A partir de este miércoles, la Intendencia de Montevideo (IM) comenzó la colocación de cartelería, que tiene inscripta la palabra “controlado” e indica la fiscalización de estacionamiento y la detención indebida, lo que se controlará con cámaras fijas. Estos equipos aplicarán las contravenciones, que luego serán validadas por personal inspectivo.

Durante la primera semana no se aplicarán multas, sólo se va a monitorear el funcionamiento. El 10 de octubre se iniciará la fiscalización y se aplicarán las multas de 2 unidades reajustables.

Los puntos de fiscalización son: Bulevar España entre Roque Graseras y la rambla República del Perú; Avenida Italia entre Presidente Berro y Avelino Miranda; Minas entre Guayabos y 18 de Julio; Goes entre Bulevar Artigas y Duvimioso Terra; José Belloni entre Teniente Galeano y General Flores; Luis Alberto de Herrera entre Gualeguay y el monumento a Luis Batlle Berres; Colonia entre Arenal Grande y Daniel Fernández Crespo.

La medida se enmarca en las acciones de movilidad que la comuna presentó el 23 de setiembre, vinculadas a ordenamiento, fiscalización, adaptación y coordinación.