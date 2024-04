La Coordinadora Nacional de la Juventud del Partido Colorado (PC) manifestó este jueves su “respaldo absoluto” al plebiscito promovido por el sector Ciudadanos, que pretende establecer en la Constitución que los ingresos y ascensos del personal en los gobiernos departamentales se lleven a cabo a través de concursos públicos. Si bien en términos sectoriales la declaración de la juventud colorada trascendió a Ciudadanos, a nivel de la dirigencia el PC sigue dividido.

Luego de que la propuesta fracasara por un voto en la Cámara de Senadores, y de la posterior muerte de Adrián Peña, Ciudadanos resolvió impulsar una reforma constitucional mediante una consulta popular, para la cual requiere las firmas de dos quintos de los integrantes de la Asamblea General, esto es, 52 firmas.

Según supo la diaria, actualmente Ciudadanos tiene 22 firmas confirmadas: ocho de los legisladores de su sector, 12 de Cabildo Abierto (CA) -cuyo líder, Guido Manini Ríos, ya comprometió el apoyo de su partido-, una de Iván Posada (Partido Independiente) y una de César Vega (PERI).

Quienes respaldan la iniciativa no ven probable que legisladores colorados por fuera de Ciudadanos firmen a favor del plebiscito. Esto incluye a Conrado Rodríguez, Jorge Alvear y Carmen Sanguinetti, que respaldan la precandidatura de Gabriel Gurméndez, y a Gustavo Zubía y Elsa Capillera, que apoyan la precandidatura de Andrés Ojeda. Alvear dijo a la diaria que, en principio, “no estaría dispuesto a firmar”, si bien puntualizó que está “en diálogo permanente con Gabriel”.

En el PC todavía no han definido una posición los cinco legisladores de Batllistas: Tabaré Viera, Marne Osorio, Germán Cardoso, Omar Estévez y Germán Coutinho, quien sostuvo que el planteo de Ciudadanos es “oportunismo político”. Desde entonces, no hubo ningún tipo de diálogo entre Batllistas y Ciudadanos.

De parte del Partido Nacional (PN), al igual que sucedió en el Senado, existe un rechazo casi absoluto a la propuesta de Ciudadanos. En tanto, el diputado Eduardo Lust, actualmente independiente tras su salida de CA, dijo a la diaria que “no es materia constitucional decir cómo se ingresa a un empleo público”, sino “materia legal”.

Decide el Frente Amplio

De todos modos, aunque todo el PC se pusiese de acuerdo y sumase sus firmas a las de CA y los partidos menores, dada la resistencia del PN, hoy por hoy la realización del plebiscito sobre ingresos en intendencias depende exclusivamente del Frente Amplio (FA).

La oposición todavía no fijó postura, pero sí ya resolvió que tendrá una posición única, es decir, o firman todos los legisladores o no firma ninguno. El FA votó a favor de la propuesta en el Senado, pero ahora hay algunos sectores que dudan, desde un punto de vista estratégico, sobre apoyar o no una iniciativa que se superpondría a otras consultas populares, como por ejemplo, el plebiscito sobre seguridad social que promueve el PIT-CNT.

Hay sectores que ya se posicionaron a favor del plebiscito. El Partido Socialista, por ejemplo, propuso incluir también en la regulación a la administración central del Estado. Según informó El País y confirmó la diaria, Ciudadanos aceptó este cambio.

Asimismo, desde la Vertiente Artiguista plantearon extender la regulación al Poder Judicial. Al respecto, a mediados de 2022, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales los artículos de la Ley 19.830, aprobada en 2019, que establecían el concurso de ascenso obligatorio para los jueces.

Una fuente del sector dijo a la diaria que en algunos aspectos el Poder Judicial “sigue siendo un foco de paternalismo, amiguismo y clientelismo”. Este planteo aún no ha sido aceptado por Ciudadanos y CA.

Asimismo, el senador Charles Carrera, del Movimiento de Participación Popular, escribió en su cuenta de X “por supuesto que estamos de acuerdo con un plebiscito que establezca el concurso de oposición y méritos como requisito para ingresar a las intendencias. Es más, debería extenderse a otros organismos del Estado: Poder Judicial, entes autónomos y servicios descentralizados e incluso comisiones multinacionales o binacionales como la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande”.Agregó que “la gente está cansada del clientelismo”.

Desde los sectores frenteamplistas que apoyan el plebiscito entienden que el FA “no tiene posibilidad de hacer nada diferente a lo que venimos pregonando hace 20 años”, en cuanto a la transparencia en el ingreso de los funcionarios públicos.

Las dudas que existen en el FA responden a “una cuestión táctica” y no a “razones de fondo”. “Lo que se está valorando es si el Frente está en condiciones de acompañar en este momento”, señaló a la diaria una fuente del Partido Socialista, que agregó que “no está planteado que los sectores firmemos una propuesta que no sea una propuesta del FA”. La decisión debe tomarse antes del 27 de abril.

Felipe Schipani: “Es el plebiscito que más respaldo tiene”

Un sondeo de la Usina de Percepción Ciudadana, divulgado este jueves, reveló que un 71% votaría a favor del plebiscito que propone Ciudadanos. El diputado colorado Felipe Schipani, integrante del sector, dijo a la diaria que “es el plebiscito que más respaldo tiene” y afirmó que, “por eso, creo que hay grandes chances de que se concrete”.

Schipani manifestó que, conceptualmente, el planteo “es incuestionable”. “¿Quién puede estar en contra públicamente de que haya transparencia en el ingreso a la administración pública, de que haya igualdad de oportunidades, de profesionalizar la función pública? Se pueden buscar mil excusas, pero es muy difícil defender eso”, expresó.