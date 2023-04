El domingo podría ser un día clave para que la coalición oficialista llegue a un acuerdo para votar el proyecto de reforma de la seguridad social impulsado por el gobierno. Es que este lunes 10 es la fecha marcada para que se vuelva a reunir la comisión especial de la Cámara de Representantes que estudia la iniciativa. Con todo un fin de semana por delante, el oficialismo buscará llegar a un acuerdo con Cabildo Abierto (CA) para votarlo y que finalmente pase al pleno de la Cámara, el último paso antes de ser aprobado.

La clave está en cuáles de las propuestas presentadas por CA al Poder Ejecutivo serán llevadas por el resto de los partidos que integran la coalición, que en la previa están perfilados a votar el proyecto en la comisión el lunes y no dar lugar a más prórrogas. Sin embargo, los liderados por Guido Manini Ríos tienen puntos que consideran que no son negociables y que corresponde al gobierno darles lugar para asegurarse los votos cabildantes.

“CA ha planteado modificaciones para tener el mejor proyecto posible. De ninguna manera se pone en riesgo la coalición de gobierno. Si alguien la quiere romper, que lo diga”, sentenció este viernes Manini Ríos, a través de su cuenta de Twitter, y catalogó a la reforma como “un proyecto más dentro del período de gobierno”.

La reforma de la seguridad social es un proyecto más dentro del periodo de gobierno. Cabildo Abierto ha planteado modificaciones para tener el mejor proyecto posible. De ninguna manera se pone en riesgo la coalición de gobierno. Si alguien la quiere romper, que lo diga... pic.twitter.com/kXD6ATxHSr — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) April 7, 2023

Entre los intentos de tender puentes para el diálogo estuvo la propuesta que hizo el redactor del proyecto, Rodolfo Saldain, en diálogo con el periodístico Primera mañana. Saldain propuso que el artículo que habilita a las AFAP a realizar inversiones en el exterior se discuta aparte de la reforma, en vista de que CA propone eliminarlo

Si bien sería “parte de la solución”, el punto no estaría allí, ya que los cabildantes están firmes en que “se modifique la tasa de reemplazo”, explicó a la diaria el senador de CA Guillermo Domenech. Es que la reducción de 25 a 20 de los años que se toman para el cálculo jubilatorio es uno de los puntos fuertes en la propuesta cabildante, y en lo que están “firmes”, según Domenech, quien dijo no entender por qué los demás partidos no comparten esta visión, puesto que “lo que incide en el PIB [producto interno bruto] es despreciable”. “Ellos argumentan que eso desbalancea la ley, pero yo no lo veo así”, agregó.

Los diputados de CA que integran la comisión, Álvaro Perrone y Martín Sodano, aconsejaron al partido que la postura sea “no votar algo que sea mayor a 20 años”, dijo Sodano a la diaria. Ahora bien, “puede haber otras opciones” y, si desde el gobierno llega una propuesta que demuestre “que lo que seguimos haciendo es apoyar a los trabajadores”, se podrá negociar. “Vamos a seguir al partido en la posición que nos brinde el senador [Manini Ríos]”, argumentó el diputado, que vio con buenos ojos “que se desglose el tema de las AFAP”.

Sin embargo, así como Saldain estiró la mano con las AFAP, se mostró inamovible respecto de la reducción de los años. “Pasar de 25 a 20 años tiene un impacto financiero que ha sido estimado por los servicios del BPS para lo que es el sector estatal en su conjunto en el orden del 0,30% o 0,40% del PIB”, sostuvo en su momento el redactor del proyecto, a lo que Sodano se preguntó qué tan “medular es a la reforma contemplar esas cosas: ¿Es tan intransigente pensar en una pérdida de recaudación de 0,30% para tratar de mejorar la tasa de reemplazo de los trabajadores?”.

“Me parece que es un motivo desmesurado como para no considerar la tasa de reemplazo”, acotó el diputado, y consideró que “la pelota está en la cancha del Poder Ejecutivo”, que debe “manejar las propuestas que brindó CA y llevar la mejor contrapropuesta”. Lo que se defina en estas 48 horas será clave y se verá “cómo se llega al lunes”, sostuvo Sodano.

“Estamos con actividad a pleno buscando con la mejor voluntad una solución. Entendemos que estamos cumpliendo con el Compromiso por el País y con la ciudadanía de sacar la mejor reforma adelante”, aseguró, y consideró que si bien se trata de una “reforma necesaria”, están buscando “que sea la que menos castigue a los trabajadores”.

De pelotas y canchas

Desde el Partido Nacional, el diputado Álvaro Viviano entendió, en diálogo con la diaria, que la pelota está “en cancha de CA”, no del Poder Ejecutivo, y que será CA el que “tendrá que responder sobre esas situaciones, particularmente la de los años para el cálculo jubilatorio”.

Viviano espera votar el lunes la reforma, ya sea “en una u otra dirección”, pero que finalmente “esto se dirima”, y llamó a “poner en su contexto que desde que empezó a trabajarse en el proyecto se han concedido -en el marco de la discusión- una serie importante de solicitudes de CA”.

“Estamos en un límite donde debemos dirimir y votar; todos hemos abdicado posturas partidarias, creo que ya estamos en un límite y hay que acordar si votamos o no votamos la reforma”, sostuvo, al tiempo que afirmó a título personal que no votará -de proponerse- ningún tipo de prórroga, “a no ser que haya un argumento de peso que lleve a votar en el corto plazo, porque en los puntos que estamos parados ya no hay margen para dilatar más la discusión”.

“Vamos a ir el lunes 10 a votar, si se pidiera una nueva prórroga no la vamos a votar, creemos que la discusión ya se ha dado”, dijo a la diaria el diputado colorado Conrado Rodríguez, al tiempo que aseguró que respecto de las inversiones de las AFAP, es algo “que sucede desde el 2013 a través de una ley del gobierno de [José] Mujica”.

Las AFAP han invertido “a través de los organismos internacionales de crédito y han demostrado que no han tenido problemas”. “Han invertido más de 2.000 millones de dólares” en este tiempo, aseguró Rodríguez. Además, contó que cuando estas organizaciones comparecieron ante la comisión e informaron que las inversiones en el exterior ya se hacían, “los diputados de Cabildo se vieron sorprendidos”, por lo que no le “parece” que se proponga “discutir el desglose”.

Las inversiones en el exterior “han dado mejores rentabilidades que las inversiones a nivel local”, por lo que no comparte que se “ampute que los trabajadores tengan una mejor rentabilidad en su cuenta”. Consideró que el de CA es “un enfoque errado”, ya que “no hay una cuestión ni de soberanía ni de intereses nacionales”.

“Por un eslogan van a quitarles a los trabajadores una mejor rentabilidad de sus ahorros; va en contra del espíritu de la reforma. Si hubiera existido algún problema, seguramente íbamos a ser los primeros en decirlo”, sentenció.