Aunque todavía no ha formalizado su candidatura, Fernando Pereira recibió este martes un nuevo apoyo a su reelección como presidente del Frente Amplio (FA), cargo que ocupa desde el 5 de febrero de 2022. El sector El Abrazo anunció su respaldo al expresidente del PIT-CNT a través de un comunicado en el que, entre otras cosas, se sostiene que “el proceso de elección de la presidencia del Frente Amplio debe ser mucho más que una instancia interna”. “Tiene que ser una oportunidad para fortalecer a la fuerza política, renovar su capacidad de interpretar este tiempo y construir las condiciones para sostener un nuevo ciclo progresista en Uruguay”.

El Abrazo, que tiene como principal referente a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, señala que actualmente “vivimos un contexto complejo, de fragmentación social, incertidumbre y transformaciones profundas”, y afirma que, en este escenario, el FA “necesita más unidad, más articulación y también más capacidad de debatir, escuchar y construir síntesis colectivas”. Se sostiene que “la diversidad frenteamplista no puede ser un problema”, sino “una fortaleza política para construir mayorías amplias y más representativas de la sociedad uruguaya”.

“Es así que desde El Abrazo resolvemos acompañar y apoyar la candidatura de Fernando Pereira”, quien “hoy representa una conducción capaz de fortalecer la unidad, ordenar prioridades y sostener una lógica de articulación amplia dentro de la diversidad de nuestra fuerza política”, se manifiesta en el comunicado.

Con todo, al mismo tiempo, el sector apunta que el FA “necesita seguir renovándose” y “generar nuevos vínculos con la sociedad”, así como también “abrir espacios para nuevas generaciones y construir formas de participación más cercanas, modernas y convocantes”. “Ese es también el aporte que El Abrazo busca realizar: contribuir a construir un Frente Amplio más fuerte, más unido, más abierto y mejor preparado para los desafíos del presente y del futuro”, finaliza el comunicado.

De este modo, El Abrazo se suma a Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay, la Vertiente Artiguista, el Partido Comunista y La Amplia, entre otros sectores del FA que ya se han pronunciado a favor de la reelección de Pereira. Si bien todavía no lo oficializó, está previsto que el Movimiento de Participación Popular (MPP), que es actualmente el sector mayoritario dentro del FA, también respalde la continuidad de Pereira. El Partido Socialista, en tanto, lo hará a fines de este mes, según adelantaron fuentes del partido a la diaria.

En este escenario, la reelección de Pereira no solo es un hecho, sino que probablemente sea el único candidato. Según informó días atrás El Observador, esto ha ocasionado que desde el MPP se haya planteado la posibilidad de evaluar proclamar a Pereira en el Congreso del FA, previsto para el 17 y 18 de octubre, y no a través de un proceso electoral, en el que habría una sola candidatura en consideración. Sin embargo, las elecciones internas de la fuerza política, que todavía no tienen fecha confirmada, deberán realizarse de todos modos, ya que deben renovarse los distintos órganos partidarios.