Luego de esperar durante un año una “respuesta formal” del Partido Nacional (PN), el Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado (PC) en Río Negro resolvió este martes por unanimidad no competir bajo el lema de la Coalición Republicana en las elecciones departamentales de 2025.

A fines del año pasado, integrantes de la coalición de gobierno registraron en la Corte Electoral el partido Coalición Republicana con el propósito de comparecer dentro de un mismo lema en los departamentos en los que el Frente Amplio (FA) tiene mayores chances de ganar: Montevideo, Canelones, Salto, Rocha, Paysandú y Río Negro, según las cuentas del oficialismo. El uso de un lema común permite agrupar los votos contra el FA, pero al mismo tiempo restringe a los partidos de la coalición a un máximo de tres candidaturas por departamento.

Este instrumento no se utilizará en Río Negro. A través de un comunicado, el PC sostuvo que “desde hace más de un año” inició conversaciones al respecto con el PN, el cual, a diferencia de Cabildo Abierto (CA) y el Partido Independiente, que dieron “respuestas afirmativas a la posibilidad de ese acuerdo”, nunca dio una “respuesta formal”.

A pesar de que aún faltan 13 meses para las elecciones departamentales, la ingeniería electoral que supone la utilización de un lema común exige definiciones ya para las elecciones internas de junio. Por eso, “habiéndose agotado los tiempos”, el PC resolvió “dar por finalizadas las gestiones” y “trabajar fuertemente en este proceso electoral para reafirmar las ricas tradiciones de nuestro partido y trabajar por un mejor país y un mejor Río Negro”.

Andrés Cianciarullo, dirigente departamental del PC, dijo a la diaria que, si bien en el último tiempo los blancos “marearon y marearon”, “lo que más molestó fue la no respuesta después de un año”. Señaló que dentro del PC era unánime la posición de competir bajo la Coalición Republicana, pero, dada la indefinición del PN, “por unanimidad dijimos que se terminó”. Comentó que el PC presentará sus propios candidatos a la intendencia de Río Negro, de los cuales uno será del sector Ciudadanos.

Frustrado el acuerdo electoral, Cianciarullo consideró que al PC “no le cambia la vida”, porque “el modelo de administración municipal que nosotros tenemos es la antítesis de lo que hoy es Río Negro y de lo que fue con el FA”. De todos modos, advirtió que “probablemente” el PN pierda en la próxima elección contra el FA. “Es una suposición, pero el que pone en riesgo la intendencia es el PN”, expresó.

En Río Negro, en 2020, el entonces intendente frenteamplista Óscar Terzaghi perdió la reelección por unos 1.800 votos de diferencia frente al nacionalista Omar Lafluf, quien en mayo de 2025 podría postularse a la reelección.

Fernando Quintana, dirigente departamental del PN, dijo a la diaria que el acuerdo electoral naufragó “por una cuestión de reglamentación electoral”. A modo de ejemplo, apuntó que si el PN compitiera dentro de la Coalición Republicana, los líderes departamentales –como por ejemplo, Lafluf– no podrían integrar listas del PN en las elecciones internas, algo que “la dirigencia nacional no lo iba a permitir”. “Hoy por hoy cualquiera [de los precandidatos] les va a pedir a los referentes locales que marquen [votos] en la interna”, afirmó.

Para Quintana, la solución a este problema de ingeniería electoral sería que la coalición avance hacia un esquema de algún modo similar al del FA. “Yo creo que tarde o temprano se va a llegar a algo parecido a nivel nacional, o sea, vamos a volver al bipartidismo uruguayo viejo y peludo, nada más que con otros integrantes”, manifestó.

Acerca del “riesgo” que advirtió Cianciarullo, Quintana opinó que “el nuevo triunfo del PN en Río Negro lo puso en riesgo la gestión de Lafluf”, y no “una estrategia electoral”. A título personal, Quintana, que pertenece al sector Espacio 40, consideró que en el gobierno de Lafluf, que integra el sector Por la Patria, “ha habido una mala gestión, no vamos a decir ‘espantosa’, pero ha sido mala”, sobre todo, “en algunos temas que incluso han repercutido a nivel nacional”, como “el famoso tema de las fotomultas”. “No creo que ganar o perder sea responsabilidad de una estrategia de coalición o no, sino del resultado final de una gestión”, subrayó.

Rocha en discusión

Por ahora, Paysandú es el otro departamento de los seis seleccionados por la coalición donde tampoco hubo acuerdo sobre la Coalición Republicana, y también debido a resistencias del PN. Allí, en 2020, el nacionalista Nicolás Olivera triunfó y evitó la reelección del frenteamplista Guillermo Caraballo por unos 7.000 votos de diferencia. El PC pretendía comparecer bajo un mismo lema, pero Olivera, que probablemente aspire a la reelección el año que viene, se opuso.

El tema sigue abierto en Rocha, donde, en 2020, el nacionalista Alejo Umpiérrez derrotó por unos 1.300 votos de diferencia al entonces intendente frenteamplista Aníbal Pereyra. El planteo de la Coalición Republicana ya fue rechazado a nivel departamental por el sector Por la Patria, en el entendido de que el PN debería tener “dos o tres candidaturas a la intendencia”, y difícilmente se concrete, pero igualmente se manejan algunas alternativas.

Milton Corbo, diputado departamental e integrante del sector Aire Fresco del PN, dijo a la diaria que “no hay mucho ambiente para generar el lema Coalición Republicana” en Rocha, pero sostuvo que “sí hay ambiente para, de vuelta, votar [juntos] en el lema que sería el mayoritario en las internas”, que “seguramente va a ser el PN”.

Corbo estimó que “la solución final va a ser esa”, es decir, que los otros partidos de la coalición comparezcan bajo el lema del PN. Señaló que por el momento “no hay una negativa a armar ese esquema”, a pesar de que, tiempo atrás, el líder de CA, el senador Guido Manini Ríos, estableció como condición que haya un lema “neutro”. “El tema sigue arriba de la mesa, pero todavía no hay una definición total”, puntualizó Corbo.

Departamentos confirmados

Distinto es el panorama en Salto, Canelones y Montevideo. En el litoral, la Coalición Republicana “es una realidad”, afirmó a la diaria Marcelo Malaquina, candidato a la intendencia de Salto por el PC. Si bien señaló que todavía “falta la confirmación”, sostuvo que “todos los actores, colorados, blancos y cabildantes, estamos de acuerdo”. “No se hizo público todavía, pero acá en Salto todos están trabajando en modo coalición de cara al 2025. Es una realidad. No hay objeciones a que haya coalición”, manifestó.

En 2020, Salto fue el único departamento en el que el FA ganó por una mayoría relativa. El frenteamplista Andrés Lima acumuló 40% de los votos y obtuvo la reelección. Si la coalición hubiese competido bajo el mismo lema, hubiese ganado la Intendencia de Salto con 55% de los votos.

En Canelones, en tanto, integrantes de la coalición anunciaron días atrás que existe un acuerdo para presentarse juntos dentro de la Coalición Republicana, en lo que definieron como “la madre de todas las batallas”. En Montevideo, aunque todavía no hay ningún candidato confirmado, se da por descontado que la coalición competirá bajo un lema común, al igual que en las últimas dos elecciones departamentales.