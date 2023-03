Lo que pasó este viernes en el Parlamento fue la crónica de una muerte anunciada. Al menos así lo definieron desde el Frente Amplio (FA), que tenía como opción ausentarse de comisión si la coalición oficialista llegaba a un acuerdo a último momento para votar, al menos, parte del articulado del proyecto de reforma de la seguridad social. Tras varias idas y vueltas, la coalición definió que el tratamiento del proyecto se dé una vez culminada la Semana de Turismo.

De todos modos, la comisión especial que trata la iniciativa seguirá en sesión permanente y se entiende que la próxima semana será clave para que las negociaciones sigan al más alto nivel entre el Poder Ejecutivo y los distintos referentes de los partidos oficialistas, en especial, con el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto (CA), que fue quien pegó el trancazo al no aceptar que se apruebe la reforma si no se contemplaban algunas modificaciones que ese partido propuso.

Este jueves, Manini Ríos se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou y le entregó un documento con las “flexibilizaciones” que los legisladores cabildantes estaban dispuestos a aceptar para llegar a un acuerdo, pero no tuvo respuestas positivas en los dos aspectos en los que más ha insistido el sector: la habilitación a las AFAP para colocar su capital en el exterior -punto que CA reclama que se desglose- y el cambio en el promedio de años que se toma para calcular la tasa de reemplazo en las jubilaciones. En este punto, el partido liderado por Manini Ríos modificó su postura inicial y en lugar de reclamar que sean los 15 mejores años de trabajo, plantea que sean los mejores 20, mientras que el proyecto original establece que se tomen los mejores 25.

En rueda de prensa, Manini Ríos aseguró que el cuarto intermedio que se aprobó este viernes da tiempo para que den una respuesta clara al gobierno sobre si avanzar o no en la reforma. “Esta semana que se agrega es una buena señal”, celebró el líder cabildante, que no descartó aprobar el proyecto en general pero no levantar la mano en los artículos en los que estén en desacuerdo. “En estos días vamos a determinar si es que no vamos a votar todo el proyecto en general, o no vamos a votar esos artículos que son los que no nos gustan”, indicó.

En la coalición entienden que sin los votos de CA, la reforma caerá por su propio peso y naufragará hasta que haya un nuevo intento de tratarla. Más allá del enojo de algunos legisladores oficialistas, aseguraron que, “sin duda”, habrá espacio para que la reforma dé el paso correspondiente. “No se entiende”, “un disparate”, “esperemos”, fueron, por ejemplo, algunas de las cosas que dijeron a la salida de la comisión.

En la carta que Manini Ríos también le entregó a la titular de Economía, Azucena Arbeleche, sostuvo que se deben incluir cuatro puntos referidos, entre otros aspectos, a los “años considerados en el cálculo del haber jubilatorio” y la “previsión de la paulatina eliminación del IASS”.

El líder de CA sostiene que, además, se “deberá desglosar del proyecto de ley, para ser considerados en proyecto aparte, lo referente” a las “inversiones de las AFAP en el exterior”; los “regímenes voluntarios y complementarios” y la “agencia reguladora”. Si se cumplen todas esas condiciones, el senador asegura que estarán los votos.

En ese marco, afirmó que para que se “destrabe” el proyecto se tiene que tratar aparte la habilitación a las AFAP para colocar su capital en el exterior. Más allá de las discrepancias, sostuvo que la reforma “tiene muchos aspectos positivos”, por lo que no quieren que “todo ese trabajo haya sido estéril”. Para eso, intentarán que el gobierno ceda en sus planteos.

Además, según comentó, el presidente Luis Lacalle Pou le transmitió que respecto a lo referido a las AFAP y su rol en el exterior “no hay cambios”, por lo tanto, ellos tampoco cambiarán su parecer. “Estamos convencidos que no es lo mejor para el Uruguay que esos dineros salgan fuera del país”, sostuvo, tajante. “Seguimos manteniendo estos puntos, desde hace meses, no veo en qué afecta al proyecto en general, al sistema de seguridad social, habilitar a las AFAP a invertir el dinero de los uruguayos en el exterior; sin embargo, hay una suerte de intransigencia al respecto”, expresó, y afirmó que están “firmes” en el planteo.

Entre el humo blanco

Una vez que se votó pasar el tratamiento para después de la semana de Turismo, el diputado cabildante Martín Sodano dijo a la diaria que el balance de este viernes fue “bueno” porque hay tiempo para encontrar acercamientos. “Siempre lo dijimos, hasta que no estuvieran todos los consensos no iban a estar los votos”, afirmó, y aseguró que “espera que sí” se llegue a buen puerto después de Turismo.

Por su parte, el nacionalista Pedro Jisdonian, quien es el presidente de la comisión especial, aseguró que es “optimista” en que “habrá humo blanco”. Al ser consultado sobre si el partido liderado por Manini Ríos pidió como moneda de cambio que se apruebe el proyecto para brindar prisión domiciliaria a presos que tienen más de 65 años, sostuvo que no le consta que haya un “cambio de figuritas”. No obstante, admitió las distintas negociaciones que se dan tanto a nivel legislativo como desde el gobierno nacional.

Por su lado, los diputados del Frente Amplio (FA) que participaron de la discusión de la reforma jubilatoria se reunieron con su presidente, Fernando Pereira, y delinearon los pasos a seguir de ahora en más. En conferencia de prensa, Pereira sostuvo que la fuerza política que dirige está “retomando la senda” de cara a un nuevo gobierno en 2025, algo que “este proyecto confirma”, expresó, teniendo en cuenta las diferencias a la interna que tienen en la coalición. El “cálculo” político, señaló, está sobre la mesa a la hora de acordar esta reforma.

Asimismo, se refirió a los casi cien cambios al proyecto que el Poder Ejecutivo envió esta semana al Parlamento y que el FA, según afirmó, no tuvo tiempo de estudiar. “Nos sorprende negativamente”, expuso. En ese marco, la oposición volvió a elevar más de una docena de preguntas al gobierno para que las responda y no descartan hacer más consultas, puesto que se pueden dar a conocer más modificaciones.

Por otra parte, Pereira indicó que durante los 15 años de gobierno del FA se triplicaron las jubilaciones mínimas, y acusó a los partidos Nacional y Colorado de tener “memoria selectiva”: “Creemos en la protección social como el cuidado de las personas desde que nacen hasta que fallecen”, estableció, y comentó las distintas reformas que realizó la hoy oposición cuando fue gobierno. “Al herrerismo solo le interesa que le cierren los números y el FA cree que el proyecto tiene que tener sustentabilidad financiera y social”, remarcó.