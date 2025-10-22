Menos del 10% de la población declara tener “mucha confianza” en los medios, los partidos políticos y la Justicia, según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana. Los niveles de confianza varían según la edad, el nivel socioeconómico, el lugar de residencia y el voto en las últimas elecciones.

La consulta, realizada entre el 10 y el 15 de octubre, encontró que, en el caso de los medios de comunicación, 42% de las personas dicen tener “poca confianza” en ellos, 36% “algo” y el 7% “mucha confianza”. En tanto, el 11% sostiene que no tienen “ninguna confianza” en los medios, porcentaje que aumenta con el nivel socioeconómico (14% en el nivel alto), la edad (16% entre los mayores de 60 años) y entre los encuestados residentes en Montevideo (15%). Por otro lado, los votantes del Frente Amplio (FA) declaran tener menos confianza que los votantes de la Coalición Republicana (CR): el 58% dice tener “poca” o “ninguna” confianza, frente al 47% de los coalicionistas.

Sobre los partidos políticos, el 5% manifiesta tener “mucha confianza”, 37% “algo”, 36% “poca” y 18% “ninguna confianza”. Esta última situación es más frecuente entre montevideanos (21%), votantes del FA (12%) y personas de menor nivel socioeconómico (23%). El rango etario de 45 a 59 años es el que expresa menor confianza: 46% “poca” y 20% “ninguna”. El nivel de “poca confianza” es mayor entre los mayores de 60 años (46%) y las personas de nivel socioeconómico alto (46%).

La Justicia presenta un porcentaje mayor de nula confianza que los otros sectores: 19%. A su vez, el 35% dice tener “poca” confianza en esta institución, otro 35% declara tener “algo”, y el 8% manifiesta tener “mucha” confianza. Quienes tienen “mucha confianza” son en mayor medida los votantes del FA (11% dieron esta respuesta) y los jóvenes de 18 a 29 años (13%). Las personas de entre 45 y 59 años, así como aquellas de nivel socioeconómico medio, presentan porcentajes más altos de “ninguna confianza”: 31% y 24%, respectivamente.

Por último, la Policía es la figura que presenta mayor porcentaje de “mucha confianza”. Casi la mitad dice tener “algo de confianza”, y el 15% “mucha confianza”. Estos niveles aumentan a medida que mejora el nivel socioeconómico. La variable de “mucha confianza” es mayor entre las personas del interior (20%), los jóvenes (22%) y los votantes de la CR (23%). Quienes tienen “poca confianza” representan el 26%, en mayor medida jóvenes (33%), votantes del FA (38%) y personas de menor nivel socioeconómico (34%). En tanto, el 8% manifiesta nula confianza en la Policía: entre los votantes del FA es del 10%, al igual que entre los montevideanos y las personas de nivel socioeconómico medio, y del 16% entre los adultos de 45 a 59 años.