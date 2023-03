Recoger el guante y hacer. Así, básicamente, resumieron las autoridades del Ministerio del Interior el documento preliminar sobre prevención del delito que presentaron este lunes. Dicho documento, que fue conversado entre todos los partidos políticos, está sujeto a cambios hasta la próxima reunión del 27 de marzo, cuando se hará un análisis pormenorizado de los 15 puntos que sintetizó la secretaría de Estado, luego de que las colectividades hicieran llegar sus propuestas, algunas para ese ministerio y otras para otros organismos.

El documento consta de cuatro ejes principales: sistemas de información, prevención social y comunitaria, prevención policial y prevención terciaria.

Custodiado por las principales jerarquías de la Policía, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, señaló que el documento busca “atacar las causas” del delito y que se trata de un trabajo de largo “aliento y plazo”, sostenido en el tiempo, que “nada tiene que ver con la acción” que llevan día a día para combatir el delito. “La acción del ministerio está concentrada para darle la seguridad a nuestra gente”, sostuvo.

El jerarca confirmó que el texto se escribió en consulta con el gobierno, que en algunos puntos dio el visto bueno a las propuestas tanto del oficialismo como de la oposición, incluso se sumaron buena parte de las propuestas que acercó el especialista en seguridad y exdirector de Convivencia Ciudadana, Gustavo Leal, que se presentó en la mañana de este lunes en el encuentro con los técnicos de los diversos partidos.

Este lunes, El Observador informó que está la idea de la creación de un Ministerio de Justicia y que el gobierno estaría de acuerdo. Sin embargo, Heber dijo que no es así. La propuesta fue hecha por el Partido Colorado y está siendo evaluada por todos los partidos políticos y también por el gobierno. “Es erróneo decir que el gobierno está de acuerdo, no hemos dado nuestra aprobación de los distintos partidos porque aún no lo analizamos. Esto es a largo aliento; muy lejos estamos de anunciar un ministerio en donde ya hemos tenido la opinión del presidente: que no existen condiciones para su creación en este período de gobierno”, expresó el ministro.

Ahí vamos

Diego Sanjurjo, coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito, del Programa Integral de Seguridad Ciudadana del MI, y quien además coordina la mesa interpartidaria, dijo en una conferencia de prensa que el documento consta de 15 medidas que comprenden la estrategia a tomar, siempre y cuando haya acuerdo.

“Es para que podamos, con la ayuda de otros organismos públicos, de manera integral, trabajar también en la prevención del delito atacando sus causas. Ese es un proceso largo, no es fácil”, expuso, y consideró que hubo “esfuerzo y compromiso” del sistema político porque las propuestas que hicieron llegar son “excelentes”.

En total, los partidos acercaron 79 propuestas que eran “muy heterogéneas”, es decir, “algunos eran titulares, otros entraban en detalle, otros eran más abstractos”. Muchas de esas propuestas se repetían o, al menos, se podían combinar porque “iban para el mismo lado”. Tras haber hecho el estudio pormenorizado se llegaron 38 proposiciones que, al estudiarlas en profundidad, pasaron a 24 y más tarde a 15.

Se discutirán más detalladamente en el próximo convite entre los partidos con representación parlamentaria, en el que habrá un taller que durará “todo el día”, con la idea de llegar a un consenso. Una vez que se logre eso, abrirán la cancha para reunirse con académicos, miembros de la sociedad civil, entre otros actores, para que se den sus puntos de vista. El objetivo final es que en mayo o a más tardar junio se llegue a un consenso “y a una buena política de Estado que nos satisfaga a todos los partidos”. De esas ideas finales, ocho son del Frente Amplio, comentó Sanjurjo.