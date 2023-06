El presidente Luis Lacalle Pou hizo referencia este jueves a la moción de censura que el Frente Amplio (FA) propuso luego de la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y a la falta de apoyo unánime de la coalición a la gestión del ministerio, dado que Cabildo Abierto (CA) presentó una moción de declaración aparte de la que presentó el Partido Nacional, en respaldo al jerarca. El mandatario admitió que “es un escenario nuevo” pero consideró que las explicaciones no las tendría que dar él, sino otros, en referencia a CA.

La moción que presentó CA criticaba el manejo que hizo Heber del ministerio y remarcaba también puntos contra el FA, pero los legisladores de la oposición pidieron desglosar la moción y sólo se terminó aprobando una moción crítica a la actual administración.

Sobre el tema, Lacalle Pou se limitó a decir: “Yo separo claramente las políticas de gobierno de los estados de ánimo”, y aseguró que no entrará “en chiquitas”, que “Cabildo Abierto integra la coalición” y que esta situación no pone en riesgo la unión de la coalición de gobierno.

Con respecto al pedido de censura de parte del FA, dijo que “es una estancia del Parlamento que esperemos que el ministro la supere”.

Lacalle Pou dijo entender “que vende más cuando no están los votos que cuando están los votos, pero vayamos al tema de fondo que es al fin y al cabo el que corresponde: ¿estamos conformes con los resultados en seguridad pública? Me han escuchado decenas de veces decir que no. Mientras existan actos violentos en nuestro país no vamos a estar conformes, porque no toleramos que la violencia sea una manera de relacionamiento entre los uruguayos”, aseguró.

Agregó que el país se encuentra “mucho mejor” en comparación con años anteriores y que eso no es una opinión: “No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, los números no mienten”.

“Obviamente que tenemos un problema con los homicidios”, admitió el mandatario, pero insistió en que “han descendido notoriamente los homicidios cometidos tras rapiña o hurto y han crecido los homicidios por enfrentamientos o en todo este sistema de narcotráfico que el gobierno ha combatido como nunca. El gobierno tiene récord de clausura de bocas de pasta bases, récord de indagados, récord de incautación de droga y además de dinero. Ese es mi análisis, todo el análisis del resto que políticamente tiene su quever a mi no me corresponde”, finalizó.

Esperando que llueva

El presidente también se refirió a la situación de crisis hídrica que vive el país. Señaló que la solución de fondo es que llueva, luego está la instalación de la planta de Arazatí, que llevará dos años y en “el interín” señaló algunas medidas que está tomando el gobierno, como la transferencia a 510.000 personas en situación de vulnerabilidad para que puedan comprar agua embotellada, además de la exoneración de impuestos para las empresas de agua, con el objetivo de que baje el precio.

“Si no llueve va a haber un lapso en el que el agua no sea bebible, es el agua para lavar, para bañarse, saneamiento, menos para beber, que dicho sea de paso, y no es exacto el número porque varía según las casas y las familias, es el 5% del agua que se consume en cada hogar el agua para beber, que hoy se estaría consumiendo embotellada”, destacó.

El presidente agregó que “lo que más podamos ayudar para que la gente pueda tener agua bebible lo vamos a hacer, casi un tercio de los afectados hoy la van a recibir gratis, los otros dos tercios la van a tener sin impuestos”, pero “la solución de fondo que tiene el FA, que tiene el gobierno y que tiene todo el mundo es que llueva, mientras tanto es estirar la situación”.