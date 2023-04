Julio Bango, exsecretario Nacional de Cuidados durante el último gobierno de Tabaré Vázquez, renunció al Partido Socialista (PS). El sociólogo planteó en una carta que si bien tomó la decisión hace meses, “necesitaba procesar el dolor” que siente al dejar el partido luego de 40 años de militancia.

Bango fue integrante de la Dirección Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional del PS. También fue secretario de Relaciones Nacionales de esa organización y representante del PS en la Mesa Política del Frente Amplio.

“No voy a desarrollar aquí las razones políticas que fundan mi decisión. Tampoco lo hago en la carta, puesto que no quiero hacer de ella una pieza mediática. Pretendo irme en silencio”, expresó al inicio de la misiva.

No obstante, manifestó: “No puedo seguir militando para respaldar resoluciones que no voy a poder acatar”. Y agregó: “No creo justo para con ustedes permanecer observando la situación sin hacer nada (porque no tengo ganas), situación además en la que no me reconozco a mí mismo, porque en el acierto y en el error siempre fui de participar y pelear por lo que he creído”.

La salida de Bango se suma a otras renuncias al partido dirigido por el diputado Gonzalo Civila que se han dado en el último tiempo, entre ellas, la del exintendente de Montevideo Daniel Martínez, que se retiró en diciembre de 2022; y la del exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Enzo Benech, que se fue en agosto de ese año.