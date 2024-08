En la Cámara de Senadores hay dos proyectos de ley para crear el delito de enriquecimiento ilícito. Uno fue presentado por Cabildo Abierto (CA), en julio de 2021, y el otro, por el Frente Amplio (FA), en octubre de 2022. Ambos proyectos se empezaron a tratar en la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta en noviembre de 2023, pero luego se cortó el ritmo y recién en agosto de este año se retomó el tratamiento. Este martes, en la comisión, se volverán a poner sobre la mesa ambos proyectos, y en el oficialismo hay ambiente para aprobar una versión unificada de los dos.

La senadora blanca Graciela Bianchi, presidenta de la comisión, dijo a la diaria que en los últimos días estuvieron estudiando ambos proyectos y trataron de integrarlos, haciendo algunas modificaciones. Además, la senadora acotó que está estudiando el proyecto de ley que el dirigente colorado Pedro Bordaberry –quien oficialmente regresó a la política partidaria hace pocos días– presentó al inicio del período legislativo pasado (en 2015, luego fue archivado porque no llegó a buen puerto), cuando era senador, para ver si “sirve algún elemento”.

La senadora nacionalista dijo que “la idea, en principio, sería votar este martes” el proyecto unificado, “con las correcciones que se hicieron” en ambas iniciativas, aunque no sabe “si va a dar el tiempo” para votarlo, en el sentido de “si todos lo pudieron estudiar adecuadamente”, porque no se trata de una iniciativa “fácil”.

Bianchi sostuvo que las modificaciones fueron “detalles, pero son importantes”, como, por ejemplo, “que había expresiones que podían hacer dudar de la presunción de inocencia, que tiene que respetarse”. De cualquier manera, subrayó que a ella no le gusta “aprobar este proyecto a lo loco”. “De apuro, a mí no me gusta mucho, pero tampoco tenemos problema. En principio, no tengo inconveniente con estos proyectos, quería cotejarlo un poco con el de Bordaberry”, subrayó.

En lo que queda de este mes ya se terminaron las sesiones ordinarias de los plenarios, por lo tanto, si se aprueba este martes en comisión, el proyecto podría tratarse en la Cámara de Senadores durante los primeros días de setiembre. A su vez, el 15 de setiembre termina el período legislativo –antes de lo común, por ser año electoral–. De cualquier manera, Bianchi subrayó que, si hay que hacer una sesión extraordinaria, “se va a hacer”.

Por su parte, el senador de CA Guillermo Domenech, integrante de la comisión, dijo a la diaria que “obviamente” apoyan su proyecto por sobre el del FA “porque, además, es el que ha sido mejor recomendado por los especialistas”. Entonces, le hicieron las modificaciones con base en las críticas de los especialistas. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión de la comisión del martes 13 de agosto, entre los cambios se encuentra “suprimir la referencia a la legislación, porque los especialistas dijeron que si se modificaba podría resultar un obstáculo para la aplicación del ilícito”, dijo Domenech. El senador cabildante subrayó que los cambios “son menores”.

Domenech sostuvo que el proyecto se demoró en tratar porque hay muchos otros proyectos sobre el tapete y también por el “tironeo de los partidos políticos” de “voy a aprobar el mío y no el tuyo”, además de que “los blancos no son muy proclives” a apoyar proyectos de CA. El senador subrayó que, si bien falta poco para que termine el período legislativo, “si hay voluntad”, se puede aprobar.

“Todo lo que presentamos es para que sea aprobado, no estamos presentando cosas para el disfrute de la tribuna. [Este proyecto] no sólo es importante como señal, sino que, con todos los escándalos que ha habido de protagonistas del quehacer político, hoy día tenemos que dar muestras de que estamos dispuestos a combatir eso”, finalizó.

FA: “Es un tema muy serio, no puede salir ninguna barbaridad”

Por último, la senadora del FA Liliam Kechichian, integrante de la comisión, dijo a la diaria que el planteo del oficialismo fue el de unificar los proyectos, y desde la oposición contestaron que tienen una instancia previa con la bancada para definir postura, que será este lunes de tarde, en la trabajarán con sus asesores, “mirando los dos proyectos, que tienen cosas en común y otras que son bastante diferentes”.

La senadora subrayó que, si bien aún no tomaron postura, el objetivo del FA “es que salga algún proyecto vinculado a ese tema”, porque la oposición lo viene planteando “desde hace mucho tiempo”. Recordó que, para el FA, esta iniciativa, junto con el fortalecimiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública y la ley de financiamiento de los partidos políticos, es “imprescindible”.

Kechichian dijo que, “obviamente, es un tema muy serio”, por lo tanto, “no puede salir ninguna barbaridad”, y eso será lo que debatirán este lunes con la bancada de senadores del FA. En cuanto a los acotados tiempos para aprobarlo, la senadora del FA también dijo que, “si hay voluntad política”, el proyecto podrá llegar a buen puerto.

“Si el partido de gobierno presentó la ley de medios en un plenario sin discutir y con sus mayorías la votó, este es un tema suficientemente serio como para que también pueda haber voluntad de apurar su trámite. Además, es un tema que se viene analizando hace más de dos años”, finalizó.