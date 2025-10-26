La senadora del Frente Amplio (FA) Patricia Kramer participó días atrás en una entrevista en el programa Malos pensamientos de radio Azul FM. En ese espacio, la legisladora fue consultada sobre la postura del FA en torno a la situación que atraviesa el pueblo palestino en la Franja de Gaza.

Kramer consideró que en este tema “hay una confusión en mucha gente que no tiene, capaz, la cercanía”. Mencionó que su padre es judío y que tiene familia en Israel. “Es muy fácil alimentar el odio”, afirmó.

Kramer, quien desde el comienzo de la actual legislatura ocupa la banca de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, sostuvo que “se cometieron un montón de atrocidades, en todos lados”, y, con relación al uso de la bandera de Palestina en distintas manifestaciones en Uruguay, expresó: “Es un hit la bandera Palestina”. También dijo que la última marcha que se realizó en Montevideo “no la convocó el Frente Amplio”.

Estas declaraciones ameritaron una reunión entre Kramer y las autoridades de su sector político, El Abrazo. A través de un comunicado publicado este sábado, El Abrazo afirmó que, “en el momento que se abordó la situación de Gaza” durante la entrevista, Kramer cometió “errores de contenido y de forma”.

“En particular, al afirmar que la fuerza política no había convocado para el 9 de octubre a la movilización –cuando sí lo hizo– y al referirse a la bandera de Palestina en términos desafortunados y alejados de su sentir real. Entendemos que esos dichos y su forma no reflejan la posición de El Abrazo ni del Frente Amplio, y comprendemos la legítima preocupación que generaron en toda la militancia”, manifestó el sector.

El Abrazo también expresó “su postura clara y firme de condena frente al genocidio que está teniendo lugar en la Franja de Gaza”. Sostuvo que el bloqueo, los “bombardeos indiscriminados”, la destrucción de la infraestructura civil y “la muerte de decenas de miles de personas” configuran “una situación que no puede llamarse de otra manera”.

El comunicado de El Abrazo fue compartido por la propia Kramer en redes sociales. “Pude ver mi error en negar la convocatoria a la marcha (que honestamente fue por desconocimiento), pero sobre todo comprender que mis formas hirieron a algunas personas y frente a cualquier herida lo que corresponde es pedir perdón”, expresó la senadora del FA.