La consultora Opción divulgó los resultados de una encuesta de opinión pública sobre antisemitismo y el conflicto israelí-palestino, realizada entre agosto y setiembre de este año, que abarcó 812 personas.

En principio, el relevamiento de agosto contempló 412 casos de los cuales el 21% siente menos simpatía hacia los judíos como minoría étnica. Le sigue el 12% hacia los armenios, los venezolanos el 9% y los afrodescendientes el 1%. El 42% respondió que ninguna minoría étnica le genera antipatía y el 14% no sabe o no contesta.

Sobre el conflicto en Gaza, la consultora señaló que la antipatía hacia los judíos y hacia Israel están vinculadas de manera significativa: es mayor la probabilidad de tener opiniones negativas hacia los judíos si se tienen opiniones críticas sobre Israel, pese a que “no significa que la hostilidad hacia Israel y hacia los judíos sean sinónimos”, advirtió.

Leé más sobre esto: Trump y los gobernantes de Egipto, Qatar y Turquía firmaron el acuerdo sobre Gaza con la ausencia de Netanyahu

Sin embargo, el estudio reveló que las opiniones negativas sobre Israel son más extendidas con relación a las opiniones apáticas hacia los judíos. El 40% tiene opiniones desfavorables sobre Israel y el 15% sobre los judíos.

El 34% tiene una opinión sobre la guerra en Gaza y el 68% declaró estar al menos algo informado sobre la situación. En este aspecto, incidieron el nivel educativo y la edad; las personas con estudios terciarios, el porcentaje muy o algo informado es 78%, las personas con ciclo básico incompleto fue de 59%; sobre la edad, entre los menores de 34 años el 47% manifestó “nada informado”, porcentaje muy superior al del resto de los grupos etarios.

Respecto a quién apoya en este conflicto, la encuesta de setiembre cotejó que el 27% a los palestinos, el 23% a los israelíes, el 31% a ninguna o a ambas por igual y el 18% no sabe o no contesta. Si bien Opción expresó que hay división en las responsabilidades del conflicto, uno de cada diez uruguayos es crítico con las acciones de Israel en Gaza, y se inclina a participar en una marcha pro Palestina.

De una submuestra de las personas que manifestaron que estaban muy o algo informadas, el 39% dijo que se trata de un genocidio, el 29% consideró que son crímenes de guerra pero no de genocidio, el 18% cree que son acciones legítimas y amparadas en el derecho de defensa, y el 13% no sabe o no contesta.

También se les consultó sobre el principal responsable de la situación humanitaria en Gaza, por lo que el 39% responsabiliza a Hamas. Le sigue el 31% a Israel, el 15% a ambos por igual y el 14% no sabe o no contesta.

Por último, la consultora encontró que la antipatía hacia los judios y las opiniones negativas hacia Israel “son muy superiores en votantes del Frente Amplio y personas de izquierda”. Y agregó que décadas atrás “era más prevalente en electores a la derecha del espectro político, hoy lo es entre votantes de izquierda”.

La medición fue requerida por la Nueva Congregación Israelita y tuvo el apoyo del Comité Central Israelita del Uruguay y el Comité Judío Latinoamericano.