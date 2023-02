Que Gustavo Leal, referente de seguridad en el Frente Amplio (FA), haya pasado de ser testigo a indagado en la causa Astesiano fue el puntapié para que el oficialismo solicitara a la oposición que reviera la participación del exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana en ámbitos multipartidarios. En concreto, desde la coalición se pidió al FA que analizara su presencia en la mesa para la prevención de delitos, que lleva adelante el Ministerio del Interior (MI) desde fines del año pasado.

Andrés Ojeda, referente del Partido Colorado (PC) en estos ámbitos, dijo a Montevideo Portal que “se impone que el FA cambie el interlocutor” para esos encuentros mientras Leal siga siendo indagado en el caso. Según amplió en conversación con la diaria, el MI analizó y procesó las propuestas que surgieron de los distintos partidos y se avanzó en una “depuración” para poder llegar a un acuerdo multipartidario. La próxima reunión se dará en el correr del mes que viene, una vez que las nuevas autoridades policiales asuman sus puestos el 1º de marzo, tal como anunció el secretario de Estado, Luis Alberto Heber.

“Si Leal vuelve o no, será una decisión del FA, [pero] digo que ahora no está bueno que esté”, expresó Ojeda. La razón que esgrimió el colorado es que el trabajo “pueda avanzar rápidamente, sin distracciones, sin problemas” porque “es prioritario que tenga interlocutores”. En ese marco, señaló que no descarta pedirle una reunión al presidente del FA, Fernando Pereira, para darle su parecer, pero aseguró que, de todos modos, la última palabra la tiene el MI. “Tampoco descarto hacerle saber este parecer al ministro Heber”, añadió.

Al respecto, la semana pasada Heber fue consultado por esto y dijo que tendría que hablar con el FA. En esa rueda de prensa, agregó que luego de la citación, Leal “terminó saliendo por la puerta de atrás y corriendo” de Fiscalía. Según supo la diaria, la nueva citación a Leal probablemente se dé la semana que viene y se definió que el abogado sea Diego Camaño.

Luis Alberto Posse, integrante de la mesa por el Partido de la Gente, dijo a la diaria que esa decisión la debe tomar el FA: “Yo no tengo problema, Leal tiene conocimiento en seguridad, puede aportar algo, no tendría inconvenientes en que continúe él. Son decisiones del partido”, expresó.

Asimismo, el coordinador de estrategias focalizadas de Prevención Policial del Delito, Diego Sanjurjo, fue consultado para esta nota pero no hubo respuesta.

Para Pereira, Ojeda “tiene que opinar sobre el PC que bastante problemas tiene”

Tras las declaraciones de Ojeda, las críticas desde la oposición no se hicieron esperar. En diálogo con la diaria, Pereira consideró que Ojeda “es un poco atrevido” al hacer esa recomendación porque es un miembro de un partido que “no es el nuestro”.

“Que yo sepa, Leal no tiene ningún problema ante la ley, simplemente la fiscal [Gabriela Fossati] decidió que debe colocar un abogado y se va a aclarar el tema. Sin duda, es uno de los principales expertos en seguridad que hay en el Uruguay. Nosotros veremos si es el momento o no de colocarlo en ese lugar, pero no por lo que opine Ojeda. Él tiene que opinar sobre el PC que bastante problemas tiene. Entonces, en una casa donde está lleno de problemas, irse a meter en otra no parece coherente con cómo nos movemos democráticamente”, opinó.

Asimismo, expresó que “los delegados de los frenteamplistas los elegimos los frenteamplistas y no el PC” y reiteró que Leal ha sido un servidor público y un excelente compañero del FA, en el que yo confío. Obviamente Leal tiene todo el respaldo nuestro”.

Otras responsabilidades: “¿Cuándo responderá Delgado?”

El viernes pasado, al ser entrevistado por Azul FM, el ex vicepresidente Danilo Astori señaló que la ida de Leal a la casa de los padres de Astesiano “fue un error muy grande porque contribuyó a confundir las cosas”. Al respecto, Pereira dijo que “es opinable” porque hay otros que entienden que cuando se solicitan reuniones, por más “arriesgado” que sea, se debe concurrir.

Pereira señaló que confían en que Leal va a aclarar el tema: “No entendemos para nada cómo se lo coloca en estas circunstancias, pero respetamos las acciones de la Fiscalía. Eso no quiere decir para nada compartir”.

En ese marco, recordó que Raúl Astesiano, hermano del exjefe de seguridad, apuntó públicamente contra el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y sostuvo que mantuvo una reunión con ciudadanos rusos que querían comprar un frigorífico.

En ese contexto, el presidente del FA se preguntó: “¿No tendría que responder Delgado? En esa entrevista plantea cosas más duras, que lo conocen hace tiempo, que le piden favores, que responde al presidente y al secretario, que es leal con ellos”. “¿Fue el FA quien contrató a Astesiano como jefe de seguridad del presidente y luego sirvió para emitir pasaportes a ciudadanos rusos, para seguir a un dirigente sindical, nada más y nada menos que al presidente del PIT-CNT, para seguir estudiantes del Liceo 41 y profesores? Supongo yo que no habrán descartado esa investigación”, concluyó.