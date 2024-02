Mientras continúa el conflicto en la Franja de Gaza, y con el antecedente de la doble abstención del gobierno uruguayo en resoluciones sobre el tema en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el ministro de Relaciones Exteriores (MRREE), Omar Paganini, citó a la embajadora de Palestina en Uruguay, Nadya Rasheed, debido a un tuit que se publicó en la cuenta oficial de la embajada acerca de un anuncio del gobierno uruguayo sobre la habilitación por parte de Israel de las exportaciones de carne ovina y bovina con hueso desde Uruguay.

Ese mismo día, la embajada de Palestina recogió la noticia en su cuenta de X y comentó: “Mientras la Corte Internacional de Justicia delibera sobre el caso contra Israel presentado por Sudáfrica y apoyado por muchos estados, al 96º día de genocidio, esperábamos al menos que Uruguay hubiera pedido un alto el fuego. Seguimos esperando que alce su voz por ello”. Esto provocó la citación a Rasheed y, según informó El País, el encuentro con Paganini se concretó la semana pasada.

Mientras la CIJ delibera sobre el caso contra #Israel presentado por #Sudáfrica y apoyado por muchos Estados, al 96° día de genocidio, esperábamos al menos que #Uruguay hubiera pedido un alto el fuego.



Seguimos esperando que alce su voz por ello.@compresidencia @MRREE_Uruguay https://t.co/Ww1EQWRuI3 — Embajada del Estado de Palestina en Uruguay (@embpalestinauru) January 11, 2024

Este jueves, en el marco de la presentación de un acuerdo firmado entre Uruguay y Reino Unido, Paganini declaró a la prensa que “al gobierno uruguayo le pareció que el tuit tenía connotaciones que no parecían adecuadas”. En su reunión con Rasheed se conversó “sobre eso” y “se aclararon los puntos”, indicó. “También hubo la oportunidad de tratar la situación en la Franja de Gaza y el conflicto que hay”, añadió.

Por su parte, la embajadora de Palestina manifestó este miércoles en X que el propósito de la reunión fue “conversar sobre la crítica situación en la Franja de Gaza”. En ese sentido, el canciller y la embajadora “coincidieron en trabajar conjuntamente por el bien común de ambos pueblos”. El tuit que causó la polémica no fue eliminado.

Consultado sobre el conflicto en la Franja de Gaza, Paganini manifestó: “Hemos dicho en todas las sesiones de la ONU, donde corresponde, [que] tenemos una política donde entendemos que esto comenzó con una agresión, yo diría casi nunca vista en la historia, sobre Israel por parte de Hamas, que salió de Gaza y, por lo tanto, Israel tuvo que tomar represalias”. El canciller afirmó también que “preocupa mucho la situación humanitaria” y que “ojalá se pueda llegar a una solución pacífica a la brevedad”. Consultado sobre si existe un “holocausto palestino”, Paganini respondió: “No, no creemos que haya un genocidio”.

En octubre de 2023, el gobierno uruguayo se abstuvo de votar en la ONU una resolución que pedía “una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida” entre Israel y Hamas. La moción fue aprobada por 120 países. En ese momento, el vicecanciller Nicolás Albertoni argumentó que la abstención pretendió marcar una “insatisfacción con determinados elementos del texto de la resolución”, pero “no necesariamente con el fondo de la sustancia”. El principal problema, sostuvo, es que “no resultaba aceptable que en la resolución no se incluyera mención alguna a los brutales ataques terroristas, el pasado 7 de octubre, por parte de Hamas”.

“Como lo viene haciendo Uruguay desde 1947, insistimos y subrayamos que nuestro país continúa apoyando la solución de dos estados independientes”, afirmó Albertoni. Luego, en diciembre, el gobierno uruguayo volvió a abstenerse en la ONU respecto de una resolución que exigía “un alto el fuego humanitario inmediato” en la Franja de Gaza. La moción fue aprobada por 153 países.

Paganini sobre propuesta de declarar a Hamas grupo terrorista: “Veremos cómo evoluciona el tema a nivel internacional”

El pasado lunes, en el marco de la conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto judío, el senador nacionalista Jorge Gandini planteó en el Parlamento que Uruguay debería “levantar la voz” en la ONU “para declarar a Hamas [como] una organización terrorista”. Alegó que Hamas “tiene en su carta fundacional el objetivo del exterminio del pueblo judío”.

Consultado al respecto, Paganini dijo que Uruguay “tiene una posición política histórica” en la cual “las organizaciones que tomamos como terroristas son las que clasificó la ONU”. En ese sentido, mencionó que Hamas no es una de ellas. “Veremos cómo evoluciona el tema a nivel internacional y qué nos dicen los legisladores sobre el asunto”, señaló Paganini.

El senador frenteamplista José Carlos Mahía consideró que “el canciller elegantemente frizó la propuesta” de Gandini y, a su entender, “está bien”. “Una cosa es tener una actitud de condena hacia Hamas y otra cosa es ir más allá de lo que determina Naciones Unidas”, señaló en diálogo con la diaria. Con todo, sostuvo que la posición del gobierno “debería estar más equilibrada”, como la postura del Frente Amplio (FA), que “condena el ataque de Hamas y también las muertes civiles en Gaza”.

Por su parte, el senador del FA José Nunes dijo a la diaria que ya es “indiscutible” que a diario “están muriendo miles de ciudadanos palestinos que no tienen nada que ver con Hamas”. “Lamentablemente nuestro gobierno no ha condenado esa acción del Ejército israelí y no ha bregado por que haya un alto el fuego y se suspenda esa matanza de civiles”, cuestionó.

Para Nunes, ingresar en “una discusión técnica sobre si hay o no hay un genocidio” no es “lo central”. “Lo central es que el gobierno, en vez de respaldar el llamado de la mayoría de la comunidad internacional para que haya un alto el fuego, tácitamente termina convalidando las acciones militares del Estado de Israel sobre la población civil de Gaza”, manifestó. “Lejos de contribuir a la paz”, la posición del gobierno uruguayo “lo que alienta es el odio y la agudización de los conflictos”, afirmó.