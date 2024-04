La llave para que se concrete el plebiscito que propone el sector colorado Ciudadanos para establecer constitucionalmente que el ingreso de funcionarios a las intendencias se haga por concurso la tiene el Frente Amplio (FA), dado que ni en la coalición ni en el propio Partido Colorado hay acuerdo y que para su habilitación se requieren las firmas de 52 legisladores. La fuerza política discutirá este lunes en su Mesa Política si acompaña o no la propuesta y lo hará con las aguas divididas entre los sectores, no tanto por el contenido, sino en cuanto a la táctica electoral, dado que no es el único plebiscito en ciernes.

En el FA hay quienes dudan de la pertinencia de sumar otro plebiscito a la elección nacional y quienes recuerdan que el FA votó en el Senado el naufragado proyecto de Adrián Peña. Asimismo, remarcan que el espíritu del plebiscito es –esto se repite en todas las conversaciones– un “postulado histórico” de la izquierda. La complejidad de la discusión radica en que la libertad de acción no está sobre la mesa, como se definió con el plebiscito de la seguridad social, y en cambio se aspira a alcanzar una postura unificada.

El Partido Socialista (PS) y la Vertiente Artiguista (VA) ya han manifestado su apoyo a la iniciativa. El PS, además, había llevado la propuesta de modificar el texto para que abarcara a la administración central del Estado y la VA tenía la intención de sumar al Poder Judicial, lo que a su vez subsanaría la declaración de inconstitucionalidad contra la ley que establecía el ascenso por concurso de los jueces.

Según supo la diaria, el Movimiento de Participación Popular (MPP) también está afín a acompañar el plebiscito e incluso tiene redactada una propuesta que discutió en su interna para modificar el texto de Ciudadanos y dar la discusión dentro del FA con algo preparado. Esta propuesta incluye el ingreso por concurso o, en su defecto, por sorteo a los gobiernos departamentales, los entes autónomos y los servicios descentralizados, además de dejar sujetos a los jueces a estas disposiciones para ingresos y ascensos.

Además, la propuesta del MPP agrega a las comisiones binacionales, como las administradoras de los ríos Uruguay y de la Plata, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la de Frente Marítimo, que también deberán atenerse a lo que dice el nuevo texto a la hora del ingreso de nuevos funcionarios.

El ala seregnista, en este caso Fuerza Renovadora y Asamblea Uruguay, que son los sectores con representación en la Mesa Política, también se inclina por acompañar el plebiscito. Según indicó la senadora Liliam Kechichian a la diaria, tienen una “postura favorable”, aunque con las mismas salvedades que el resto del FA: que se debe definir el respaldo por consenso y que se le proponga a Ciudadanos modificar el texto.

Sobre esto último, Kechichian aseguró que “en principio Ciudadanos estaría aceptando” porque “es indudable” que “necesitan las firmas de los legisladores del FA”, y por eso “tienen que ser más flexibles”.

En El Abrazo no lo han discutido y aún no hay una postura oficial, señaló a la diaria el exdiputado Alejandro Zavala, aunque en su sector, Ir, sí tienen las cosas más claras. Están “filosóficamente a favor” del contenido y, más allá de “las valoraciones más tácticas de cuántos plebiscitos agregar, de la confusión de la gente al votar”, les parece “una oportunidad de resolver algo que es una cosa importante, que es el acceso democrático y transparente a los puestos en el Estado”. Además, Ir va en la misma línea que los demás con respecto a hacer “una cosa bien genérica que incluya todo” y no sólo los gobiernos departamentales.

El PCU reticente a resolver “al golpe del balde”

Oficialmente no hay nadie que se haya expresado en contra, pero quienes aún no se han manifestado a favor tienen sus reticencias. Tal es el caso del Partido Comunista del Uruguay (PCU), que en su momento presentó reparos sobre la conveniencia en términos electorales del plebiscito y se apresta a discutirlo este lunes en su Secretariado Ejecutivo para llegar a la Mesa Política con una postura definida. De acuerdo a lo que dijeron fuentes del sector a la diaria, lo más probable es que se opte por decir que no es “razonable políticamente” acompañar la propuesta de Ciudadanos.

Según una fuente consultada por la diaria, los tiempos de discusión también juegan en contra, puesto que el plebiscito debería aprobarse antes del 27 de abril y no es un tema para “aprobarse al golpe del balde” y que luego “toque remar”. A su vez, un dirigente del PCU dijo a la diaria que si el FA no acompañó en mayoría “un planteo del movimiento sindical”, no es coherente acompañar “un planteo que viene de la coalición” y que “no tiene todos los votos” de los partidos del oficialismo.

Asimismo, el Nuevo Espacio está en una situación similar al PCU: no se ha definido, pero se inclina por no acompañar la propuesta.

Entre las bases frenteamplistas, que también están representadas en la Mesa Política, la discusión está abierta porque las coordinadoras lo han discutido durante esta semana, pero no se dio todavía un espacio para aunar todas las conclusiones y tomar una posición. Según supo la diaria, la mayoría están reticentes a acompañar, aunque el lineamiento principal es que se resuelva con la “mayor unidad”, y, por lo tanto, quieren escuchar qué tienen para decir “los sectores que aún no se manifestaron”, explicó una fuente.