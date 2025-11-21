El senador del Partido Nacional (PN) Sebastián da Silva apuntó este jueves contra el expresidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Eduardo Viera, quien tramitó una solicitud para acceder a un subsidio equivalente al 85% del salario que tenía como presidente del instituto, durante el triple del tiempo que estuvo en el cargo. Viera renunció a fines de mayo, luego de varias críticas por parte de la oposición por ser colono.

En una rueda de prensa, Da Silva dijo que la solicitud de Viera supone “un pésimo ejemplo a todos los ciudadanos, a la gente de campo, a los tamberos”. “Le gustó más la teta del Estado que la teta de la vaca lechera”, afirmó, en referencia a la profesión de Viera, que es productor lechero. “Tiene el descaro de pedir un subsidio por seis meses cuando laburó 50 días y nos dejó el clavo de [la estancia] María Dolores”, resaltó el senador del PN.

Frente a estas declaraciones, Viera sostuvo en una carta abierta que “la meta del senador Da Silva y otros de la oposición no es convencer, sino desgastar”. “Luego de sembrar desconfianza, caos, miedo, enemistad, aparecen como ordenadores del sistema político, diciendo ‘sólo nosotros ponemos límites’, ‘sólo nosotros decimos la verdad’, ‘sólo nosotros defendemos la patria’”, cuestionó.

Sobre el subsidio solicitado, Viera negó que su intención sea prenderse de “la teta del Estado, como malintencionadamente manifiesta el senador Da Silva”. “Mi consulta está amparada en un instructivo del MEF [Ministerio de Economía y Finanzas], de fecha 11 de febrero de 2025. Un instructivo realizado por el gobierno anterior, por el partido político al que pertenece Da Silva, el mismo que está pataleando por algo que ellos mismos hicieron para su propia gente, que iban a quedar cesantes en cargos electivos, políticos y de particular confianza”, afirmó el expresidente del INC.

Viera puntualizó que el instructivo establece que “corresponde cobrar un subsidio por el triple de tiempo que se estuvo en el cargo”, pero “con el límite de un año”. “Sólo se hizo la consulta, para después tomar una decisión, pero la operación enchastre de los detractores del gobierno no da respiro y salieron a ensuciar la cancha y a tergiversar los hechos”, afirmó.

Sobre su pasaje por la presidencia del INC, Viera expresó que su objetivo “fue ayudar al trabajador rural más necesitado, brindándole la posibilidad del acceso a la tierra y la oportunidad de radicar familias en el campo, con todo lo que eso significa”.

Por último, Viera manifestó en la carta abierta: “Hay que sacarse las caretas. La oposición está jugando muy sucio, baja al barro todo el tiempo, es una nueva forma de hacer política que perjudica la credibilidad de todo el sistema que tanto defendemos algunos. Tanto escándalo por tan poco. La ciudadanía merece ser informada, y no tanto pan y circo”.