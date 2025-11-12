Un video grabado bajo la lluvia, en el que se ve parte del casco de un barco en construcción, compartió este miércoles en su cuenta de X el diputado blanco Gabriel Gianoli, presidente de la Comisión de Defensa de la cámara baja. El nacionalista escribió que el registro corresponde a su visita al astillero de Cardama, en Vigo, Galicia (España), y agregó: “Constatamos avances muy significativos en la construcción de las patrullas oceánicas OPV, así como las condiciones y disposición para cumplir el encargo de Uruguay. La historia y el futuro de Uruguay y España merecen un buen final”.

En diálogo con la diaria, a pocos minutos de subirse a un avión para volver a Uruguay, Gianoli dijo que encontró “una empresa seria, trabajando, con un avance significativo de la OPV, con un plan y un equipo técnico que respalda toda la acción”. Además, subrayó que visitó distintos “astilleros y asociaciones”, que le transmitieron “el respeto y la consideración que tienen hacia Cardama”, y lo mismo le señaló el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, con quien se reunió. El diputado destacó que Cardama es proveedor del Estado español, tanto del Ministerio de Defensa como de la cartera del Interior.

Gianoli subrayó que eso es todo lo que puede hacer como observador y lamentó que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, no le haya contestado sus pedidos de informes sobre el tema “como correspondía”. Agregó que la comisión que preside no habilitó a que varios representantes pudieran viajar al astillero, por eso lo hizo por su cuenta. “Me pagué el pasaje, los gastos, y pude comprobar que este proyecto continúa. Obviamente, habrá que resolver la garantía de fiel cumplimiento, pero aspiro a que el presidente [Yamandú Orsi] tome cartas en el asunto, se junten las partes y no se corte este proyecto tan importante”, finalizó.

La publicación de Gianoli en su cuenta de X fue bien recibida por varios legisladores de la oposición. Por ejemplo, el senador blanco Sergio Botana escribió en la misma red social: “¡Así se hace, diputado! Clarito, fue a Vigo y terminó con el mareo. Ahora se les va a hacer más difícil hacer la maniobra”. A su vez, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, escribió en su cuenta de X: “Astillero Cardama: avances muy significativos y disposición a cumplir. Por eso el Frente Amplio se negó a acompañar una misión parlamentaria a Galicia”.

A todo esto, consultado en una rueda de prensa, el exministro de Defensa y actual senador blanco Javier García dijo que este miércoles de tarde presentarán formalmente en la secretaría de la cámara alta la solicitud de interpelación a Lazo por el caso Cardama.

Además, García destacó lo expresado por el presidente de la Xunta de Galicia, que este martes en su cuenta de X escribió que mantuvo una conversación con el presidente Orsi para interesarse “por la situación del contrato con el astillero gallego Cardama”. “Le he puesto de manifiesto el enorme prestigio de la construcción naval en Galicia y hemos quedado en mantener un canal de comunicación abierto para conocer de primera mano cualquier novedad sobre la cuestión”, agregó. García subrayó que lo dicho por Rueda, “no por previsible, deja de ser muy importante”, es decir, “la seriedad de la industria naval gallega”, ya que el astillero Cardama “tiene más de 100 años”.

Nicolás Viera: “Raro”

Después de que Gianoli difundió las conclusiones de su visita, el senador frenteamplista Nicolás Viera comentó en su cuenta de X que “habría que ver qué implicancias tiene esta visita”, porque “a los oficiales de la Armada que llegaron al astillero, en representación del Estado uruguayo, no los dejaron actuar porque Cardama no los reconoció”. “Resulta que ahora va un diputado opositor e ingresa sin problemas. Raro!”, deslizó.