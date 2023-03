El Ministerio del Interior (MI) presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en la atención de la expareja del senador frenteamplista Charles Carrera en el Hospital Policial, entre 2010 y 2012, mientras Carrera se desempeñaba como director general de Secretaría en esa cartera, según informó El País este domingo. La Fiscalía será la que determine quiénes serían los implicados, señalaron desde el MI a la diaria.

Esta nueva acción se enmarca en la investigación administrativa que inició la secretaría de Estado de Luis Alberto Heber en agosto del año pasado, luego de que se conoció que Carrera le brindó apoyo a un vecino que recibió un disparo que lo dejó parapléjico mientras transcurría una fiesta en la casa de quien entonces era subcomisario de La Paloma. El MI denunció a Carrera por abuso de funciones y anunció que iría contra el patrimonio del legislador por los gastos de atención de la víctima, que estimó en 260.000 dólares.

Según informó el matutino, la investigación administrativa culminó y al entender de la cartera se constataron hechos “de apariencia delictiva” en el uso de los servicios del Hospital Policial por parte de la expareja de Carrera, que habría hecho uso de ellos en 42 oportunidades, pese a ser civil. El MI interpreta que al servicio Sanidad Policial le compete la atención exclusiva de funcionarios policiales en actividad y en retiro y familiares de estos, acorde a lo que establece el artículo 140 del Decreto Ley 14.416, de 1974. Por el contrario, la Ley 13.640, de 1967, propone un alcance más amplio, en tanto establece que “atenderá al personal dependiente del Ministerio del Interior y familiares a cargo del funcionario, así como también a los jubilados y pensionistas policiales y familiares a su cargo”.

Además de la denuncia penal, el MI ordenó al Departamento Contencioso del Área Jurídico Notarial de la cartera “entablar las acciones tendientes al cobro de los rubros adeudados” por la expareja de Carrera, que ascendería a 506.895,65 pesos.

En diálogo con la diaria, Carrera sostuvo que “no hay nada nuevo” en el accionar del MI, sino que es algo que se arrastra desde el año pasado y forma “parte de una campaña de enchastre perpetrada con fines extorsivos”. “Mi enfrentamiento con Heber viene porque soy uno de los denunciantes de la entrega del Puerto a Katoen Natie, así como de otros notorios hechos de corrupción de este gobierno. No me van a callar la boca y no voy a ceder ante las extorsiones”, expresó el senador, y aseguró que “en lo personal” el hecho no lo “afecta” porque sabe que “se hicieron las cosas bien”.