La bancada bicameral del sector Ciudadanos, del Partido Colorado (PC), se reunió este lunes en el Parlamento con Rodolfo Saldain, quien encabezó la redacción del proyecto de ley de seguridad social, para ser informados de primera mano sobre los nuevos cambios que se realizaron a la iniciativa, acorde a los pedidos de Cabildo Abierto (CA), que ahora anunció que están sus votos. El encuentro se dio luego de que en la comisión especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto se votara un cuarto intermedio, a pedido del PC, hasta el jueves.

El coordinador de Ciudadanos es Adrián Peña, que acaba de volver al Senado luego de renunciar al Ministerio de Ambiente por la polémica sobre su título de licenciado. Al finalizar la reunión, Peña dijo en una rueda de prensa que estudiaron esta situación, “que naturalmente es novedosa”, ya que habían acordado el proyecto de reforma y ahora hay un nuevo escenario.

Contó que Saldain les explicó en qué consisten los cambios que se están proponiendo pero en realidad siguen “analizando el tema”. “Entendemos que la discusión se reabre. Había un acuerdo sellado en el Senado y luego defendido en la Cámara de Diputados. Hoy entendemos que con este acuerdo entre el Poder Ejecutivo y CA hay una negociación que se estaría reabriendo”, indicó.

Peña subrayó que analizarán “bien los números” y “eventualmente, alguna propuesta que el PC pueda presentar”. Insistió con que creían que el proyecto estaba “cerrado definitivamente”, pero “claramente no lo estaba, porque se han incorporado nuevas propuestas”, por eso, “en ese marco”, creen que tienen la “legitimidad y el derecho de poder proponer alguna cosa más” desde Ciudadanos, que tiene “la llave para esta reforma, en la medida en que tiene los ocho votos necesarios para que la reforma tenga aprobación”. Así las cosas, subrayó que la idea del sector es poder presentar “alguna propuesta” en los próximos días.

El senador destacó que en este tema “se evidencia con claridad alguna deficiencia en la comunicación a nivel de la coalición”, y recordó que el PC desde 2020 “ha planteado la necesidad de una mesa política de coordinación”. “Es evidente que esa mesa es necesaria para que estas cosas no pasen. La coalición es una experiencia novedosa, somos cinco partidos coordinando, es una experiencia inédita, además; estamos aprendiendo en el camino, hay que tomar nota de estas cosas y debemos mejorar. El PC ha estado informado de estas negociaciones, pero no ha participado, y nos parece que allí hubo quizás un punto que no debiera haber ocurrido y que debemos corregir”, sostuvo.

El senador dijo que van a trabajar con el PC y el resto de la coalición para tener una posición “lo más próxima posible”, pero este lunes fueron los colorados los que pidieron el cuarto intermedio para poder presentar “alguna propuesta alternativa”. “Hoy nosotros no estamos en condiciones de votar el proyecto, esa es la realidad, pero sí vamos a trabajar para poder votarlo, y por eso queremos incorporar alguna cosa que lo enriquezca más, en la medida en que está abierta esa posibilidad, cosa que creíamos que no existía”, insistió.

Entre 250 y 300 millones de dólares más de gasto anual

Peña subrayó que lo propuesto por CA, que se calcule la tasa de reemplazo con los mejores 20 años de aportes en lugar de los 25 que originalmente establecía el proyecto, supone un cambio respecto de lo que manifestó en el Parlamento la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, e indicó que implica entre 250 y 300 millones de dólares más de gasto anual, que significa 0,35% del producto interno bruto. “Además, lo que estamos conociendo en estos momentos es que tiene una mejora sobre sectores medios y medios altos de la sociedad, un sector sobre el que el PC ya había hecho una propuesta y se había hecho alguna corrección, pero queremos ver también hacia dónde permean estos cambios”, indicó.

Por su parte, el presidente de la comisión especial, el diputado nacionalista Pedro Jisdonian, dijo en una rueda de prensa que a pesar de estos cambios “termina siendo un proyecto que cambia la realidad”. Para el blanco, “vamos a estar en una situación mejor que la que estamos ahora”.

Desde filas del Partido Nacional se pretendía que fueran 25 los años que se tome para calcular el sueldo jubilatorio porque “era una medida que iba a ayudar a darle una sustentabilidad mayor al sistema”, pero “es necesario que tenga los distintos apoyos de la coalición para poder salir”, finalizó el diputado.