“¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad!”: así fue el canto que se escuchó repetidas veces este domingo de tarde en la plaza conocida coloquialmente como De la Bandera, en Tres Cruces, donde tuvo lugar un acto de venezolanos que residen en Uruguay, con el objetivo de reclamar que la dirigente opositora María Corina Machado sea habilitada para competir en las elecciones de Venezuela.

“FA-PIT, cómplice de [Nicolás] Maduro”, se podía leer en uno de los carteles que sostenía un manifestante en la plaza, a la que se acercaron varios legisladores y precandidatos a la presidencia del oficialismo, como el senador y precandidato blanco Jorge Gandini, el precandidato colorado Robert Silva y el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech. También marcó presencia la colorada Carolina Ache, exsubsecretaria de la cancillería, cuya posible precandidatura resuena en la interna colorada y no está descartada.

En diálogo con la diaria, Ache subrayó que fue a manifestarse como ha ido siempre a este tipo de eventos desde que era prosecretaria de Derechos Humanos del Partido Colorado (PC), para acompañar “a los venezolanos que lamentablemente están acá porque tuvieron que irse forzadamente de su país por el tema humanitario que todos conocemos”. Agregó que Uruguay puede alzar su voz “pidiendo que se respete la democracia, pidiendo elecciones libres y justas, con veedores internacionales”.

La venezolana Alba Olivero, de la organización en contra de la inhabilitación de Machado, dijo a la prensa que, para inhabilitarla políticamente, la dirigente “tiene que tener un juicio penal, y en estos momentos no tiene ninguno, “ni siquiera administrativo”. Por lo tanto, quieren que “las autoridades y el pueblo uruguayo” les den su apoyo, y es por esto que realizaron la convocatoria de este domingo. Consultada por la reacción del sistema político de Uruguay ante este reclamo, Olivero dijo que están bastante satisfechos, sobre todo por las expresiones del presidente Luis Lacalle Pou, que “cada vez que se presenta una situación en Venezuela” sale a decir que no están viviendo en un gobierno democrático.

Olivero llamó a que todos se alineen con ellos, para pedir públicamente ante los organismos internacionales “que se celebren elecciones libres en Venezuela y, si no hay elecciones libres, por favor, que no se realicen hasta que dejen participar a María Corina Machado”. Por último, subrayó que hicieron la invitación abierta a todos los partidos políticos uruguayos, pero cuestionó que la precandidata frenteamplista e intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, consultada por el tema, “se fue por la tangente”. Olivero destacó que en Venezuela se está viviendo “una cruenta dictadura y hace falta que todo el pueblo se manifieste”.

Robert Silva: el gobierno “no debe reconocer unas elecciones que también serán ilegítimas”

En la parte oratoria del evento tomaron la palabra varios de los representantes de la coalición que asistieron. Silva dijo que el PC tenía “la obligación de estar hoy” en ese acto “y de manifestarles a todos los venezolanos de Uruguay que los estamos recibiendo calurosamente para darles la oportunidad que quizás en su pueblo no tienen”, subrayó. Silva dijo que el gobierno uruguayo, de mantenerse la situación de Machado, “no puede, no debe, reconocer unas elecciones que también serán ilegítimas”.

Por su parte, Gandini dijo que “no debe de haber muchos uruguayos que crean que no hay una dictadura en Venezuela”; sin embargo, “por compromisos, vaya a saber de qué naturaleza, algunos dicen Gre Gre, porque no se animan a decir otras cosas”. El senador blanco recordó que, hace más de siete años, los países del Mercosur suspendieron a Venezuela de ese bloque, porque “no cumple con la cláusula democrática, y esa decisión lleva la firma del canciller de ese momento, [Rodolfo] Nin Novoa; fue la presidencia de Tabaré Vázquez la que entendió que había dictadura en Venezuela”.

Además, Gandini repitió, como lo viene haciendo desde hace días, que “Maduro es a María Corina Machado lo que la dictadura uruguaya fue a Wilson Ferreira Aldunate, a Liber Seregni y a todos los que no los dejó presentar y los proscribió” en las elecciones de 1984. “Si no hay libertad de expresión, si no hay prensa libre, si no hay partidos libres, si no hay libertad para la gente, no hay democracia”, finalizó.

El cabildante Domenech dijo que quiere “libertad para los venezolanos y todos los pueblos de América”, y subrayó que en los años de la dictadura en nuestro país “cientos de uruguayos recibieron asilo en una Venezuela democrática”. “Son nuestros hermanos hispanoamericanos que, al decir de ese gran poeta hispanoamericano que fue Rubén Darío, pertenecen a esta América ingenua, que tiene sangre indígena, que habla en español y aún le reza a Jesucristo. Y cuando hoy escuché que los venezolanos decían que Simón Bolívar era un segundo Jesucristo, me tocó profundamente en mi corazón cristiano”, reflexionó Domenech.