dentro de la industria nacional”.

En rueda de prensa, Federico Graña, intendente interino de Montevideo, remarcó que el festival no es gratuito y que se recuperará parte del dinero con lo recaudado a partir de la venta de ingresos, aunque no pudo indicar cuánto exactamente, ya que “depende de la venta de las entradas”. “Primero, hay entrada. No es como el Montevideo Late donde lo hicimos gratuito. También hay sponsors y con eso vamos a recuperar parte de la inversión”, afirmó.

“Es una inversión. Estamos convencidos que pone a la mujer arriba de la mesa. En Montevideo Late hubo críticas sobre cómo estaba compuesta la grilla. La inversión no será la misma que en el Late. Es triste, porque tiene que ver cómo construimos la ciudad, una ciudad que genera eventos y cultura no es ‘pan y circo’”, dijo con referencia a las críticas de integrantes del oficialismo, puntualmente del edil Javier Barrios Bove, quien en diálogo con El País criticó que se trata de un “despilfarro” y calificó al espectáculo de “pan y circo”.