El senador Guido Manini Ríos aprovechó su tiempo en la media hora previa a la sesión del Senado de este martes para lanzar críticas al gobierno por su gestión de la crisis hídrica. El líder de Cabildo Abierto (CA) comenzó su alocución indicando que “sin lugar a dudas uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro país en estos días son los derivados de la aguda crisis hídrica que está poniendo en riesgo el abastecimiento de agua al área metropolitana, es decir, a más de la mitad de la población del país”.

Lamentó que se haya “centrado el debate sobre si se debía haber construido o no una represa que está prevista desde hace más de una década”, en referencia a la de Casupá, y cuestionó que todo se centre en “el pase de facturas de quiénes son los responsables, si las administraciones anteriores, que tuvieron diez años para poder haber hecho esa represa y no la hicieron, o si esta administración, que ante el agudizamiento del problema climático tampoco ha emprendido esa construcción”.

Para Manini, “unos y otros son responsables”, ya que “Casupá se debió haber construido”, más allá de que si ya estuviera operativa “tampoco habría agua, dada la situación de la crisis”.

Pero una de las principales críticas del líder de CA fue en referencia a las obras previstas para hacer una toma de agua alternativa en el río San José. “La pregunta que me surge a mí y creo que a cualquier uruguayo es que si eso era solución por qué no se hizo hace meses. Ahora estamos contrarreloj”, cuestionó. “Ante una afectación ya irreversible para los consumidores del área metropolitana, por qué esta obra no se comenzó a hacer hace seis meses, cinco, cuatro, cuando todos sabíamos de este problema que hoy tenemos, la seca definitiva de Paso Severino”, apuntó.

A su vez, dijo que “las víctimas de toda esta situación sin duda son los usuarios que no están recibiendo hace buen rato agua potable”, por tanto, entendió que “es imprescindible que la OSE no cobre el consumo de agua mientras no sea potable, porque no está cumpliendo con una parte del contrato que le exige darles agua potable a los usuarios”. Entonces reiteró: “No puede cobrar esa agua potable mientras no la esté brindando”.

Desde el gobierno ya han aclarado que esta no es una posibilidad. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, dijo días atrás que en este momento se necesita “ahorrar agua” y que si baja el precio “lo más seguro es que se haga un uso más intensivo” de ese recurso y “empeore la situación”.

Finalmente, para Manini “todo este episodio muestra una vez más la falta de visión de los gobernantes a largo plazo, la falta de luces largas para mirar los problemas del país”, y consideró que “hay otros tantos problemas como el del agua que hoy todavía estamos a tiempo de prever pero que seguramente nos vamos a dar cuenta cuando sea tarde e irreversible”. Puso como ejemplo “la falta de nacimientos en el país, donde claramente hay un problema en ciernes que en pocas décadas va a comprometer la propia viabilidad” del Uruguay.