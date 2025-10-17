El presidente de la República, Yamandú Orsi, concluirá este viernes su agenda en el marco de una visita oficial a Italia. Tras reivindicar el compromiso de Uruguay ante la “seguridad alimentaria global” y anunciar que el país “adhiere a la iniciativa de colaboración con alimentos para la Franja de Gaza” en su discurso frente a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el mandatario concretó reuniones bilaterales con jerarcas italianos, entre los que se incluyen el presidente de la República, Sergio Mattarella, y una “larga charla telefónica” con la primera ministra, Giorgia Meloni, a quien invitó a visitar el país.

Este viernes, durante la madrugada en horario uruguayo, el mandatario mantuvo un encuentro con el papa León XIV y con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.

El encuentro con el papa fue en Ciudad del Vaticano: el Pabellón Nacional se izó en la Santa Sede y la custodió la Guardia Suiza Pontificia, el cuerpo militar local. Además del canciller Mario Lubetkin, estaban presentes el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, representantes diplomáticos, la esposa del mandatario, Laura Alonsopérez, y el artista uruguayo Pablo Atchugarry.

Según adelantó Orsi a Telemundo antes de la reunión, tenía previsto invitar al sumo pontífice a visitar Uruguay e intercambiar sobre “la paz y cómo trabajar en su promoción a través de organismos multilaterales para que no nos pase lo [mismo] que a Europa”.

En un gesto idéntico al que tuvo con el museo de la FAO, Orsi le obsequió al papa una escultura hecha por el propio Atchugarry, en este caso de una paloma de la paz, que colocaron en el Cortile de San Dámaso, el patio central del Palacio Apostólico. Finalmente, recorrieron juntos la Capilla Sixtina.

Sin otros compromisos en agenda, está previsto que la delegación retorne a Uruguay este sábado.