A un costado de la carpa de la Intersocial, montada frente al Palacio Legislativo, estaba previsto este jueves un debate público entre diputados del oficialismo y la oposición sobre la reforma jubilatoria, cuyo tratamiento definitivo aún es incierto. El evento, organizado por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), tenía como protagonistas a Bettiana Díaz (Frente Amplio), Javier Radiccioni (Partido Nacional) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto). Sin embargo, estos últimos dos no se presentaron, y sus sillas quedaron vacías.

“No están acá porque no quieren dar la cara, porque no tienen cómo dar la cara ante una situación tan compleja que va a involucrar a gran parte de nuestro país”, afirmó Joselo López, vicepresidente del PIT-CNT, ante un centenar de personas en la plaza 1° de Mayo. Indicó que el propósito del intercambio era “darles la oportunidad a quienes muchas veces se quejan de que el movimiento sindical no les abre las puertas para poder expresarse”.

López aseguró que hasta último momento hubo gestiones con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y el presidente del Partido Nacional (PN), Pablo Iturralde, pero, “fiel al estilo del PN, no cumplen ninguno de sus compromisos”. Dijo tener las confirmaciones de Radiccioni y Perrone “por escrito”, por lo que sus ausencias suponen “una falta de respeto”, sostuvo. Mencionó que también hubo una invitación al diputado Conrado Rodríguez, en representación del Partido Colorado, pero que este “se excusó” desde el principio por temas de agenda.

En diálogo con la diaria, Martín Pereira, presidente de COFE, dijo que Radiccioni planteó que “no podía participar porque sus compañeros que están en la comisión [especial de Diputados que analiza la reforma] no se lo permitían y que lamentaba no participar, cuando ya nos había confirmado”. En el caso de Perrone, dijo que declinó “participar como único diputado de la coalición si el resto no participaba”.

Para Pereira, la ausencia de diputados del oficialismo en el debate es algo “raro”, porque “acá no hay ninguna emboscada para que pasen un mal momento”. “COFE tiene historia en hacer debates democráticos. No sólo queremos escuchar las voces que plantean algo similar a lo que dice COFE, sino la pluralidad de discusión en el Parlamento, que es lo que enriquece a la democracia”, manifestó. A su entender, en realidad, la coalición de gobierno “no quiere que se difunda” la reforma y está “haciendo la misma estrategia que hizo con la LUC [ley de urgente consideración]: no salir a defenderla”. “Es claro que no pueden rebatir que se va a trabajar más y a pagar menos”, añadió.

Consultado al respecto, Radiccioni aseguró a la diaria que les avisó a los organizadores tres días antes que no iba a participar en el debate. El principal motivo, sostuvo, fue que “los compañeros que están en la comisión no iban a ir y entendíamos que la defensa de la ley la tenían que hacer ellos, cosa que me pareció muy correcta”. Radiccioni no forma parte de la comisión especial de Diputados.

“Además, a mí se me dijo que iba a haber gente de todos los partidos y cuando llegó el momento éramos Perrone y yo, y Perrone me decía que no iba”, expresó Radiccioni, quien consideró que hay “un apuro a veces desmedido” por la discusión pública, cuando “hay cosas de la ley que todavía no se han definido adentro de la coalición”. A su modo de ver, “tampoco es muy conveniente para nosotros ir a un debate cuando tenemos temas técnicos que definir adentro” de la coalición de gobierno. El diputado del PN afirmó que su ausencia se trató de una “decisión personal” y no de una exigencia de su partido.

Por su parte, Perrone aseguró a la diaria que en el momento de la coordinación le dijeron “que estaban Conrado Rodríguez y Radiccioni, y no era así, ninguno de los dos había confirmado”. “Avisé que no iba cuando me enteré que no era así”, señaló, y añadió que la promoción del evento por parte de COFE se hizo “sin confirmar”.

Lima: si el FA vuelve al gobierno, “debería dejarla sin efecto”

En representación del Frente Amplio (FA), Díaz sostuvo que “hay una intención de que esto no se sepa”; de lo contrario, “hoy el oficialismo estaría acá”. Al igual que López, la diputada frenteamplista manifestó que los legisladores de la coalición “no dan la cara y no se hacen cargo”, aunque “yo entiendo que es muy difícil ponerle la cara a una reforma que es de recorte y ahorro”.

En diálogo con la diaria, el intendente de Salto, el frenteamplista Andrés Lima, presente en la carpa de la Intersocial, opinó que “la reforma es negativa” y que, en caso de aprobarse, “está claro que el FA, si es gobierno a partir de 2025, debería dejarla sin efecto y pensar en una reforma integral de la seguridad social”. Acerca de las sillas vacías de Radiccioni y Perrone, Lima dijo que refleja “que ni ellos mismos están convencidos” del proyecto.

“Demuestra la división que hay dentro de la coalición, más allá de que tampoco es positivo hacer una convocatoria y dejar plantada a toda esta gente que está acá”.

En principio, la carpa de la Intersocial seguirá desarrollando actividades en contra de la reforma hasta el 28 o el 29 de marzo, cuando, según estiman en el movimiento sindical, la Cámara de Diputados estaría votando y aprobando de manera definitiva el proyecto. Sin embargo, a la interna de la coalición todavía no hay consenso al respecto y se evalúan prórrogas. Antes, el jueves 23 de marzo, el PIT-CNT realizará un paro con movilización en rechazo a la reforma.