Este jueves el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, fue consultado en una entrevista con la radio CW 35 de Paysandú sobre su visión respecto de las interna del Frente Amplio (FA) de cara a las elecciones de 2024, especialmente tras el respaldo anticipado a su candidatura que anunció la Vertiente Artiguista y a una semana de que el Movimiento de Participación Popular (MPP) haga lo mismo.

Como en otras oportunidades, Orsi aclaró que el FA tiene marcado en el “calendario” cuándo se tomará la decisión formal sobre las candidaturas a las elecciones internas, que será en diciembre de este año, en el congreso de la fuerza política. “Si bien es cierto que es como que todo se está adelantando un poco, el Frente tiene claro que estas cosas se empiezan a conversar mucho más fuerte a mitad de año”, indicó.

En ese sentido, aseguró que las decisiones de la Vertiente Artiguista y el MPP “no nos apura nada”, sino que significa que algunos sectores comienzan a expresarse en un escenario en el cual los posibles candidatos, tanto en el FA como en el Partido Nacional, son “un secreto a voces”. Y agregó: “Me imagino que debe ser de las internas con menos misterio, con menos sorpresas, ya se ven venir cuáles van a ser las opciones”.

“Cuando lo decidí en mi fuero íntimo, dije: 'Está bien, si el aporte que puedo hacer, el FA considera que es válido, estoy ahí'. En las elecciones pasadas me lo plantearon y al principio dije que sí y después me di cuenta de que no era el momento, ahora digo: 'Está bien'”, dijo sobre su postulación.

Orsi consideró que en la arena política ya comienzan a definirse los próximos candidatos debido a que varios líderes históricos se retiran y que “dar a conocer” a nuevas figuras “no es una tarea fácil”. “Mucha gente decide [a quién votar] cuando tiene que decidir y la política no es el tema central de sus vidas [..] Hay gente [a la] que no le interesa, porque la vida le ha llevado a tener que resolver cosas mucho más simples, como por ejemplo, qué hacer al otro día para poder comer, cómo mandar a los gurises a la escuela, cuestiones de salud. Nosotros los políticos tenemos que entender que vivimos en una especie de clima o microclima, donde pensamos que la agenda nuestra -o la de la política- es la agenda de todos los días de la gente; y no”, reflexionó.

Por esa razón, cree que es necesario que nombres como los de Carolina Cosse, Laura Raffo, Álvaro Delgado, Mario Bergara y el suyo propio aparezcan con antelación, “porque, si no, no hay tiempo de conocerlos y de ir formándose opinión”.