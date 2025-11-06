Hace ya casi dos meses, Juan Miguel Petit renunció a su cargo de comisionado parlamentario penitenciario para asumir como director de la Institución Nacional de Derechos Humanos. A partir de esto, el pasado 8 de octubre la senadora del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz y el senador del Partido Nacional Carlos Camy, quienes presiden la comisión especial para la designación de un nuevo comisionado, brindaron una conferencia de prensa para informar acerca del proceso de selección y anunciar que se abría un plazo para recibir postulaciones.

Ese plazo termina este viernes 7 de noviembre; posteriormente, la comisión comenzará a recibir a cada uno de los candidatos. Las primeros postulaciones que llegaron a la comisión fueron las de Pablo Galain, promovido por la diputada del FA Graciela Barrera y por los legisladores colorados Robert Silva y Felipe Schipani; Alba Martínez, exfuncionaria penitenciaria, y Hugo de León, que se presentó como “exjerarca y policía retirado”. Estos últimos dos candidatos se presentaron por iniciativa propia, sin el respaldo de ningún legislador.

Según supo la diaria, a estos tres candidatos se sumaron seis nuevos nombres. Un legislador de la oposición señaló que a la comisión llegó la postulación de la jueza penal Isaura Tórtora, quien en julio de este año condenó a 30 años de cárcel al militar retirado Juan Rebollo por los asesinatos de las Muchachas de Abril, Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes.

Asimismo, la comisión recibió la postulación del psiquiatra Eduardo Katz, cuyo nombre ya estaba en consideración, según había adelantado la diaria. Desde 1985, Katz ha estado en distintos cargos de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación –hoy Instituto Nacional de Rehabilitación-; en 2015 pasó a ser director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, y en 2022 asumió como director de Salud Mental de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Katz fue postulado por Madres del Cerro, una organización que trabaja en el consumo problemático de drogas y rehabilitación.

Por otro lado, desde el oficialismo señalaron a la diaria que las postulaciones restantes son las de Elio Gini, licenciado en Psicología; Patricia Banchero, licenciada en Trabajo Social y Psicología e integrante del equipo de asesores de la oficina del comisionado parlamentario penitenciario desde 2017; Alicia Pompilio, psicóloga, y el exsacerdote y operador civil penitenciario Julio Boffanola, quien fue postulado por la organización Iniciativa Ciudadana.

Según indicaron las fuentes parlamentarias, el viernes 14 de noviembre volverá a reunirse la comisión especial para comenzar el estudio de las distintas candidaturas, hacer las entrevistas y, por último, derivar los nombres a la Asamblea General. La designación del nuevo comisionado parlamentario penitenciario requiere una mayoría especial de dos tercios de los votos.