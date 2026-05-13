El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo que, al margen del “afecto” común, la motivación para realizar una reunión con exintendentes blancos a principios de abril también fue “la vocación de tener una responsabilidad que no te da margen para andar a los tiros todos los días”, ya que en la función pública se es “rehén de estar todos los días resolviendo situaciones” y no da el tiempo para pensar en “a quién le vas a pegar ese día”, sostuvo en diálogo con Panorama informativo de la diaria Radio.

Para Olivera, así como su forma de hacer política recibe críticas, también es “bastante cuestionable cómo encaran otros su función”, con una visión de que “los enemigos” son “los que están sentados circunstancialmente en Plaza Independencia”. En su opinión, los esfuerzos tienen que estar concentrados en atender problemáticas como “la gente en situación de calle, la pobreza infantil, la salud mental, la descentralización, el problema de competitividad”.

“Es tan corto el tiempo que nos toca estar, que si lo vas a dedicar a estar solamente tirando piedras, no movés en nada la aguja”, dijo el dirigente nacionalista, y lamentó que en el Partido Nacional “muchos se quedan con el rol de la oposición” y promueven una “agenda reactiva” –un tema que le “preocupa” y llevó al directorio, señaló–, mientras que, a su entender, debe centrarse en propuestas: “Yo no me siento identificado con un modelo reactivo, donde soy lo que no es el otro. Soy lo que soy y nuestro partido tiene 190 años de vida, este año los cumple, y tenemos principios, valores e ideas”, subrayó. En ese sentido, calificó como “una barbaridad” pensar que puede tener un futuro político en el Frente Amplio.

Olivera también valoró que el sistema “te empuja” a adoptar ese tipo de posicionamientos porque, en el marco de la interna partidaria, “tus compañeros votan compañeros que quieren ver que vos seas el más duro de los duros contra el otro, porque –y está ese estereotipo– tu misión como buen blanco es ser duro con el otro que está enfrente”. De forma opuesta, consideró que su rol es “ver cómo resuelvo los temas que la gente me pidió que resuelva” y no invertir tiempo en “pegar un palo, salvo que se lo merezca”.

Con la mira en las elecciones nacionales de 2029, el intendente dijo que tiene la perspectiva de estar “ayudando” al PN para que esa agenda “esté en el mejor momento para proponérselo a la gente, y que la gente pueda creer”, además de que entiende que Luis Lacalle Pou será el candidato indiscutido: “Yo me empezaría a preocupar, más que por el candidato, por qué gobierno vamos a tener del candidato”, cerró.

HIF Global: “El país precisa esta inversión”

Este martes hubo una nueva reunión entre el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, y su homólogo de Argentina, Pablo Quirno, para tratar las diferencias entre gobiernos que suscitó la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global prevé instalar en Paysandú. Según Olivera, que participó en la reunión, para confirmar totalmente la inversión “se tienen que dar los pasos que ya se están dando”, y la firma no debería tomar mucho tiempo.

“La reunión fue en muy buen tono y la anterior también fue en muy buen tono”, aseguró el jefe comunal, y puntualizó que Argentina reconoce que “Uruguay es un país soberano” donde se pueden instalar “las empresas que quiera”, pero buscan “certezas” con respecto a “cómo puede afectar visualmente el espacio”. Sobre la relocalización, Olivera señaló que “el día que se diga ‘va a ser acá’ o ‘va a ser allá’ es cuando esté todo”. La cautela se justifica por lo cuantioso de la inversión y porque detrás de la empresa hay accionistas e inversores y quienes “ponen plata, que no están en Uruguay, están atentos a lo que pasa en Uruguay”, argumentó.

Olivera confirmó que se maneja la posibilidad de utilizar un predio de unas 50 hectáreas que es propiedad de Ancap en Nuevo Paysandú. Dijo que la opción no se había manejado hasta ahora porque “no estaba disponible”, pero destacó varias ventajas, como el hecho de que el predio “ya tiene categorización para uso industrial”. También destacó que “tiene ya la vía de tren, que es el modo logístico que eligió la empresa para sacar su producción”, así como “conectividad con ruta nacional y acceso a energía”. Asimismo, señaló: “El kilómetro cero para este proyecto es la fuente de CO2 biogénico, lo que tira la chimenea de ALUR en la planta de etanol de Paysandú, y este predio está muchísimo más cerca que el otro que estaba originalmente dispuesto”. Olivera subrayó que relocalizar la inversión allí también resolvería la diferencia con Argentina.

De forma paralela, sobre los diálogos con integrantes del Poder Ejecutivo respecto del precio de la energía –elemento que llevó a prorrogar la firma hasta junio–, Olivera señaló que el gobierno está “direccionado a llegar a un número que para Uruguay sea viable”, y consideró que “están dadas las condiciones para que el gobierno tome la decisión en breve”. “El país precisa esta inversión” y “no tiene margen para tomarse tiempo”, valoró.

“El gobierno tiene que asegurar un costo de la energía que vaya de la mano con el punto de equilibrio que la empresa requiere” y también “tiene que estar la permisología ambiental aprobada”, indicó Olivera. A partir de ahí, la empresa debe “salir al mercado” para realizar el “cierre financiero” y recabar los fondos entre accionistas. “Hoy estamos cerrando esa primera etapa de permisología ambiental y asegurar el costo de la energía”, subrayó, pero agregó que en junio “Uruguay debería estar firmando el contrato de inversión con esta empresa”.

Finalmente, consultado por el caso de la planta de energía fotovoltaica de UTE originalmente [pensada para instalar en Durazno, pero que finalmente se instalará en Río Negro, tras diferencias entre el gobierno nacional y la intendencia de ese departamento(https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2026/5/esta-en-la-cancha-del-presidente-algorta-envio-a-orsi-propuesta-para-dar-dinamismo-a-baygorria-con-parque-fotovoltaico-incluido/), el intendente de Paysandú opinó que es “de esas cosas que, antes de tomar decisiones de un lado y del otro, ameritaban sentarse y conversar bien”, y consideró que “corresponde una charla con el presidente de la República para que pueda reconsiderar” la decisión.

Mujica “fue y es todavía una figura que atraviesa la política de Uruguay”

A un año del fallecimiento del expresidente José Mujica, Olivera recordó que en 2010, cuando asumió Mujica la Presidencia, tuvo su primera experiencia en la función pública como director de la Unidad de Vivienda de la Intendencia de Paysandú. “Mujica había dicho en su discurso de apertura de gobierno que la vivienda iba a ser una propiedad, y la verdad es que en esos cinco años hicimos mucha cosa. Se trabajó muy bien con el gobierno del presidente Mujica”, valoró.

También le atribuyó al líder de la izquierda “un vínculo muy cercano con los intendentes” y “una vocación descentralizadora”. Asimismo, repasó que con su figura “nació el Sucive” e implicó volcar recursos para “nivelar aquellas inequidades”. “Yo nunca tuve trato con él, pero sí reconozco que fue y es todavía una figura que atraviesa la política de Uruguay porque está muy presente”, resumió.