Luego de la crisis política que desató con su declaración en la Fiscalía por el caso Marset, la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache evalúa ser precandidata a la presidencia por el Partido Colorado (PC). “El planteo está arriba de la mesa, me lo han venido a plantear y es verdad que no descarto ninguna posibilidad”, manifestó Ache a fin de año en una entrevista con radio Sarandí, en la que también dijo que el PC atraviesa “un momento complicado” y que “tiene que recuperar su identidad”.

En caso de lanzarse, Ache sería la séptima precandidata del PC y la primera mujer en postularse por el partido. Uno de los competidores que tendría Ache en las elecciones internas, Andrés Ojeda, dijo a la diaria que “todas las candidaturas le hacen bien” al PC, por ende, “si quiere largarse está bárbaro y si no quiere largarse también está bárbaro”. Asimismo, señaló que en el menú colorado “falta una mujer”. “Nos falta en general, y que no haya una en seis [precandidatos] es mortal”, apuntó.

“Bienvenida si viene a trabajar por el PC”, expresó el también precandidato colorado Guzmán Acosta y Lara. A su modo de ver, cuantos más, mejor: “Todas las opciones hacen bien porque van a generar más competencia, si no el PC sigue siendo más de lo mismo”, afirmó a la diaria.

Lo mismo comentó a la diaria el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería y dirigente del sector Batllistas, Walter Verri: “Me parece bien; es una mujer joven, inteligente y con experiencia de gobierno, creo que le hace bien al partido”, señaló.

Rechazo en Ciudadanos

En cambio, la precandidatura de Ache no tendría el visto bueno del sector Ciudadanos, que Ache abandonó a fines de 2022 tras constatarse que no informó en el Parlamento sobre la conversación que mantuvo con el entonces subsecretario del Ministerio del Interior Guillermo Maciel acerca de la peligrosidad del narcotraficante Sebastián Marset, antes de la entrega del pasaporte uruguayo.

En Ciudadanos consideran que a partir de la declaración en la Fiscalía y, sobre todo, de la grabación de la conversación que tuvo con el entonces canciller Francisco Bustillo, Ache “quedó como una persona en la que no se puede confiar mucho”. “Mandó a todo el mundo al frente. Políticamente, me parece que no quedó muy bien parada. ¿Quién va a confiar en ella el día de mañana?”, reflexionó un dirigente del sector.

“Me parece un delirio todo, más humo que cualquier otra cosa”, dijo a la diaria otro dirigente de Ciudadanos. Desde el sector destacaron que la agrupación de la exsubsecretaria (Lista 919, “La lista de Caro Ache”) no tiene estructura a nivel nacional: “En la última elección tuvo 3.000 votos, que para lo que votó [Ernesto] Talvi en Montevideo no fue un disparate”, señaló la fuente.

Otro dirigente de Ciudadanos, que respalda la precandidatura de Robert Silva, aseguró a la diaria que “nadie en el partido se imagina que pueda concretarse” la precandidatura de Ache. Su estrategia, sostuvo, podría ser deslizar la idea “para después estar cerrando un buen lugar al Senado con algún otro precandidato”. En ese sentido, en Ciudadanos ven a Ache cerca del expresidente de Antel Gabriel Gurméndez, uno de los seis nombres ya confirmados.

Desde el entorno de Gurméndez señalaron a la diaria que, si opta por no ser precandidata, “por algo natural”, Ache “se volcaría más para el lado de Gurméndez”, dado que “proviene de la Lista 15”. De todos modos, puntualizaron que por el momento no hay ningún acuerdo cerrado.

Antes de su pasaje por Ciudadanos, Ache estuvo en Vamos Uruguay, el sector que fue liderado por Pedro Bordaberry. De hecho, a mediados de 2022, todavía siendo integrante de Ciudadanos, Ache tramitó ante la Corte Electoral junto a otros dirigentes colorados el número de la Lista 10, asociada al sector de Bordaberry.

El peso de la indagatoria por Marset

A pesar de que en su declaración ante la Justicia narró las acciones del gobierno que pretendían ocultar la existencia de su conversación con Maciel, lo cual provocó dos renuncias ministeriales, Ache continúa en calidad de indagada ante la Fiscalía por su participación en el caso Marset.

Para Ojeda, esto no es incompatible con una eventual precandidatura. “Ser indagado no es nada más que ser indagado. No implica ninguna responsabilidad. El día que se juzgue a alguien por el solo hecho de ser indagado... Carolina Cosse también es indagada por el Antel Arena”, apuntó.

Por su parte, Acosta y Lara sostuvo que la responsabilidad de Ache en la tramitación del pasaporte “la determinará la Justicia”. “Creo que hubo un muy mal manejo en lo que pasó, no solamente en el tema Ache, sino en el error de comunicación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, [porque] era evidente que le estaban dando un pasaporte a un narcotraficante”, opinó.

Desde el entorno de Gurméndez señalaron que “lo mejor” sería que Ache “termine la cuestión judicial” para después “afrontar la elección interna”, si bien, por los tiempos de la Fiscalía, no se sabe con certeza “cuándo va a haber una resolución del tema”.