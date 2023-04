La Convocatoria Seregnista-Progresistas (CSP) continúa en sus idas y vueltas para definir una postura única en torno a la precandidatura a apoyar en 2024. La duda planteada desde un principio y que aún no ha podido saldarse es si corresponde impulsar un nombre propio, que sería el del senador Mario Bergara, dirigente de Fuerza Renovadora (FR), o si lo mejor es ir con alguna de las otras posibilidades planteadas por otros sectores, que serían la del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, o la de Montevideo, Carolina Cosse.

En un encuentro de dirigentes y militantes realizado en 2022, la alianza socialdemócrata del Frente Amplio (FA) sostuvo que “trabajará para construir una precandidatura presidencial” que exprese su “sensibilidad política”, y la fecha que se había pensado para la definición era marzo de este año, pero debido a las diferentes visiones entre los sectores, y en sus respectivas internas, se postergó. Se habló de llevar a cabo un segundo encuentro en abril, pero la situación continúa incambiada y habrá que esperar, de mínima, hasta mayo, según las fuentes consultadas por la diaria.

En las últimas horas, el exministro de Economía y Finanzas y exvicepresidente Danilo Astori –histórico dirigente y referente de Asamblea Uruguay (AU), uno de los sectores que integran la alianza– volvió a poner paños fríos a la precandidatura de Bergara, quien hace tiempo recorre el país construyendo su plataforma para lanzarse. Según pudo saber la diaria, las declaraciones que dio Astori al programa Nada que perder, de la radio M24, quedaron resonando en la interna seregnista y generaron ruido.

Consultado al respecto del posicionamiento de AU, Astori dijo que “hay distintas visiones, sobre todo respecto de la presentación de una definición electoral común”, y llamó a “no apurar” la discusión. “Creo que sería muy negativo que nos concentráramos en la discusión de candidaturas, y si además consideramos que hay distintas visiones, sobre todo en el interior del país, yo creo que es fundamental tenerlas en cuenta”, apuntó.

Envió un mensaje a Bergara al decir que “naturalmente todos los compañeros tienen derecho a aspirar a que la suya sea una de las precandidaturas” y que “tienen todo el derecho” a “recorrer el país, proponer su visión del país, ganar adeptos, ganar respaldo para su eventual precandidatura”, pero ratificó “la necesidad de ir con calma, oyendo a todo el mundo”.

“Lo fundamental no es que Convocatoria tenga un candidato, lo fundamental es que el FA gane”, sentenció, y agregó que por ahora no hay “constancia” de que tener un precandidato sea el camino indicado. “Lo que no nos puede pasar es que convirtamos a Convocatoria en un objetivo en sí mismo y nos olvidemos de lo más importante: lo más importante es el triunfo del FA”, señaló.

Reacciones

Una fuente de AU consultada por la diaria entendió que las declaraciones de Astori fueron “un mensaje fuerte para la interna”, principalmente para la facción que impulsa la precandidatura de Bergara. Otra fuente del sector hizo énfasis en que la definición se verá influenciada por una reunión de la directiva con las departamentales de AU en el interior que tendrá lugar luego del 20 de abril, y después habrá otra con Montevideo y Canelones, y ahí “hay de todo: hay algunos departamentos que son más proclives a la candidatura de Mario, otros a la de Orsi”; en general “está repartido” y “no hay unanimidad”. Según supo este medio, también hay un conjunto de referentes, en minoría, que ven “con simpatía la precandidatura de Cosse”, pero actualmente no es una opción cercana que el sector se defina por ella.

En última instancia, como FR ya propuso a Bergara en la interna de CSP y el resto de los sectores (Plataforma, Magnolia y el Partido Demócrata Cristiano) no anunciaron una postura, lo que defina el sector de Astori será crucial para la decisión que tome la alianza, y por eso toma tanta relevancia. “Creo que todos los otros están esperando a ver qué hacemos nosotros”, resumió una fuente de AU.

Del lado de FR, donde se escucharon con atención las declaraciones radiales, una fuente cercana a Bergara indicó a la diaria que Astori “no le pone mucho calor a la posible precandidatura” del senador, pese a que “tampoco la descarta”. “Ese es un mal camino porque medio rápido hay que definirlo para un lado o para el otro”, consideró.

Consultado por la diaria sobre si comparte las apreciaciones sobre un “enfriamiento” de la candidatura de Bergara, Astori lo negó “absolutamente”. “No es así. Yo no estoy generando dificultades para la postura electoral de ningún compañero ni de ningún sector, lo único que he pedido es tiempo para consultar bien”, aseveró, e insistió en la idea de que “la finalidad primera no es que Convocatoria tenga una buena votación, que lo queremos” sino que “gane el FA”. Para esto, continuó, la CSP debe hacer “una buena contribución al triunfo del FA”. “Es un error confundir los objetivos, todo tiene que estar dirigido a asegurar el triunfo del FA”, reafirmó.

En cuanto a si para asegurar el triunfo del FA habría que apostar a candidaturas más fuertes, contestó que personalmente no ve “un camino claro”, que en AU “hay opiniones diferentes” y que “hay que discutir y escuchar a los compañeros”.

En tanto, el diputado de FR Gustavo Olmos manifestó que la CSP está en “una etapa de construcción, de recorridas por el interior, de planificación de actividades conjuntas” y en el diseño de presentaciones programáticas. Con respecto al “proceso de consolidación orgánica” de la alianza, dijo que “tiene distintos ritmos en los distintos departamentos” y también “en las distintas zonas de Montevideo”, pero “con una voluntad incambiada de avanzar en un proceso de consolidación y de estrechar vínculos políticos”. Esto en el sentido de que “cualquier decisión” que se tome en torno a la precandidatura “no va a significar una ruptura de Convocatoria”.

“En FR consideramos que sería una buena cosa para Convocatoria tener una candidatura propia, que es importante que el FA tenga grandes corrientes de opinión consolidadas y visibles”, dijo Olmos, aunque ratificó que “tampoco es patria o muerte” porque “lo más importante” es “que gane el FA”. “Estará supeditada la estrategia de Convocatoria y de cada uno de sus miembros a ese objetivo”, afirmó el diputado.