A prácticamente un mes del traspaso de mando, el gobierno electo anunció este martes las próximas autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que será encabezado por Gabriel Oddone. El equipo económico estará integrado por 29 personas -20 varones y nueve mujeres-, algunas de las cuales ya ocuparon cargos de confianza en las anteriores administraciones del Frente Amplio (FA), y otras que por primera vez asumirán un puesto en el gobierno, como el propio Oddone.

La enorme mayoría del equipo económico pasó en algún momento de su formación académica por la Universidad de la República. En cuanto a trayectorias laborales, en el equipo económico hay desde exintegrantes del Instituto Cuesta Duarte (PIT-CNT) hasta exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional.

Asimismo, el gobierno electo resolvió que continuarán en sus cargos el director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil, y el director de Política Comercial, Juan Labraga. Ambos ocupan esos puestos desde el segundo gobierno de Tabaré Vázquez.

Las futuras autoridades del MEF tuvieron este martes su primera reunión de trabajo en el edificio Plaza Alemania; en el encuentro participaron el presidente electo, Yamandú Orsi, así como el designado secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Al término de la reunión, Oddone dijo en rueda de prensa que se trata de “un equipo bastante grande” ya que “las unidades ejecutoras del ministerio son bastante amplias”. En el equipo económico entrante, sostuvo, hay “un énfasis de gente joven” y “experiencia de gobierno”.

Oddone señaló que en los próximos días tendrán lugar las primeras reuniones “bilaterales” entre las autoridades entrantes y salientes. Afirmó que por el momento el gobierno electo no ha recibido “información adicional” a la que el actual gobierno le entregó en la primera y hasta ahora única reunión de transición que hubo en el MEF.

En tal sentido, Oddone apuntó que todavía no han tenido acceso al cierre financiero del año pasado, que “es un elemento súper importante”, ni a “la proyección pasiva de los números fiscales de 2025”. “Para nosotros son dos elementos cruciales para entender cómo se está imaginando el 2025 el gobierno”, resaltó.

Oddone subrayó la importancia de contar con esa información. “Nosotros tenemos una visión, un enfoque y unas prioridades definidas por el programa del FA y por las 48 medidas que Yamandú Orsi estableció, pero eso lo queremos contrastar con la realidad que vamos a encontrar”, expresó.

De todos modos, Oddone dijo que su equipo económico priorizará el crecimiento de la economía “para poder fortalecer los espacios de recaudación de manera de poder cumplir con las prioridades que el programa del FA tiene”. Si bien puntualizó que estos objetivos “son legítimos y genuinos”, advirtió que en la gestión del gobierno “algunos van a tener que ser priorizados con respecto a otros, porque los recursos no son infinitos”.

Asimismo, Oddone dijo que el próximo gobierno “mejorará” la regla fiscal que instauró la actual administración, porque entiende que “tiene problemas”. “Acabamos de ver el desvío que hubo en el año electoral del resultado fiscal; es evidente que [la regla fiscal] no fue suficiente para contener algunas de las patologías que existen en el manejo presupuestal en Uruguay”, afirmó.

Consultado sobre el déficit fiscal, Oddone sostuvo que durante el próximo quinquenio habrá una “consolidación fiscal”, porque “la estabilidad fiscal es el ancla de la estabilidad macroeconómica”. No obstante, señaló que por el momento no existe “una urgencia extraordinaria” para llevar a cabo una reducción del déficit fiscal, dado que “los mercados hoy no están presionando sobre Uruguay”.

Por otra parte, Oddone señaló que su equipo económico por el momento no está evaluando derogar parcialmente la ley de urgente consideración. “Nosotros no estamos trabajando de esa manera, estamos trabajando en definir cuáles son las prioridades y los lineamientos estratégicos; las modificaciones legales que van a tener lugar van a ser consecuencias de eso, pero no estamos pensando en cuáles artículos de una ley vamos a derogar”, manifestó.

Álvaro García descartó fusión entre el BROU y el BHU

Aunque formalmente no estará en la plantilla del MEF, el próximo presidente del Banco República (BROU), Álvaro García, también participó en la reunión de trabajo de este martes en el edificio Plaza Alemania. García, que fue ministro de Economía entre 2008 y 2010, sostuvo en rueda de prensa que el BROU “es un puntal en la economía nacional”, que en el último tiempo “ha venido dando muy buenos resultados”. “Vamos a seguir trabajando en esa línea”, afirmó.

García dijo que para prepararse consultará a extitulares del BROU en las anteriores administraciones del FA; mencionó concretamente a Jorge Polgar, Julio César Porteiro y Fernando Calloia, a quienes describió como “excelentes profesionales”.

Por otro lado, consultado sobre la posible fusión entre el BROU y el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), que fue propuesta por dirigentes del oficialismo en este período de gobierno, García dijo que “no está planteado” en el programa del FA. “Creo que son encares completamente diferentes, creo que hubo una reforma muy grande en los gobiernos anteriores del FA con referencia a darle fortaleza al BHU y creo que fue exitosa en su gran mayoría”, expresó.

Los 29 nombres