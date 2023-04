La comisión investigadora sobre presuntas irregularidades ocurridas en el uso del Hospital Policial por parte de la dirección general del Ministerio del Interior (MI), entre 2010 y 2017, años en los que estuvo como titular de la secretaría el hoy senador frenteamplista Charles Carrera, recibió este lunes a exdirectores del Hospital Policial que profundizaron en el caso Víctor Hernández, pero además en la atención de exjerarcas y sus respectivas parejas en ese centro de salud.

La comisión, en la que participa sólo el oficialismo, comenzó a funcionar a partir de una denuncia sobre un episodio de 2012, cuando Carrera habilitó –de forma especial– a atenderse en el Hospital Policial a Hernández, un hombre que quedó parapléjico a raíz de una bala perdida que presuntamente provino de una fiesta que se celebraba en la casa del subcomisario de La Paloma. El MI, además, presentó una denuncia penal en Fiscalía por el uso de los servicios de Sanidad Policial por parte de la expareja de Carrera. Según concluyeron en la comisión que se llevó adelante el lunes, se atendió unas 42 veces en ese centro en el transcurso de la gestión del hoy senador frenteamplista. Según los registros, fue catalogada como “oficial subadyacente” pese a no tener rango policial; lo mismo sucedió con Hernández.

Ahora se suma el caso de Susana Pereyra, actual diputada frenteamplista y viuda de Eduardo Bonomi, exministro del Interior. El senador nacionalista Jorge Gandini dio detalles sobre la atención de salud que recibió Pereyra en los años que Bonomi estuvo al frente del MI. Al respecto, en la comisión que promovió él mismo, informó que tenía datos sobre las veces que se atendió Pereyra -siendo diputada- en ese hospital, cuando está previsto que se atiendan funcionarios policiales o sus familiares. Sobre la posibilidad de que familiares de los jerarcas del MI se atiendan hay distintas interpretaciones de la normativa.

En comisión, según consta en la versión taquigráfica, Gandini dijo que Pereyra se atendió desde 2010 hasta el 2017. Según el blanco, se atendió en “ginecología, cardiología, medicina general, diabetología, gastroenterología, traumatología, nutrición, anestesia y neurología, entre otras, además de alguna asistencia médica y alguna internación en CTI”. Además, citó que hubo “autorizaciones especiales” que van desde el 9 de noviembre de 2010 hasta el 15 de septiembre de 2017, “así como una serie de exámenes realizados y medicamentos retirados”. Según El País, todas estas autorizaciones se dieron por orden de Carrera.

En ese marco, el legislador consultó a los exjerarcas del Hospital si recordaban que la viuda de Bonomi se había atendido en ese recinto. El comisario mayor Horacio Vignoli, quien fuera director del Hospital Policial desde setiembre de 2017, señaló que “acompañaba a su esposo a muchas consultas”. Indicó que en una oportunidad se le comentó que ella iba a consultar a ginecología “y no sé si neurología, en 2017”. “No me acuerdo bien la fecha. En ese momento se le consiguió por agenda consulta con ginecólogo o neurólogo –no recuerdo bien, ginecólogo seguro–, y yo lo comenté con la licenciada Bausero, que en ese momento era la directora nacional. Entonces, creímos conveniente, a partir de eso, hablar con la señora Pereyra porque, en realidad, a ella no le correspondía atenderse en el hospital”, indicó.

Según Vignoli, ella estaba afiliada a otro prestador de salud: “Después de esa vez no tuve más conocimiento. No sé si la licenciada habló con ella o qué pasó. Pero fue así porque nos pareció que si bien el ministro se atendía, era un despropósito que la señora se atendiera en el hospital”.

Además de Vignoli, en la comisión comparecieron Héctor Suárez, director del Hospital Policial entre los años 2010 y 2013; Laura Matonte, directora desde el 1º de abril de 2016 hasta el 20 de setiembre de 2017; Ricardo Gusmán Chinazo, subdirector administrativo desde 2011; Nelson Federico Pedraja, subdirector técnico desde 2011; María Isabel Silva, subdirectora administrativa desde 2012 a 2015 y subdirectora técnica desde 2016 a 2017; Adriana Saettone, subdirectora técnica entre 2012 y 2015; el inspector Luis Heuhs Texeira, director nacional desde 2010 al 2012 e Ivanna Beveder, tesorera desde el año 2010 a la fecha.

Por último, Gandini pidió que para la próxima sesión de la comisión se convoque, a través del ministerio, los funcionarios que estaban a cargo del registro de usuarios de Sanidad Policial entre 2010 y 2017.