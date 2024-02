El precandidato por el Partido Nacional (PN) Álvaro Delgado propuso que quienes corran la carrera electoral rumbo a las internas firmen una carta en rechazo a la inhabilitación de la postulante opositora en Venezuela, María Corina Machado.

Este lunes de noche, en un acto en la sede de la Lista 40, Delgado contó que le había planteado esta iniciativa al presidente del Directorio del PN, Pablo Iturralde, y dijo que confía en que los candidatos de la coalición multicolor firmen la carta.

Delgado apuntó, en particular, contra el Frente Amplio (FA) y sostuvo que cuando la nota llegue a La Huella de Seregni “se les va a quemar la mano” porque “no quieren jugársela”. “Vamos a hacer lo que nos hubiera gustado y muchos países hicieron cuando acá había proscriptos. Ojalá nos llevemos la linda sorpresa de que los candidatos proclamados del FA firmen”, dijo, y agregó que “si tienen valores democráticos, hay que plasmar la firma; si no, hay que hacerse cargo”.

La postura de los precandidatos del FA

En el seno del FA no han analizado la propuesta de Delgado, informaron fuentes de la fuerza política a la diaria. De todas formas, algunos de los precandidatos ya han manifestado su postura sobre el tema. La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, señaló el viernes pasado en una rueda de prensa que está en contra de la inhabilitación de candidatos, como ocurre en Venezuela. “Yo luché contra eso. Eso es lo que hizo la dictadura en Uruguay”, dijo, y señaló que el oficialismo pretende “que yo me ponga a hablar de otra cosa, y yo quiero hablar del Uruguay. Los que me preguntan eso, no quieren hablar del Uruguay. Yo quiero hablar del Uruguay”.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, también se refirió a la inhabilitación de Machado este viernes. “Cuando me gusta un caballo, me gusta que gane cuando corren todos”, apuntó.

Mientras tanto, Convocatoria Seregnista-Progresistas, el sector que apoya la candidatura de Mario Bergara, rechazó la inhabilitación y proscripción “de ciudadanos y ciudadanas, cualquiera sea su orientación política”.

Por su parte, el intendente de Salto y precandidato del FA, Andrés Lima, expresó que Delgado “está tratando de desviar el eje de la campaña” y que trata de “instalar el miedo”. “Se olvida de que el FA fue gobierno durante 15 años y que durante ese tiempo se relacionó con todo el mundo”, desde el ámbito empresarial hasta el social, acotó. “Así como en su momento se decía que si ganaba el FA los tanques rusos llegaban a Uruguay o que se llevaban los niños a Cuba, ahora también está en la misma línea”, expresó en conversación con la diaria.

Al ser consultado sobre si suscribiría un documento para rechazar la inhabilitación de Machado, Lima acotó que no va “a hacer nada que el FA no decida”. “Hay temas que van más allá de los candidatos. Nosotros nos debemos a un partido político, sobre todo cuando son temas de política internacional. Si [el FA] va a tomar una decisión, nos encolumnamos todos detrás. Y si tenemos una postura, que por supuesto la tenemos, la plantearemos en la orgánica”, indicó.

Las voces de la coalición

En filas coloradas, el precandidato Guzmán Acosta y Lara dijo que estaría dispuesto a firmar la misiva, según confirmó a la diaria. En tanto, el precandidato Robert Silva dijo a la diaria que hay que “ir a más”, porque el rechazo a la inhabilitación de Corina Machado “ya lo hemos hecho todos”. En ese sentido, propuso que deberían firmar, eventualmente, una declaración, “pero pedirle al gobierno que no reconozca las elecciones en Venezuela si no son libres y no se habilita” a la postulante venezolana.

El planteo de Silva va en consonancia con la declaración aprobada en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado este lunes, en la que se señala que se desconoce “la legitimidad de un proceso electoral viciado desde su origen por la arbitrariedad y la amenaza del uso de la fuerza para imponer el resultado que convenga al régimen”.

Por su parte, el precandidato blanco Jorge Gandini dijo a la diaria que no le llegó esa propuesta “ni directa ni indirectamente”, aunque recordó que ya se pronunció públicamente a favor de la postulación de Machado. Este martes, en la sesión de la Comisión Permanente, Gandini dijo que Venezuela atraviesa un “proceso autoritario” y que Uruguay “debe solidarizarse”.

“Cuando digo debe, debe, porque está en deuda. Venezuela fue solidaria con el exilio uruguayo. Nuestra intromisión, como algunos la llaman, se llama solidaridad y no es una calle flechada”, indicó.